Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro

Care este orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. Aici, o garsonieră costă numai 3.400 euro, mai exact, 17 324 lei, potrivit unui anunț de pe storia.ro.

Într-un anunț postat pe storia.ro, o garsonieră în acest oraș din România se vinde la un preț foarte mic. Este vorba despre orașul Hunedoara. Aici, se plătește 1 575 RON/m² din garsonieră.

Potrivit specificațiilor, suprafața utilă a garsonierei este de 11 metri pătrați, este situată etajul 1 dintr-un imobil cu 4 etaje, trebuie renovat și se vinde prin agenție.

De asemenea, potrivit descrierii, imobilul se vinde la licitație publică. Garsniera are o cameră și are acces din strada Stefan cel Mare, stradă asfaltată, cu o bandă de circulatie pe sens.

Apartamentul este situat într-un bloc de locuințe sociale, cu regim de înălțime P+4E, construit în anii 1970 – 1980. Blocul are fundații din beton armat, cadre din beton armat, închideri perimetrale din cărămidă și acoperis de tip terasă acoperit cu membrană bituminoasă.

Usa de acces în bloc este din tablă. Tot în descrierea garsonierei se spune că holurile si casa scarii imobilului sunt acoperite cu ciment mozaicat. Blocul nu este izolat termic la exterior. Imobilul se consideră a avea finisaje de calitate medie și detine toate utilitatile publice.

De asemenea, ăroprietatea este amplasată în zona sudică, periferică, a municipiului Hunedoara, în cartier Chizid, într-o zonă rezidentială, avand acces la mijloace de transport în comun și având în apropriere instituții de învățământ (Colegiul Național Iancu de Hunedoara, Gradinita nr. 3), instituții de cult, dar și unităti comerciale.

sursa foto: storia

