10 IULIE, calendarul zilei: Record mondial de temperatură, 56,7 grade Celsius/ România pierde în fața Suediei calificarea în semifinale la Mondial

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 10 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 10 iulie 1913, la ferma Furnace Creek din Valea Morții (Death Valley), California, s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură măsurată oficial pe Pământ: 56,7 grade Celsius (134°F). Acest record a fost atins în unul dintre cele mai aride și fierbinți locuri din lume, situat la circa 86 de metri sub nivelul mării. Deși au existat controverse și încercări de reevaluare a validității măsurătorii, Organizația Meteorologică Mondială a confirmat în 2012 că această temperatură rămâne recordul absolut mondial. Valea Morții continuă să fie un simbol al extremelor climatice, atrăgând cercetători și turiști fascinați de condițiile sale unice.

Pe 10 iulie 1994, echipa națională de fotbal a României a fost eliminată dramatic în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Statele Unite, după un meci intens împotriva Suediei. Partida, disputată la Stanford, s-a încheiat 2-2 după prelungiri, iar România a pierdut la lovituri de departajare cu 4-5. Golurile tricolorilor au fost marcate de Florin Răducioiu, în timp ce Thomas Brolin și Kennet Andersson au punctat pentru nordici. Portarul Thomas Ravelli a fost eroul Suediei, apărând penalty-ul decisiv executat de Miodrag Belodedici. România, condusă de Gheorghe Hagi, a fost la un pas de a juca o semifinală istorică împotriva Braziliei, campioana mondială din acel an. Rămâne una dintre cele mai mari performanțe ale fotbalului românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1509: Jean Calvin 🇫🇷⛪️ Alături de Martin Luther, a fost unul din inițiatorii Reformei protestante, în opoziție cu anumite dogme și ritualuri ale Bisericii Catolice romane. Calvin a dezvoltat o doctrină, Calvinismul, relativ diferită de cea a lui Luther, în special în ceea ce privește practicarea cultului, considerată o radicalizare a luteranismului

🎂1856: Nikola Tesla 🇺🇸🔌etnic sârb, fiind născut în satul Smilijan, în Imperiul Austriac (azi în Croația). Era cetățean al Imperiului Austriac prin naștere și mai târziu a devenit cetățean american Invențiile, precum și munca teoretică ale sale au pus bazele cunoștințelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazice, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care au determinat cea de-a doua Revoluție Industrială

🎂1871: Marcel Proust 🇫🇷✒️ cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut (À la recherche du temps perdu), operă monumentală de ficțiune a secolului XX, publicată de Gallimard în șapte volume, redactate vreme de mai bine de 14 ani

🎂1872: Aristide Demetriade 🇷🇴📽 unul dintre pionierii filmului românesc, regizând peliculele Înșir’te mărgărite (1911), alături de Gr. Brezeanu), Independența României (1912), Scheci cu Jack Bill (1913) și Oțelul răzbună (1913)

🎂1942: Ronnie James Dio 🇺🇸🤘Elf, Rainbow, Black Sabbath Este recunoscut pentru vocea sa puternică dar și pentru semnul „coarnele diavolului” făcut cu mâna în timpul concertelor. În ultima perioadă a vieții a fost implicat într-un proiect cu foștii membrii Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler și Vinny Appice, sub numele de Heaven and Hell

🎂1943: Arthur Ashe 🇺🇸🥎 primul jucător de culoare din echipa de Cupa Davis a SUA și primul câștigător de culoare la Wimbledon, US Open, și Australian Open

🎂1951: Vasile Șeicaru 🇷🇴🎤 debutează în formația Cristal ca solist vocal în 1970. Din 1978 devine membru al Cenaclului Flacăra, fiind recrutat de însuși Adrian Păunescu în timpul unei transmisiuni tv din Galați

🎂1954: Neil Tennant 🇬🇧🎤 solist Pet Shop Boys

🎂1970: Jason Orange 🇬🇧🎤 Take That

🎂1972: Sofía Vergara 🇨🇴🇺🇸🎬 În 2014, a fost clasată pe locul 32 în topul celor mai puternice femei din lume de către Forbes

🎂1975: Dan Barna 🇷🇴🗣

🎂1977: Chiwetel Ejiofor 🇳🇬🇬🇧🎬 a primit Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru rolul lui Solomon Northup din „12 ani de sclavie” (2013)

🎂1980: Jessica Simpson 🇺🇸🎬🎤 a devenit cunoscută la finele anilor ’90 prin intermediul cântecului său de debut intitulat „I Wanna Love You Forever”, care a devenit cel mai cunoscut disc single al său din întreaga-i carieră, fiind până astăzi singurul său hit de top 10 în clasamentul Billboard Hot 100

🎂1985: Mario Gómez 🇩🇪⚽️ Apogeul carierei l-a atins la Bayern München, unde a marcat 75 de goluri în 115 prezențe

🎂1988: Pavlo Lee 🇺🇦🎬 actor și prezentator TV s-a înrolat în Forțele de Apărare Teritorială ale Ucrainei în prima zi a Invaziei Ruse. A fost ucis ca urmare a bombardării suburbiei Kiev din Irpin, pe 6 martie 2022

🎂2001: Isabela Merced 🇺🇸🎬 Sicario: Day of the Soldado (2018), The Last of Us (2023 – 2025), Alien: Romulus (2024), Superman (2025)

Decese 🕯

🕯️138: Hadrian 🇮🇹♛ a acordat o deosebită atenție promovării filosofiei și literaturii, manifestând o pronunțată înclinare pentru cultura greacă

🕯️1884: Karl Richard Lepsius 🇩🇪✒️⛏ lingvist prusac și un pionier al arheologiei moderne și al egiptologiei

🕯️2015: Omar Sharif 🇪🇬🎬 Primul rol în limba engleză a fost în producția pentru televiziune Lawrence al Arabiei (1962). Ulterior, actorul s-a stabilit la Hollywood

🕯️2017: Augustin Buzura 🇷🇴✒️ psihiatru, prozator și eseist, autorul unor romane de succes și scenarii cinematografice. Din 1992 a fost membru titular al Academiei Române

Evenimente📋

📋🇧🇸 Ziua independenţei arhipelagului Bahamas; aniversarea proclamării independenţei (1973)

Calendar 🗒

🗒48 î.Hr.: Bătălia de la Dyrrhachium: În Macedonia, Iulius Cezar abia evită o înfrângere catastrofală în fața lui Pompei

🗒1086: Regele Knut al IV-lea al Danemarcei este ucis de țărani rebeli

🗒1212: Cel mai grav dintre incendiile timpurii ale Londrei distruge mare parte din oraș

🗒1778: În cadrul Războiului de Independență al Statelor Unite, regele Ludovic al XVI-lea al Franței declară război Regatului Marii Britanii

🗒1890: Wyoming a fost admis ca cel de-al 44-lea stat al SUA

🗒1908: Fizicianul olandez Heike Kamerlingh Onnes a fost primul care a reușit să lichefieze heliul prin răcirea gazului la o temperatură mai mică decât un kelvin

🗒1913: Recordul mondial de temperatură (56,7 grade Celsius) a fost înregistrat la ferma Furnace Creek din Valea Morții, California, dar este contestat pe motiv ca a fost măsurat cu instrumente inexacte acum peste 100 de ani

🗒1924: Jocurile Olimpice de la Paris: Paavo Nurmi, numit „finlandezul zburător”, a stabilit noi recorduri mondiale pentru cursele de 1.500 și 5.000 m cu doar o oră diferență între curse

🗒1938: Howard Hughes ocolește Pământul cu un Lockheed 14 împreună cu tovarășii săi în 91 de ore, stabilind un record de circumnavigare a lumii

🗒1962: A fost lansat Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic

🗒1970: A fost creată Banca Internațională de Investiții

🗒1973: Roma: John Paul Getty III, 16 ani, este răpit de membrii ai organizației ‘Ndrangheta. Făptașii cer o răscumpărare de 17 milioane $. Bunicul său, miliardarul J. Paul Getty, refuză să plătească, dar, după ce familia a primit urechea lui tăiată împachetată într-un ziar, a negociat o plată de 3,2 milioane $, iar John Paul a fost eliberat la cinci luni după ce a fost răpit

🗒1985: A fost reintrodusă în SUA vechea formulă clasică a „Coca-Cola”, în urma controverselor legate de schimbarea numelui din „Coca-Cola” în „New Coke”

🗒1991: Boris Elțân a devenit primul președinte rus ales de un electorat

🗒1992: Miami, Florida: fostul lider panamez Manuel Noriega este condamnat la 40 de ani de închisoare pentru trafic de droguri

🗒1994: SUA: România pierde în fața Suediei calificarea în semifinale Campionatului Mondial de Fotbal, unde putea întâlni Brazilia

🗒1997: Președinții SUA și Franței, Bill Clinton și Jacques Chirac, au devenit cetățeni de onoare ai Bucureștiului, printr-o hotărâre a Consiliului General

🗒2000: 30 milioane de oameni, din peste 2.000 orașe, au participat la un „Marș al lui Isus” pentru celebrarea celor 2.000 ani de creștinism

🗒2000: Israel: Președintele Ezer Weizman își dă demisia, cu trei ani înainte de încheierea celui de-al doilea mandat în fruntea statului

🗒2000: Bashar al-Assad este ales președinte al Siriei după moartea tatălui său Hafiz al-Assad

🗒2006: În Mongolia, la aniversarea a 800 de ani de la înființarea statului, se inaugurează o statuie uriașă de 40 de metri înălțime a lui Genghis Khan

🗒2015: România: Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, rata anuală a inflației a ajuns în teritoriu negativ (-1,6%), pe fondul reducerii TVA la alimente și băuturi la 9%

🗒2016: Portugalia câștigă finala Campionatul European de Fotbal 2016, 1-0 în fața Franței

