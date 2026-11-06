Autoritatea Electorală Permanentă respinge acuzațiile PNL potrivit cărora Reforma Legii partidelor ar favoriza PSD-ul

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) respinge ferm acuzațiile liberalilor, potrivit cărora reforma Legii partidelor politice ar favoriza Partidul Social Democrat și solicită liderilor politici, într-un comunicat de presă, transmis vineri 6 noiembrie, să susțină propunerea.

„Acuzația că aceste demersuri ar servi interesele unui partid este nefondată și reprezintă o încercare de politizare a unei reforme necesare. Rapoartele de activitate ale AEP pentru 2024 și 2025 documentează problemele reale ale sistemului electoral. Reforma nu este despre vreun partid politic, este despre funcționarea corectă a democrației”, transmite AEP.

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„Președintele PNL vorbește despre necesitatea restructurării AEP”

Totodată, instituția amintește că, inclusiv, șeful liberalilor, Ilie Bolojan, a menționat, recent, nevoia unei restructurări a Autorității Electorale Permanente. În acest context, AEP transmite liberalilor „să contribuie activ la dezbaterea și adoptarea proiectului”.

„Este relevant faptul că președintele PNL vorbește, într-un interviu recent, despre necesitatea restructurării AEP. Această necesitate nu este una nouă și nici o temă apărută în discursul politic al momentului. Ea este deja analizată și fundamentată de AEP în Raportul privind organizarea și funcționarea instituției, depus la Parlament. Reforma instituției nu poate fi susținută doar declarativ și, în același timp, blocată procedural. Facem apel la reprezentanții PNL din comisiile juridice ale Parlamentului să își asume această responsabilitate și să contribuie activ la dezbaterea și adoptarea proiectului.”, se arată în sursa citată.

„Respingem încercarea de a transforma AEP într-o țintă a disputelor politice dintre partide”

Reforma Legii partidelor a fost discutată atât cu formațiunile politice, cât și cu societatea civilă și mediul universitar, mai arată sursa citată. În documentul publicat, se precizează că modificările urmăresc consolidarea transparenței și corectitudinii procesului electoral.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este o instituție autonomă, independentă și apolitică, care își exercită atribuțiile cu imparțialitate, în interesul democrației și al corectitudinii procesului electoral. Respingem categoric încercarea de a transforma AEP într-o țintă a disputelor politice dintre partide”, se arată în comunicatul instituției. „Demersurile de reformă inițiate de AEP au la bază necesitatea adaptării cadrului normativ la evoluțiile democratice, tehnologice și instituționale, eliminării disfuncționalităților legislative și consolidării mecanismelor de transparență, control și responsabilitate în procesul electoral. Obiectivul acestor inițiative este construirea unui sistem electoral coerent, predictibil și rezilient, care să răspundă atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare. Totodată, proiectul legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale se află într-un stadiu avansat de elaborare, iar Autoritatea Electorală Permanentă desfășoară activități de documentare și fundamentare pentru elaborarea proiectului de lege privind Codul electoral. De asemenea, în luna martie 2026, Autoritatea Electorală Permanentă a depus la Parlament Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, care nu a fost aprobat nici până în prezent.

Ce a transmis liberalul Alexandru Muraru despre reforma propusă de AEP

Amintim că azi, vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru l-a acuzat pe președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, că ar vrea blocarea unei alinațe PNL-USR.

„Autoritatea Electorală Permanentă, condusă de PSD-istul Adrian Ţuţuianu, a început deja ofensiva pentru blocarea unei eventuale alianţe PNL-USR. Cei de la PSD înţeleg foarte bine ce ar putea însemna o asemenea construcţie politică pentru ei în 2028 şi încearcă să-i pună piedici înainte ca ea să prindă contur”, a scris pe Facebook, Alexandru Muraru.

Miruță a anunțat că se pregătește alianța USR-PNL, pentru alegerile din 2028

Afirmațiile liberalului au venit cu doar câteva ore înainte ca Radu Miruță, noul număr 2 în USR, să anunțe că Uniunea Salvați Românie și Partidul Național Liberal sunt în negocieri pentru formarea unei alianțe, în vederea candidaturii la alegerile parlamentare din 2028.