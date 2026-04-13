„Cred că sunt mai fericit decât tine”. Prim-ministrul polonez îl felicită pe Magyar. De ce îl acuza Tusk pe Orban

În cursul nopții, numeroși lideri europeni l-au felicitat pe Peter Magyar pentru victoria sa electorală – unii dintre ei la doar câteva minute după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

Și premierul polonez, Donald Tusk, a salutat rezultatele, seara trecută, plin de entuziasm. „Suntem iar împreună! O victorie glorioasă, dragi prieteni!”, a scris oficialul pe pagina de X.

Astăzi, însă, prim-ministrul polonez a postat, de asemenea, un videoclip în care apare în timp ce îl sună pe Magyar.

„Bine ai revenit în Europa!”, este descrierea postării. Totuși, în înregistrare, Tusk îi spune lui Magyar că s-ar putea să fie mai fericit decât el.

În ultimii ani, Orbán s-a ciocnit în repetate rânduri cu colegii săi din Uniunea Europeană pe tema războiului din Ucraina, blocând fonduri vitale destinate Kievului, pe care îl acuză că încearcă să forțeze Ungaria să intre în război cu Rusia.

Apropierea lui constantă față de Moscova a reprezentat un obstacol pe scena politică europeană, la fel și respingere pactului UE privind migrația, și drepturile LGBTQ+.

La sfârșitul lunii martie, premierul polonez a scris pe contul său de X că liderii de la Budapesta au părăsit de mult Uniunea Europeană, spre deosebire de Ungaria.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Ungaria „este și va rămâne” o țară membră a UE, spre deosebire de actuala sa conducere, care „a părăsit-o cu mult timp în urmă”.

„Ungaria este și va rămâne în Uniunea Europeană. Dar Viktor Orbán și ministrul său de externe au părăsit Europa cu mult timp în urmă”, a scris Donald Tusk pe 31 martie pe X.

