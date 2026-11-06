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A murit Sebastián Lelio, regizorul chilian premiat cu Oscar pentru „O femeie fantastică”. Cineastul avea 52 de ani

A murit Sebastián Lelio, regizorul chilian premiat cu Oscar pentru „O femeie fantastică”. Cineastul avea 52 de ani
Sursă foto: Profimedia
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Cineastul chilian Sebastián Lelio, regizorul filmului „O femeie fantastică” – peliculă distinsă cu un premiu Oscar – a decedat vineri, la locuința sa din Santiago. Avea 52 de ani.

Partenera sa, actrița Amalia Kassai, a transmis pe Instagram că decesul a survenit „din motive de sănătate”. Potrivit publicației chiliene El Mercurio Online, Kassai a contactat poliția după ce acesta a fost găsit în locuința sa din cartierul Las Condes, Santiago, relatează Variety.

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„Trecem printr-o perioadă extrem de dureroasă, iar amintirea lui va rămâne veșnic alături de noi. A fost un om minunat, care a adus o contribuție culturii chiliene în momente importante ale istoriei sale”, a scris Kassai.

„Ca familie, solicităm respectarea vieții noastre private și înțelegere în aceste momente dificile”, se arată în declarația semnată de familiile Lelio Kassai și Campos Watt.

Sursă foto: Profimedia

A câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin

„O femeie fantastică”, având-o în rolul principal pe Daniela Vega, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 2018, precum și premiul Independent Spirit pentru cel mai bun film internațional.

Printre celelalte filme ale sale se numără „The Wonder” și „Gloria Bell” – un remake în limba engleză al peliculei sale anterioare, „Gloria”, care a fost recompensată cu numeroase distincții. În „Gloria Bell” au jucat Julianne Moore și John Turturro, filmul spunând povestea unei femei cu spirit liber care își caută iubirea în cluburile de dans din Los Angeles.

Filmul său din 2017, „Disobedience” (realizat în limba engleză), le-a avut în distribuție pe Rachel Weisz și Rachel McAdams. Pelicula prezintă povestea unei femei care se întoarce într-o comunitate ortodoxă, unde se reîntâlnește cu o prietenă din copilărie.

Lelio s-a născut în Argentina și s-a mutat în Chile la vârsta de 2 ani. Și-a început cariera cu filmul „La Sagrada Familia”, urmat de lungmetrajele „Navidad” și „The Year of the Tiger”. Recent, a regizat „The Wave”, un musical inspirat de mișcările feministe din Chile. Lelio lucra la filmul „Chilean Poet”, bazat pe romanul omonim al scriitorului Alejandro Zambra.

Sursă foto: Profimedia

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