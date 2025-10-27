Cu doar două zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Forumul APEC din Coreea de Sud, Vladimir Putin a ratificat o înțelegere interguvernamentală cu China care prevede protcția investițiilor mutuale. Înțelegerea, semnată pe 8 mai anul acesta, are scopul de a face cooperarea economică dintre cele două țări mai atractivă și sigură pentru investitori.

„Ratificăm Acordul într-o perioadă foarte dificilă. Peste 30 de mii de sancțiuni au fost impuse țării noastre pentru a-i opri dezvoltarea. Și în aceste condiții, împreună cu partenerul nostru, Republica Populară Chineză, semnăm un acord privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor”, anunța președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, după ce documentul a fost ratificat în Dumă.

Aflat în drum spre Japonia, Donald Trump a spus că dorește să discute cu Xi Jinping despre diminuarea importului de petrol rusesc.

China și India sunt cei mai mari importatori de petrol din Rusia

Pe 22 octombrie, Statele Unite au anunțat sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft. China și-a redus substanțial achizițiile de petrol din Rusia după sancțiunile Statelor Unite iar Narendra Modi, premierul Indiei, l-a asigurat pe Trump că nu va mai importa petrol din Rusia.

În luna septembrie, China și India se aflau între primele două țări care importau petrol din Rusia. China a cumpărat 47% din exporturile de țiței ale Rusiei, urmată de India cu 38%, Turcia cu 6% și Uniunea Europeană cu 6%. După ce UE a sistat importul de petrol rusesc, China a devenit principala piață de export.