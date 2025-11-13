Prima pagină » Actualitate » Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro

Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro

13 nov. 2025, 15:45, Actualitate
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro

Care este orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. Aici, o garsonieră costă numai 3.400 euro, mai exact, 17 324 lei, potrivit unui anunț de pe storia.ro.

Într-un anunț postat pe storia.ro, o garsonieră în acest oraș din România se vinde la un preț foarte mic. Este vorba despre orașul Hunedoara. Aici, se plătește 1 575 RON/m² din garsonieră.

Potrivit specificațiilor, suprafața utilă a garsonierei este de 11 metri pătrați, este situată etajul 1 dintr-un imobil cu 4 etaje, trebuie renovat și se vinde prin agenție.

De asemenea, potrivit descrierii, imobilul se vinde la licitație publică. Garsniera are o cameră și are acces din strada Stefan cel Mare, stradă asfaltată, cu o bandă de circulatie pe sens.

Apartamentul este situat într-un bloc de locuințe sociale, cu regim de înălțime P+4E, construit în anii 1970 – 1980. Blocul are fundații din beton armat, cadre din beton armat, închideri perimetrale din cărămidă și acoperis de tip terasă acoperit cu membrană bituminoasă.

Usa de acces în bloc este din tablă. Tot în descrierea garsonierei se spune că holurile si casa scarii imobilului sunt acoperite cu ciment mozaicat. Blocul nu este izolat termic la exterior. Imobilul se consideră a avea finisaje de calitate medie și detine toate utilitatile publice.

De asemenea, ăroprietatea este amplasată în zona sudică, periferică, a municipiului Hunedoara, în cartier Chizid, într-o zonă rezidentială, avand acces la mijloace de transport în comun și având în apropriere instituții de învățământ (Colegiul Național Iancu de Hunedoara, Gradinita nr. 3), instituții de cult, dar și unităti comerciale.

sursa foto: storia

Autorul recomandă:

Orașe din România pe cale de dispariție. Lista localităților care au risc ridicat

Citește și

VIDEO Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
15:46
Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
15:36
Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
CONTROVERSĂ Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
15:27
Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
VIDEO O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ
15:14
O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ
POLITICĂ Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră”
14:23
Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră”
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
JUSTIȚIE DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
15:47
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
VIDEO Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina
15:15
Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina
HOROSCOP Horoscop 14 noiembrie 2025. LEII iau decizii în privința carierei
15:00
Horoscop 14 noiembrie 2025. LEII iau decizii în privința carierei
SPORT Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc. „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport!
14:59
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc. „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport!
HOROSCOP În sfârșit, planetele se aliniază pentru trei ZODII. Acești nativi vor trăi miracolul pe care îl așteaptă de ani de zile
14:46
În sfârșit, planetele se aliniază pentru trei ZODII. Acești nativi vor trăi miracolul pe care îl așteaptă de ani de zile
EXTERNE Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar
14:41
Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar