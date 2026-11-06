Un bărbat dintr-un tren care se îndrepta spre Brașov a amenințat că aruncă garnitura în aer

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a fost amendat cu 4.000 de lei după ce a sunat la 112 și a amenințat că va arunca în aer un tren de călători care se deplasa spre Brașov. În urma verificărilor făcute de polițiști la sosirea în gară, asupra acestuia nu s-au găsit obiecte sau dispozitive periculoase.

Incidentul a avut loc vineri, 6 noiembrie, când bărbatul a apelat numărul unic de urgență 112 în timp ce se afla într-un tren de călători care tranzita județul Prahova, având ca destinație finală municipiul Brașov, potrivit Mediafax.

Bărbatul a fost identificat înainte să ajungă la Brașov

Imediat după primirea apelului de amenințare, polițiștii din cadrul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Brașov,în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, au declanșat verificările pentru identificarea și localizarea apelantului.

Oamenii legii au reușit să stabilească identitatea acestuia chiar înainte ca trenul să ajungă la peron. La sosirea garniturii în stația din Brașov, polițiștii au trecut la verificarea călătorilor și l-au izolat imediat pe bărbatul de 62 de ani.

În urma controlului corporal riguros, polițiștii au constatat că individul nu avea asupra sa niciun fel de obiecte,explozibili sau dispozitive care să pună în pericol viața sau siguranța celorlalți pasageri.

Bărbatul a recunoscut că a efectuat apelul de amenințare la 112, fapt confirmat și prin verificarea istoricului de apeluri din telefonul mobil pe care îl folosea.

Pentru apelul abuziv care a alertat autoritățile, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare maximă de 4.000 de lei, conform prevederilor OUG 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Poliția a cerut evaluarea psihiatrică a bărbatului

Având în vedere circumstanțele și gravitatea incidentului provocat, polițiștii au inițiat demersuri oficiale pentru evaluarea medicală de specialitate a bărbatului. Personalul medical competent urmează să stabilească dacă se impune internarea psihiatrică a acestuia, în condițiile prevăzute de lege.