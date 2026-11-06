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Percheziții la Kiev în cazul tentativei de asasinat a oligarhului ucrainean Vadim Iermolaiev de la Monaco. Biroul unui ofițer al serviciilor secrete militare ale Ucrainei a fost călcat de anchetatori

Percheziții la Kiev în cazul tentativei de asasinat a oligarhului ucrainean Vadim Iermolaiev de la Monaco. Biroul unui ofițer al serviciilor secrete militare ale Ucrainei a fost călcat de anchetatori
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Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a efectuat vineri dimineață percheziții la sediul unui angajat al Direcției Principale de Informații (GUR, spionajul militar ucrainean), în cadrul anchetei privind tentativa de asasinat asupra oligarhului Vadim Iermolaiev la Monaco. Această percheziție a fost anunțată inițial de avocatul Masi Nayyem și confirmată ulterior de SBU, relatează Ukrainska Pravda.

„Se efectuează o percheziție urgentă la sediul unui angajat al Serviciilor de Informații ale Apărării din Ucraina. Se presupune că are legătură cu cazul Monaco. Au spart ușa, l-au trântit la pământ și l-au încătușat. Eu, ca avocat de militar, am ajuns la locul faptei”, a scris pe Facebook Masi Nayyem.

Într-o declarație pentru Ukrainska Pravda, Nayyem a adăugat că perchezițiile continuă fără mandat judecătoresc. De asemenea, SBU a confirmat pentru publicația ucraineană că efectuează percheziții în Kiev în cadrul anchetei privind tentativa de asasinat din Monaco de vara trecută.

„Pentru a asigura o anchetă temeinică și imparțială în dosarul penal privind evenimentele care au avut loc în Principatul Monaco în această vară, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Poliția Națională, sub supravegherea procedurală a Parchetului General, efectuează astăzi [6 noiembrie – ed.] măsuri de investigație la Kiev”.

Pe 29 iulie, o bombă artizanală ascunsă într-un rucsac a fost detonată în holul unui bloc din Monaco, chiar în momentul în care magnatul ucrainean Vadim Iermolaiev se întorcea acasă alături de soția sa și de fiul lor de 13 ani. Toți trei au fost răniți în explozie.

La acel moment, camerele de supraveghere au surprins o femeie deghizată parțial în bărbat, care a plasat bomba. Ulterior, aceasta a fost identificată drept Anastasia Berezovska, o ucraineancă în vârstă de 39 de ani stabilită în Germania. La scurt timp după ce Interpolul a emis o alertă pe numele ei, cadavrul acesteia a fost descoperit pe 6 iulie lângă Kiev, fiind executată prin împușcare.

Anchetatorii ucraineni au arestat doi suspecți în cazul uciderii lui Berezovska, printre care Vitalii Jîkovîci, un fost ofițer al Serviciului de Securitate (SBU) și un angajat al serviciului de informații militare GUR.

Vadim Iermolaiev a acuzat public structurile GUR prin intermediul avocaților săi și a susținut că tentativa de eliminare a sa a fost orchestrată direct de ofițeri activi ai spionajului militar ucrainean.

Deși inițial autoritățile de la Kiev au încercat să prezinte scenariul ca fiind o acțiune izolată a unui ofițer care a acționat pe cont propriu, există mai multe piste analizate de anchetatori. La scurt timp după atentat, s-a aflat că Iermolaiev urma să meargă în Parlamentul European pentru a demasca scheme majore de corupție din Ucraina, lucru care ar fi deranjat anumite cercuri de putere de la Kiev.

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