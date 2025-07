8 IULIE, calendarul zilei: Kevin Bacon împlinește 67 de ani/ Brazilia pierde cu un scor istoric de 1-7 împotriva Germaniei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 8 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Kevin Bacon este un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru prezența constantă în cinematografia americană de peste patru decenii. Născut pe 8 iulie 1958, în Philadelphia, Pennsylvania, Bacon a devenit faimos în anii ‘80, mai ales datorită rolului principal din filmul Footloose (1984), devenit un simbol al generației tinere. A jucat în numeroase producții apreciate, precum A Few Good Men, Apollo 13, Mystic River, The Woodsman și Frost/Nixon. De-a lungul carierei, a fost recunoscut pentru capacitatea sa de a interpreta atât eroi, cât și personaje negative complexe. A câștigat un Glob de Aur și un premiu SAG și este adesea menționat în gluma culturală “Six Degrees of Kevin Bacon”, care subliniază cât de conectat este cu întreaga industrie de film. Este căsătorit cu actrița Kyra Sedgwick din 1988 și au doi copii.

Pe 8 iulie 2014, în cadrul semifinalelor Campionatului Mondial de Fotbal din Brazilia, naționala țării gazdă a suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istoria fotbalului: 1-7 în fața Germaniei. Meciul, disputat la Belo Horizonte, a șocat întreaga lume și a fost considerat umilitor pentru selecționata braziliană, lipsită de starurile Neymar (accidentat) și Thiago Silva (suspendat). Germania a marcat cinci goluri în primele 30 de minute, prin Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos (două goluri) și Sami Khedira, stabilind un record de eficiență. În repriza a doua, Andre Schürrle a adăugat alte două reușite, în timp ce Oscar a înscris golul de onoare al Braziliei spre final. Această victorie istorică a deschis drumul Germaniei spre titlul mondial, cucerit ulterior în finala cu Argentina. Meciul a rămas un simbol al prăbușirii unei mari echipe și al unei reconfigurări în fotbalul mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1831: John Pemberton 🇺🇸🥤 farmacist inventatorul Coca-Cola. A etichetat produsul ca un „important fortifiant pentru creier” care vindecă durerile de cap, ameliorează epuizarea și calmează nervii

🎂1838: Ferdinand von Zeppelin 🇩🇪💡 inventator În 1900, cu motorul pregătit de el, a efectuat primul zbor cu un dirijabil rigid cu structură metalică

🎂1839: John D. Rockefeller 🇺🇸🛢om de afaceri fondatorul Standard Oil Company, companie care a dominat industria petrolului și a fost primul mare trust din SUA

🎂1851: Arthur Evans 🇬🇧🏛 arheolog A contribuit esențial între 1900-1931 la descoperirea și restaurarea palatului minoic din Cnossos, Creta

🎂1951: Anjelica Huston 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun rol secundar în Onoarea familiei Prizzi, 1985

🎂1958: Kevin Bacon 🇺🇸🎬

🎂1958: Adrian Iovan 🇷🇴✈️ În 2005, cuplul Adrian și Romanița Iovan a intrat în atenția presei din cauza unui incident: un hoț a pătruns noaptea prin efracție în locuința acestora. Adrian Iovan l-a împușcat mortal și a intrat sub incidența justiției care, în final, a apreciat că a fost în legitimă apărare. A decedat la 20 ianuarie 2014, la 55 de ani, în accidentul aviatic din Munții Apuseni

🎂1960: Gheorghe Flutur 🇷🇴🗣

🎂1961: Andrew Fletcher 🇬🇧🎹 co-fondator Depeche Mode a decedat în 2022

🎂1962: Joan Osborne 🇺🇸🎤 Este cel mai bine cunoscută pentru piesa „One of Us”, 1995

🎂1972: Viorel Moldovan 🇷🇴⚽️

🎂1974: Moise Guran 🇷🇴📺

🎂1980: Robbie Keane 🇮🇪⚽️

🎂1982: Sophia Bush 🇺🇸🎬

🎂1998: Jaden Smith 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1967: Vivien Leigh 🇬🇧🎬 2 Oscaruri pentru cea mai bună actriță: Scarlett O’Hara în Pe aripile vântului (1939) și Blanche DuBois în Un tramvai numit dorință (1951). Leigh s-a simțit adesea limitată datorită frumuseții sale foarte apreciate, despre care credea că o împiedică în a fi luată în serios în cariera sa ca actriță. Sănătatea ei șubredă s-a dovedit a fi, însă, cel mai mare obstacol

🕯️1974: Elena Zamora 🇷🇴🎤 cântăreață, a atacat toate genurile de teatru: operă, operetă,vodevil, comedie muzicală, comedie și dramă, fiind foarte apreciată în străinătate, în special în Franța și Italia. A cântat soldaților și răniților în Primul Război Mondial și a făcut voluntariat în perioada comunismului

🕯️2020: Naya Rivera 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolul său în serialul Glee (2009-2015). A murit la doar 33 de ani înecată, după ce plecase cu barca pe lac alături de fiul ei, care avea 5 ani

🕯️2022: Shinzō Abe 🇯🇵🗣 al 90-lea prim-ministru al Japoniei în perioada 2012-2020 a fost împușcat în spate de două ori, în timpul unei campanii electorale, în timp ce ținea un discurs în orașul Nara

Calendar 🗒

🗒158: Data ultimei mențiuni epigrafice a Daciei Superioare

🗒1392: Menționarea prezenței monedelor emise de Țara Românească în cartierul Pera din Constantinopol („perperii de Valachia”); era atestată, astfel, circulația monedei românești în comerțul internațional

🗒1497: Vasco da Gama începe prima călătorie pe mare din Europa spre India, înconjurând Africa; se deschide astfel linia de navigație din Europa spre Asia

🗒1581: Lucaci „riitorul”, profesor la Școala Mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv (slavon și românesc) al unei Pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat

🗒1647: Prima atestare documentară a comunei Racovița

🗒1709: Marele Război al Nordului: Bătălia de la Poltava – Petru cel Mare al Rusiei îl învinge pe Carol al XII-lea al Suediei la Poltava; se încheie astfel rolul Suediei ca putere majoră în Europa

🗒1868: A apărut, la Iași, manualul lui Ion Creangă: „Metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei I-a primare”

🗒1869: La Timișoara s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din Europa

🗒1889: A fost publicată prima ediție a Wall Street Journal

🗒1901: În Franța, viteza automobilelor este limitată la 10 km/h

🗒1922: A avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis (România-India, 0-5)

🗒1947: Are loc Incidentul OZN de la Roswell

🗒1976: A fost fondat Partidul Popular European (PPE), federație a partidelor democrat–creștine din țările membre UE

🗒1994: Kim Jong-il începe să-și asume conducerea supremă a Coreei de Nord, la moartea tatălui său, Kim Ir-sen

🗒2014: Brazilia a pierdut cu un scor istoric de 1-7 împotriva Germaniei în semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal

