Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu. Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu. Care sunt acuzațiile

Procurorii din Buftea s-au sesizat luni din oficiu în cazul evenimentelor petrecute la Tâncăbeşti, în 30 noiembrie, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Reamintim că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 interzice organizaţiile cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi crearea de simboluri şi promovarea cultului persoanelor vinovate de infracţiuni contra păcii şi umanităţii.

De asemenea, interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi crime de război unor străzi, pieţe, parcuri sau alte locuri publice.

„În contextul mediatizării incidentelor produse în data de 30 noiembrie în localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea anunţă că luni, 1 decembrie, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de articolul 4 alin. 2 din OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, iar în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Potrivit sursei citate, organele de poliţie din cadrul IPJ Ilfov – Poliţia Staţiunii Snagov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, continuă cercetările pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România cere anchetarea evenimentele petrecute în 30 noiembrie

Marţi, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” a solicitat MAI şi Ministerului Public, într-o scrisoare deschisă, să cerceteze „cu celeritate” evenimentele petrecute în 30 noiembrie, pe spaţiul public, la Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani, potrivit informațiilor news.ro.

Duminică, 30 noiembrie, câteva zeci de persoane l-au comemorat pe liderul mişcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani. Potrivit Hotnews, Şerban Suru, autoproclamat lider ai mişcării legionare, a ţinut discursuri politice.

Autorităţile au montat garduri despărţitoare între şosea şi pădurea unde este amplasată troiţa

Comemorarea se desfăşoară anual, din anul 1994, pe locul unde Codreanu şi alţi 14 legionari au fost asasinaţi în noaptea de 29-30 noiembrie 1938.

Deşi astfel de manifestaţii sunt interzise de lege din 2002, ele au continuat. în acest an, autorităţile au montat în zona respectivă garduri despărţitoare între şosea şi pădurea unde este amplasată troiţa ridicată în memoria legionarilor şi au venit cu mai multe autospeciale.

