7 IULIE, calendarul zilei: Ringo Starr împlinește 85 de ani/ Toto Cutugno ar fi împlinit 82/ Moare Syd Barrett, la 60 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 7 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 7 iulie 1940, în Liverpool, Anglia, Ringo Starr este un muzician, compozitor și actor britanic, cunoscut în special ca bateristul legendarei trupe “The Beatles”. Alăturându-se formației în 1962, Ringo a adus un stil distinct de percuție și un spirit jovial care a contribuit la chimia unică a grupului. Deși nu a compus multe piese, a fost vocea principală în cântece îndrăgite precum With a Little Help from My Friends și Yellow Submarine. După destrămarea The Beatles în 1970, Ringo Starr și-a construit o carieră solo de succes, lansând hituri ca Photograph și It Don’t Come Easy, și a colaborat cu numeroși artiști. Din anii ‘80 încoace, a cântat alături de propria sa trupă, Ringo Starr & His All-Starr Band. În 2018, a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a pentru contribuția sa la muzică.

Toto Cutugno, născut pe 7 iulie 1943, în Fosdinovo, Italia, a fost un cântăreț, compozitor și textier italian, cunoscut pentru melodiile sale romantice și pentru contribuțiile semnificative la muzica italiană pop. A devenit celebru pe plan internațional cu piesa L’italiano (1983), un adevărat imn al identității italiene, apreciat în întreaga lume. Toto Cutugno a participat de nenumărate ori la Festivalul Sanremo, pe care l-a câștigat în 1980 cu melodia Solo noi. În 1990, a reprezentat Italia la Eurovision, câștigând concursul cu piesa Insieme: 1992, care celebra unitatea europeană. A scris și compus pentru numeroși artiști italieni și internaționali, între care Joe Dassin, Dalida, Ricchi e Poveri, Adriano Celentano sau Johnny Hallyday. În ultimii ani din viață, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, inclusiv cancer de prostată. Toto Cutugno a murit pe 22 august 2023, la vârsta de 80 de ani.

Syd Barrett, născut pe 6 ianuarie 1946 în Cambridge, Anglia, a fost muzician, compozitor și pictor, cunoscut ca membru fondator și primul lider al trupei “Pink Floyd”. Cu o imaginație vibrantă și un stil inovator, Barrett a contribuit decisiv la albumul de debut al trupei, The Piper at the Gates of Dawn (1967), considerat un reper al rockului experimental. Cariera sa muzicală a fost însă scurtă. Din cauza consumului excesiv de droguri și a unei tulburări psihice, comportamentul său a devenit tot mai imprevizibil. În 1968, a fost exclus din formație și s-a retras treptat din viața publică. A lansat două albume solo, The Madcap Laughs și Barrett (ambele în 1970), cu teme introspective și bizare. După aceea, s-a retras complet, locuind în casa familiei sale din Cambridge și dedicându-se picturii și grădinăritului. Syd Barrett a murit pe 7 iulie 2006, la 60 de ani, în urma unor complicații provocate de diabet.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1923: Liviu Ciulei 🇷🇴🎭 A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, între 1963 și 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera Revizorul, montată de Lucian Pintilie, care a fost interzisă de a mai fi reprezentată după doar câteva spectacole

🎂1940: Ringo Starr 🇬🇧🥁 (The Beatles)

🎂1943: Toto Cutugno 🇮🇹🎤 A avut peste 400 de melodii compuse și peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. A fost primul cantautor care a câștigat marele premiu de la Sanremo (în 1980) și singurul cantautor italian care a câștigat marele premiu la Eurovision în secolul XX

🎂1951: Daniela Caurea 🇷🇴✒️ poetă Moare în urma cutremurului din martie 1977

🎂1983: Robert Eggers 🇺🇸🎥 regizor Nosferatu (2024), The Lighthouse (2019), The Witch (2015)

Decese 🕯

🕯️1930: Sir Arthur Conan Doyle 🇬🇧✒️ celebru pentru a-l fi creat pe Sherlock Holmes, primul detectiv care apare într-o serie de romane polițiste

🕯️1973: Veronica Lake 🇺🇸🎬 A avut mare succes la Hollywood în timpul anilor 1940

🕯️2006: Syd Barrett 🇬🇧🎸 unul dintre membrii fondatori Pink Floyd. Deși activitatea sa în muzica a durat relativ puțin, este considerat primul artist al genului psihedelic folk. El este cel care a dat numele „Pink Floyd” trupei

🕯️2014: Alfredo Di Stéfano 🇦🇷🇪🇸⚽️ considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Este de obicei asociat cu Real Madrid și Ferenc Puskás, și a jucat un rol crucial în cucerirea de către acest club a Cupei Campionilor Europei de cinci ori consecutiv, începând cu 1956

🕯️2014: Eduard Șevardnadze 🇬🇪🗣 al 2-lea președinte al Georgiei

🕯️2021: Robert Downey, Sr. 🇺🇸🎬 actor, scriitor, regizor și producător de film american și tatăl actorului Robert Downey, Jr.

Evenimente📋

📋🇯🇵🌌 Tanabata, sărbătoarea stelelor provine dintr-o legendă chinezească: povestea de dragoste a 2 stele, Orihime și Hikoboshi, despărțite de Amanogawa (Calea Lactee). În această zi japonezii se îmbracă în yukata, împodobesc pomii (bambus) cu decorațiuni și asistă la artificii. Un obicei comun în această zi este ca fiecare să scrie câte o dorință pe o bucată de hârtie colorată (tanzaku) și s-o atârne în pomul dorințelor (un bambus decorat)

Calendar 🗒

🗒1456: La 25 de ani după execuție, Papa Calixt al III-lea a retras acuzația de erezie adusă Ioanei d’Arc

🗒1881: Roma: apare prima poveste despre Aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi

🗒1898: SUA anexează insulele Hawaii

🗒1930: A început în SUA construcția barajului Boulder, cunoscut în prezent ca barajul Hoover

🗒1946: Howard Hughes se prăbușește cu avionul Hughes XF-11 pe care l-a proiectat. A supraviețuit, însă, grav rănit, nu s-a recuperat complet

🗒1985: Boris Becker câștigă finala Wimbledonului; este cel mai tânăr câștigător, 17 ani și 7 luni

🗒2005: O serie de patru explozii de natură teroristă zguduie sistemul de transport din Londra. Au fost uciși 56 de oameni

🗒2009: A început vizita oficială în România a suveranilor Belgiei, regele Albert al II-lea și regina Paola

🗒2013: Finala masculină de simplu de la Wimbledon este câștigată de Andy Murray în fața lui Novak Djokovic. Murray devine primul britanic care câștigă Wimbledon de la Fred Perry în 1936

🗒2018: La mitingul aviatic de la Baza 86 Aeriană Borcea un pilot militar și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit cu avionul de vânătoare MIG-21 Lancer

