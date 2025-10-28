Care este orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025. Iată de ce anume este atât de specială!

Pâinea este mereu prezentă pe mesele românilor. De altfel, suntem cei mai mari consumatori de pâine din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de peste 78 de kilograme pe an de persoană.

Pâinea cea de toate zilele este un aliment de bază în alimentația românească, iar o masă fără ea ar fi considertă incomplete. Cea mai multă pâine se consumă însă în mediul rural. Tot de acolo avem și exemplu de cea mai scumpă pâine, și anume, una care costă chiar 50 de lei. Dar ce are atât de special.

Ei bine, de data aceasta, nu doar ingredientele o fac special, ci modul de coacere extrem de… traditional. Mai exact, a fost coadă mare la Târgul Meșterilor Populari din Craiova, acolo unde o pâine s-a vândut cu suma de 50 de lei. Oamenii care au vrut să comande o pâine au trebuit să stea la o coadă de zeci de persoane. Pâine comandată, era făcută pe loc, în fața clienților, care așteptau cu mare nerăbdare să se înfrupte din ea. Însă de ce este pâinea aceasta atât de specială?

Ei bine, este specială deoarece este coaptă în țest. Pentru cei care au trăit la țară nu e un secret ce anume este țestul. Însă cei care au trăit la oraș nu prea au de unde să știe. Țestul este un obiect tradițional în care se cocea pâinea, la țară. Este făcut din pământ amestecat, uneori chiar cu bălegar de vită, pentru a rezista la temperaturi înalte.

Așadar, nostalgicii vremurilor trecute, în care pâinea aromată se cocea la țest au plătit și 50 de lei pentru un astfel de preparat, ca la bunica la țară. Ei au așteptat o jumătate de oră, pentru ca pâinea să se facă: un sfert de oră s-a încins țestul și un alt sfert de oră a stat pâinea în el.

