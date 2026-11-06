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Noi numiri în Guvernul condus de Luca Niculescu. Adrian Dan, consilier de stat în Cancelaria premierului. Schimbări și la Ministerul Culturii și la Transporturi

Noi numiri în Guvernul condus de Luca Niculescu. Adrian Dan, consilier de stat în Cancelaria premierului. Schimbări și la Ministerul Culturii și la Transporturi
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Premierul Luca Niculescu a semnat vineri mai multe decizii privind numiri și eliberări din funcții în cadrul Guvernului și al unor ministere. Adrian Dan a fost numit consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului, în timp ce Emil Pantelimon a fost desemnat subsecretar de stat la Ministerul Culturii, în locul lui Mădălin Ștefan Voicu. Totodată, Marius Toader va exercita temporar funcția de secretar general al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru o perioadă de șase luni. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial.

Adrian Dan, numit consilier de stat în Cancelaria premierului

Potrivit deciziei semnate de premierul Luca Niculescu, Adrian Dan a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

„La data de 9 noiembrie, domnul Adrian Dan se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în documentul publicat în Monitorul Oficial.

Schimbări la Ministerul Culturii și la Transporturi

Tot vineri, premierul a semnat decizia de eliberare din funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii a lui Mădălin Ștefan Voicu. În locul acestuia a fost numit Emil Pantelimon.

O altă decizie vizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, unde Marius Toader, director al Direcției juridice, va exercita temporar funcția de secretar general, pentru o perioadă de șase luni.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Toader, director al Direcţiei juridice, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru o perioadă de 6 luni”, se precizează în decizie.

Nouă secretari de stat numiți în urmă cu câteva zile

Noile decizii vin la câteva zile după ce premierul Luca Niculescu a semnat, pe 4 noiembrie, numirea a nouă secretari de stat în șapte ministere. Printre aceștia se numără și cinci foști secretari de stat care au demisionat în aprilie 2026, după ce PSD a decis retragerea de la guvernare.

Cei nouă secretari de stat numiți sunt:

  • Ioan Cristian Șologon – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
  • Ionuț Cristian Săvoiu – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
  • Gheorghița Daniela Barbu – Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
  • Silviu Nicu Macovei – Ministerul Afacerilor Interne;
  • Aurel Dragoș Drăghescu – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Vlad Ștefan Niculae – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Pavel Casian Nițulescu – Ministerul Energiei;
  • Laurențiu Viorel Gîdei – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
  • Cristina Breșug – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cinci dintre aceștia, Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu și Laurențiu Viorel Gîdei, au mai ocupat funcții de secretar de stat, dar au demisionat în aprilie 2026, după retragerea PSD de la guvernare.

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