1 AUGUST, calendarul zilei: Tudor Gheorghe împlinește 80 ani, Mugur Isărescu 76/ Jason Momoa face 46

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 1 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tudor Gheorghe, născut la 1 august 1945 în Podari, județul Dolj, este unul dintre cei mai importanți artiști ai culturii române. Poet, muzician, actor și compozitor, el a reușit să îmbine în mod unic muzica, poezia și teatrul, aducând lirismul românesc în fața publicului larg prin spectacole inconfundabile. A absolvit Institutul de Teatru și Film din București în 1966 și a fost angajat la Teatrul Național din Craiova. În 1969 a susținut primul său recital, Menestrel la curțile dorului, interpretând poezii de Lucian Blaga și Tudor Arghezi, debut ce i-a adus marele premiu la Festivalul Național de Teatru. În perioada comunistă, a fost adesea cenzurat, dar și-a păstrat demnitatea artistică. De-a lungul carierei, a lansat peste 20 de albume și a susținut zeci de recitaluri. A fost decorat cu Ordinul Național “Steaua României” și cu Ordinul Republicii Moldova. În 2006, a fost inclus în clasamentul “100 cei mai mari români”, realizat de TVR.

Mugur Isărescu, născut la 1 august 1949 în Drăgășani, Vâlcea, este economist, academician și cel mai longeviv guvernator al unei bănci centrale din lume. A absolvit Academia de Studii Economice din București în 1971 și a obținut titlul de doctor în economie în 1989. Începând cu anul 1990, Isărescu conduce Banca Națională a României, cu o scurtă întrerupere în perioada 1999–2000, când a fost prim-ministru al României. În acest rol, a inițiat negocierile pentru aderarea țării la Uniunea Europeană și a candidat la alegerile prezidențiale din 2000. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase distincții naționale și internaționale, printre care Ordinul Național “Steaua României”, Legiunea de Onoare (Franța) și recunoașterea drept “Guvernatorul anului” de publicația The Banker. Mugur Isărescu a devenit un simbol al stabilității economice în România postcomunistă, contribuind decisiv la menținerea unei politici monetare coerente și credibile.

Născut pe 1 august 1979 în Honolulu, Hawaii, Jason Momoa este unul dintre cei mai carismatici actori ai generației sale. Cu origini polineziene și o prezență impunătoare, Momoa s-a remarcat inițial în serialul Baywatch: Hawaii și a devenit cunoscut publicului larg prin rolul lui Khal Drogo din Game of Thrones. Ascensiunea sa la Hollywood a continuat cu filme precum Conan the Barbarian și, mai ales, Aquaman, unde a adus o abordare nonconformistă și carismatică supereroului DC. De asemenea, a apărut în producții de succes ca Justice League, Dune și Fast X. Momoa este și activist de mediu, a lansat brandul de apă sustenabilă “Mananalu” și susține campanii împotriva poluării cu plastic. Este pasionat de escaladă, muzică și proiecte culturale dedicate originilor sale hawaiiene, cum ar fi serialul istoric Chief of War, produs de el pentru Apple TV+. Pe plan personal, a fost căsătorit cu actrița Lisa Bonet și are doi copii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂10 î.Hr.: Claudius 🇮🇹♛ al patrulea împărat al dinastiei iulio-claudiene, a domnit din 41 până în 54. Se căsătorește cu Agrippina (sora lui Caligula, predecesorul său) și-l adoptă pe fiul acesteia, Nero, care-i va urma la tron. Moare otrăvit de noua sa soție, otrăvit cu ciuperci

🎂1770: William Clark 🇺🇸🌎 ofițer, călător și explorator, a condus, între 1804 și 1806, Expediția Lewis și Clark, inițiată de președintele Thomas Jefferson pentru a obține informații amănunțite despre imensul teritoriu Louisiana, care fusese cumpărat de la Imperiul Francez al lui Napoleon

🎂1819: Herman Melville 🇺🇸✒️ romanul său Moby Dick l-a făcut celebru postum

🎂1854: George Emanuel Lahovari 🇷🇴🗞 ziarist si politician care a activat în diplomație pînă în 1885. A fost directorul ziarului „Independence Roumaine”, cenzor al Băncii Naționale si deputat. A decedat în urma unui duel, la 43 de ani

🎂1883: Pantelimon Halippa 🇲🇩✒️ publicist și om politic român basarabean, unul dintre cei mai importanți militanți pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia și pentru unirea acesteia cu România. A trăit 95 de ani

🎂1891: Grigore Brezeanu 🇷🇴🎥 realiza primele filme de ficţiune ale cinematografiei naţionale, la numai 20 de ani, pe vremea în care conceptul de „regizor” nu era încă definit ca atare. A murit la doar 28 de ani. > scria, atunci, unul dintre apropiaţii săi, poetul Emil Isac

🎂1915: Gellu Naum 🇷🇴✒️ cel mai important reprezentant român al curentului suprarealist și unul dintre ultimii mari reprezentanți ai acestuia pe plan european

🎂1936: Yves Saint-Laurent 🇫🇷🕴🏼 unul dintre cei mai mari designeri din secolul XX. La 17 ani lucra pentru Christian Dior. După moartea acestuia, în 1957, Yves, la 22 de ani, a fost însărcinat cu salvarea casei Dior de la falimentul financiar iminent. În 1962, în urma unei cedări nervoase, a fost concediat de către Dior și astfel și-a început propria etichetă, YSL

🎂1942: Giancarlo Giannini 🇮🇹🎬 câștigător al premiului Nastro d’Argento de trei ori, în 1973, 1974 și 1999

🎂1945: Tudor Gheorghe 🇷🇴🪕

🎂1949: Mugur Isărescu 🇷🇴🪙 cel mai longeviv șef de bancă centrală din lume

🎂1951: Tommy Bolin 🇺🇸🎸 chitarist, cunoscut pentru activitatea sa cu Zephyr (1969-1971), The James Gang (1973-1974), Deep Purple (1975-1976). A decedat la doar 25 de ani, supradoză

🎂1952: Horațiu Mălăele 🇷🇴🎭 actor de film, radio, televiziune, teatru și voce, regizor, caricaturist și scriitor

🎂1963: Coolio (Artis Leon Ivey Jr.) 🇺🇸🎤 Gangsta’s Paradise (1995). A decedat la 59 de ani, supradoză

🎂1965: Sam Mendes 🇬🇧🎥 Cel mai cunoscut film al său este American Beauty(1999, cu Kevin Spacey, Annette Bening), pentru care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor

🎂1970: David James 🇬🇧⚽️ Deține recordul pentru cele mai multe meciuri fără gol primit în Premier League, 173

🎂1975: Bogdan Țăruș 🇷🇴🏃🏻 atlet, specializat în săritură în lungime. 3 participări la JO

🎂1979: Jason Momoa 🇺🇸🎬 În 1999 a câștigat „Hawaii’s Model of the Year”. Ca actor a jucat prima datǎ în serialul „Baywatch”

🎂1984: Bastian Schweinsteiger 🇩🇪⚽️ a petrecut 13 sezoane la Bayern München, jucând pentru club 342 de meciuri în toate competițiile și marcând 45 goluri

Decese 🕯

🕯️1926: Charles-Amable Lenoir 🇫🇷🎨 a pictat portrete realiste, precum și scene mitologice și religioase. Cariera sa artistică a fost atât de prestigioasă încât a câștigat de două ori Prix de Rome și a fost distins cu Legiunea de onoare

🕯️1943: Horia Creangă 🇷🇴📐 arhitect a fost nepotul lui Ion Creangă. Promotor al arhitecturii moderne în România, a construit mai multe edificii (peste 70) administrative, social-culturale, industriale, dar și clădiri de locuințe (cea mai cunoscută fiind blocul ARO). Alte construcții realizate după planurile arhitectului: Teatrul Giulești, Uzinele Malaxa, Grupul Școlar Mihai Bravu, Blocul Burileanu-Malaxa

🕯️1973: Frederick Worlock 🇬🇧🎬 vocea lui Horace în 101 dalmațieni

🕯️1978: Petre Alexandru 🇷🇴🎼 cunoscut tenor, solist de romanțe, tangouri și cântece populare, mai ales în perioada interbelică

🕯️2014: Szabolcs Cseh 🇷🇴🎬 cascador și actor român de origine secuiască

🕯️2016: Ana, Principesă de Bourbon-Parma 🇫🇷🇷🇴♛ soția Regelui Mihai I al României

Evenimente📋

📋🇨🇭 Ziua națională a Elveției; aniversarea întemeierii Confederaţiei (1291)

Calendar 🗒

🗒1473: Atestarea documentară a orașului Zalău

🗒1498: Cristofor Columb devine primul european care vizitează Venezuela

🗒1714: Dimitrie Cantemir a devenit primul român membru al unui înalt for științific internațional, Academia din Berlin

🗒1714: George, elector de Hanovra devine regele George I al Marii Britanii, marcând începutul erei georgiene în istoria britanică

🗒1774: Joseph Priestley a anunțat descoperirea oxigenului, deși nu îl recunoaște ca element chimic

🗒1834: A intrat în vigoare Legea de Abolire a Sclaviei din 1833, prin care se abolea sclavia în întregul Imperiu Britanic

🗒1862: Constituirea Ministerului Afacerilor Externe al României

🗒1902: SUA cumpără drepturile asupra Canalului Panama de la Franța

🗒1921: La Haga a fost creată Curtea Internațională de Justiție

🗒1936: Se deschid Jocurile Olimpice de la Berlin cu o ceremonie prezidată de Adolf Hitler

🗒1943: Ploieștiul este bombardat pentru prima dată de către aviația americană: Operațiunea Tidal Wave asupra rafinăriilor de petrol

🗒1965: Frank Herbert publică Dune. În 2003 a fost desemnat cel mai bine vândut roman științifico-fantastic din lume

🗒1966: Partidul Comunist Chinez a decis lansarea Revoluției Culturale. Epurarea intelectualilor și a imperialiștilor devine politica oficială a Chinei

🗒1966: Lunetistul din Texas Tower, Charles Whitman, a împușcat 18 oameni și a rănit alți 31 la Universitatea Texas din Austin înainte de a fi ucis de poliție

🗒1976: Niki Lauda are un accident grav în care aproape că și-a pierdut viața, la Marele Premiu al Germaniei de la Nurburgring

🗒1977: Greva generală a minerilor din Valea Jiului. 30.000 de mineri au blocat exploatările și au cerut să discute numai cu Nicolae Ceaușescu

🗒1981: S-a lansat MTV în SUA, odată cu difuzarea primului său videoclip, Video Killed the Radio Star, al The Buggles

🗒1996: A intrat în vigoare, în mod oficial, programul efectiv de Parteneriat Individualizat România – NATO

🗒2005: În Piața Revoluției, a avut loc inaugurarea ansamblului monumental „Memorialul Renașterii”, realizat de sculptorul Alexandru Ghilduș și închinat Revoluției Române

🗒2008: Redacția în limba română a postului de radio BBC își încetează activitatea, după 68 de ani de emisie neîntreruptă

🗒2008: 11 alpiniști au murit pe K2, al doilea munte ca înălțime de pe Pământ, în cel mai grav accident din istoria alpinismului K2

🗒2023: Oceanele lumii ating o nouă temperatură record de 20,96°C, depășind precedentul record de 20,95°C în martie 2016. Se confirmă că luna iulie 2023 a fost cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată

