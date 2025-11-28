Prima pagină » Social » Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă

Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă

Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă

Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă.

Potrivit primelor informații, mai multe persoane ar fi tăiat cu drujba troița și ar fi pus în locul ei o perie de wc.

„La data de 28 noiembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Snagov, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat în zona adiacentă a DN1 faptul că o troiţă din satul Tâncăbeşti a fost distrusă. La acest moment, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul.

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis vineri IPJ Ilfov.

Corneliu Zelea Codreanu a fost ucis, pe 30 noiembrie 1938, în pădurea de lângă satul Tâncăbeşti. Aici a fost ridicată o troiţă, unde simpatizanţi ai mişcării legionare îl comemorează în fiecare an, deşi legea interzice utilizarea în public a simbolurilor fasciste.

În octombrie 2024, lidera formaţiunii S.O.S. România, Diana Şoşoacă, a participat alături de alte persoane la omagierea lui Corneliu Zelea Codreanu, ea alegându-se cu dosar penal.

