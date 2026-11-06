Prima schimbare la Casa Albă după marele eșec al republicanilor la alegerile pentru Congresul SUA. Trump a anunțat că Stephen Miller o va înlocui pe Susie Wiles în funcția de șefă de cabinet

Donald Trump a anunțat vineri printr-un mesaj pe Truth Social că adjunctul de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, va fi promovat în funcția de șef de cabinet în locul lui Susie Wiles.

Președintele american face acest anunț la doar trei zile după ce democrații au obținut o victorie zdrobitoare în alegerile de la jumătatea mandatului și au preluat controlul majoritar în Camera Reprezentanților și Senat, schimbând astfel direcția următorilor doi ani de mandat ai lui Donald Trump.

Promovarea lui Stephen Miller, arhitectul eforturilor de deportare în masă ale administrației Trump, va stârni cu siguranță furia democraților din Congres, care au promis că vor investiga politicile guvernului privind imigrația.

„Am plăcerea să anunț că domnul Stephen Miller, actualul șef adjunct de cabinet al administrației Trump și unul dintre cei mai de încredere consilieri ai mei, va deveni șef de cabinet începând de luni, 9 noiembrie 2026. Susie Wiles, care a făcut o treabă remarcabilă, se va muta la Operațiunea Politică Trump. Doresc să-i mulțumesc pentru serviciile sale în calitate de șef de cabinet – a făcut o treabă excelentă!”, a scris Trump pe Truth Social.

„Astăzi este ultima mea zi în funcția de șef de cabinet al Casei Albe”, a scris Wiles într-o postare pe X vineri după-amiază. „A-l servi pe președintele Trump la Casa Albă a fost o onoare de neuitat. Deși rolul meu s-ar putea schimba, angajamentul meu față de președinte și misiune nu se va schimba niciodată”, a continuat Wiles.

Cutuma spune că angajații de rang înalt ai Casei Albe își părăsesc frecvent locurile de muncă stresante după aproximativ 18 luni în funcție. În cazul de față, această rocadă a fost făcută de președintele american. În timpul primului mandat, Trump a avut patru șefi de cabinet, inclusiv unul interimar.

Bătălia pentru posturi în administrația Trump a început încă din momentul în care președintele a contactat-o pe Katie Zacharia pentru a ocupa funcția de secretar de presă al Casei Albe, o mișcare pe care acesta a făcut-o fără a o consulta pe Susie Wiles. Gestul ar fi fost văzut în administrația de la Washington ca un gest de subminare față de șefa de cabinet a lui Trump și a dat impresia că scaunul acesteia se clatină. În ciuda acestui gest, la doar cinci zile de la numirea în funcție, Trump a concediat-o pe Zacharia pe fondul unei controverse cu privire la profesia ei de avocat.

Wiles și cercul ei au intrat recent în defensivă după ce James Blair și Chris LaCivita, consilierii externi ai lui Trump din MAGA, au călătorit recent în Republica Srpska pentru a face consultanță politică pentru guvernul pro-rus de acolo. Acest lucru i-a creat probleme lui Wiles deoarece aceasta i-a adus pe cei doi în cercul lui Trump în campania din 2024. La scurt timp de la apariția acestei vești, Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj tăios prin care a promis că îi va concedia pe cei doi dacă munca lor de consultanță ar reprezenta un conflict de interese. Cu toate acestea, Blair și LaCivita încă sunt șefii campaniei electorale a lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Mai mult, povestea s-a înrăutățit pentru Susan Wiles după ce o fotografie cu fiica sa, Katie, aflată într-o vizită în Republica Srpska, a apărut pe internet.