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Președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești comentează amenințarea cu bombă care a vizat aeronava TAROM. Ce trebuie să facă pasagerii în astfel de situații

Ruxandra Radulescu
Președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești comentează amenințarea cu bombă care a vizat aeronava TAROM. Ce trebuie să facă pasagerii în astfel de situații
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Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești (ACAR), a vorbit, vineri 6 noiembrie, într-un interviu pentru știripesurse.ro, despre amenințările cu bombă, recente, care au vizat zboruri europene, inclusiv o aeronavă TAROM cu ruta Praga – București. Expertul a explicat că astfel de incidente generează prejudicii reale. Totodată, președintele ACAR a menționat că în astfel de situații, pasagerii trebuie să aibă încredere în operatorii români.

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„În primul rând, operatorii aerieni români sunt foarte siguri iar pasagerii trebuie să aibă încredere. Companiile românești funcționează în cadrul aceluiași sistem european de siguranță, cu cerințe comune ”severe” privind aeronavele, pregătirea echipajelor și desfășurarea operațiunilor.

Nu există standarde mai permisive pentru că o companie este românească sau pentru că are o flotă mai mică. În cazul cursei TAROM de azi, aeronava, cu 102 pasageri la bord, a aterizat în siguranță la București, iar amenințarea s-a dovedit falsă. CNAB a spus că traficul pe Aeroportul ”Henri Coandă” s-a desfășurat în siguranță, conform programului de zbor”, a punctat expertul.

„Faptul că amenințări anterioare au fost false nu justifică ignorarea uneia noi”

Președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești (ACAR) atrage atenția că scenariile care „amplifică inutil îngrijorarea oamenilor” generează un sentiment de neîncredere în buna-funcționare a transportului aeronautic.

„Acestea sunt informațiile de la care trebuie să pornim, nu de la scenarii care pot amplifica inutil îngrijorarea oamenilor. Totuși, este esențial să nu confundăm existența unei amenințări cu existența unei deficiențe de siguranță a companiei vizate.

O amenințare venită din exterior nu reprezintă, în sine, dovada că aeronava sau operatorul sunt nesigure. În același timp, fiecare situație trebuie evaluată de autoritățile competente, împreună cu operatorul, iar măsurile se stabilesc în funcție de risc. Faptul că amenințări anterioare au fost false nu justifică ignorarea uneia noi”, a afirmat Marius Popescu.

„Nu este o problemă specifică României”

Totodată, acesta a mai precizat că amenințările cu bombă reprezintă o problemă generală, la nivelul companiilor de zbor europene.

„Nu este o problemă specifică României și nici companiilor românești. Ieri, o cursă Aer Lingus de la Dublin la Roma a fost deviată către o bază militară din Franța, iar aeronave Ryanair cu destinația Sofia au fost escortate de avioane militare. Azi, un zbor Wizz Air de la Praga la Roma a fost deviat la Veneția.

Sunt exemple care arată că fenomenul depășește granițele unui stat și afectează operatori cu modele de business diferite. Tocmai de aceea, este important că ieri comisarul european pentru transport a anunțat activarea mecanismului european de schimb de informații privind securitatea aviației”,  a menționat acesta.

„O amenințare falsă nu înseamnă și un prejudiciu fals”

Marius Popescu a precizat că în ceea ce privește contracararea unor astfel de amenințări, autoritățile din România trebuie să coopereze cu cele europene.

„Autoritățile naționale, aeroporturile și companiile aeriene trebuie să coopereze, iar informațiile relevante trebuie să ajungă rapid la cei care iau decizii. La acel moment, Comisia a subliniat și că era prea devreme pentru concluzii privind o legătură între incidente.

România participă activ la acest efort.”, a precizat președintele ACAR.

Acesta a mai precizat că amenințările false produc un prejudiciu real companiilor de zbor.

„O amenințare falsă nu înseamnă și un prejudiciu fals. O deviere poate genera consum suplimentar de combustibil, costuri aeroportuare, reprogramarea pasagerilor și modificarea programului echipajelor. Verificările și indisponibilizarea temporară a aeronavei pot afecta și zborurile următoare. Acestea sunt consecințe operaționale reale, chiar dacă la final nu este descoperit niciun dispozitiv periculos”, a mai adăugat expertul.

O alarmă cu bombă a fost înregistrată vineri, 6 noiembrie, la o cursă Tarom care decolase de la Praga și se îndrepta spre București. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă, iar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul Otopeni, cu toți cei 102 pasageri la bord.

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