Circa 10.000 de firme și persoane din județul Iași au solicitat DGRFP să-și plătească eșalonat datoriile. În anul 2025, contribuabilii au continuat să utilizeze această metodă de plată. La finalul anului trecut, peste șapte mii de eșalonări se aflau în derulare, scrie Ziarul de Iași.

La finalul anului 2025 au fost în derulare mai multe eșalonări (7.362), spre deosebire de finalul anului 2024 (3.429 de eșalonări). Valoarea totală din 2024 era de 722,15 milioane lei. Acum, la finalul lui 2025, valoare a ajuns la 1,182 miliarde lei. În acest sens, a fost indicată o creștere semnificată de la an la an, atât la volum, cât și în rândul contribuabililor.

Firme și persoane din județul Iași au solicitat Finanțelor să plătească eșalonat

Conform datelor, pe parcursul anului 2025, la DGRFP – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice au existat 9.797 de solicitări pentru obținerea unor înlesniri la plată. Au fost dispuse aprobări pentru 8.177 de cereri.

„Contribuabilii au utilizat și în anul 2025 măsura eșalonărilor la plată pentru a beneficia de suspendarea executarii silite pentru sumele care fac obiectul executari, amânarea la plată a penalitaților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anulării, pentru necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada de eșalonare la plată”, au transmis  reprezentanții DGRFP Iași.

Datele centralizate la data de 31 decembrie 2025 arată:

  • Cele 7.362 de eșalonări în derulare aveau o valoare totală de 1.182,84 milioane lei;
  • Au fost depuse garanții în valoare de 630,92 milioane de lei:
  • 64,71 de milioane lei au fost deja încasate în perioada de eșalonare;
  • 393,99 de milioane lei a fost soldul rămas de încasat;
  • Datorii de 788,85 de milioane lei, după pierderea unor eșalonări.

De menționat faptul că cele mai multe eșalonări active provin din regimul aprobat după 1 ianuarie 2023.

