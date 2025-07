9 IULIE, calendarul zilei: Angela Similea împlinește 79 de ani, Mirabela Dauer face 78/ Tom Hanks împlinește 69 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 9 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Angela Similea, născută pe 9 iulie 1946 în comuna 1 Decembrie (județul Ilfov), este una dintre cele mai iubite și respectate cântărețe de muzică ușoară din România. Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe mai bine de patru decenii, Angela a cucerit inimile publicului prin vocea sa caldă, stilul rafinat și eleganța scenică. Consacrarea a venit odată cu participările de succes la Festivalul de la Mamaia, unde a câştigat numeroase premii. Angela Similea a obținut Cerbul de Argint în 1970, la a doua ediție a Festivalului Internațional “Cerbul de Aur”, organizat la Brașov. Cântece precum Să mori de dragoste rănită, Trurli sau Dacă n-ai fi existat au devenit șlagăre legendare, fredonate de generații întregi. Angela Similea a cochetat și cu teatrul muzical și filmul. A fost protagonista unor spectacole de revistă şi emisiuni de televiziune. În plan personal, a fost căsătorită cu omul politic Victor Surdu, alături de care a trăit până la decesul acestuia în 2011.

Mirabela Dauer, născută pe 9 iulie 1947 la București, este una dintre cele mai apreciate și longevive cântărețe de muzică ușoară din România. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, ea a devenit o voce emblematică a muzicii românești, cunoscută pentru hituri precum Ce dor mi-a fost de ochii tăi și Te aștept să vii (Fotoliul din odaie). Mirabela a debutat în anii ‘60, iar de-a lungul timpului a lansat peste 40 de albume și a interpretat sute de melodii, colaborând atât cu artiști consacrați, cât și cu talente noi. Pentru contribuția sa remarcabilă, a fost distinsă cu numeroase premii și ordine, inclusiv Ordinul Național “Meritul Cultural”. În 2017, artista a fost diagnosticată cu cancer renal, o afecțiune care s-a extins ulterior la vezica urinară. În prezent, Mirabela continuă să urmeze tratamentele necesare şi rămâne activă în cariera sa muzicală.

Tom Hanks este un actor și producător american născut pe 9 iulie 1956 în Concord, California. Cunoscut pentru versatilitatea sa în roluri comice și dramatice, Hanks a devenit unul dintre cei mai iubiți și respectați actori din istoria cinematografiei. A debutat în televiziune cu sitcomul Bosom Buddies (1980–1982) și a câștigat notorietate în 1984 cu filmul Splash. În 1988, rolul din Big i-a adus prima nominalizare la Oscar. În 1993 și 1994, a câștigat două premii Oscar consecutive pentru Philadelphia și Forrest Gump, devenind primul actor din ultimii 50 de ani care a realizat această performanță. Printre filmele sale celebre se numără Saving Private Ryan, Cast Away, The Terminal și A Beautiful Day in the Neighborhood. A dat voce personajului Woody în seria Toy Story și a colaborat frecvent cu regizorul Steven Spielberg. Pe lângă cariera sa artistică, Hanks este cunoscut pentru implicarea sa în proiecte educaționale și pentru sprijinul acordat veteranilor de război. A fondat compania de producție “Playtone” și a scris mai multe cărți.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1819: Elias Howe 🇺🇸🪡 inventator pionier în dezvoltarea mașinilor de cusut

🎂1911: John Archibald Wheeler 🇺🇸🧠 A fost unul dintre colaboratorii lui Niels Bohr și ultimii colaboratori ai lui Albert Einstein. A introdus și dezvoltat noțiuni fundamentale în fizică, precum gaură neagră, spumă spațial temporală, gaură de vierme și altele

🎂1932: Donald Rumsfeld 🇺🇸🗣 Secretar al apărării din SUA, în administrația Președintelui Gerald Ford (1975 – 1977) și în administrația George W. Bush (2001 – 2006), fiind simultan cel mai tânăr și, respectiv, cel mai în vârstă Secretar al apărării SUA care a servit vreodată

🎂1935: Wim Duisenberg 🇳🇱💶 primul președinte al Băncii Centrale Europeane

🎂1938: Brian Dennehy 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul șerifului Will Teasle din Rambo-First Blood (1982)

🎂1943: Margareta Pâslaru 🇷🇴📺🎤

🎂1946: Angela Similea 🇷🇴🎤

🎂1946: Bon Scott 🇬🇧🎤 solist AC/DC decedat la doar 33 de ani, intoxicat cu alcool

🎂1947: Mitch Mitchell 🇬🇧🥁 cel mai bine cunoscut pentru activitatea sa cu The Jimi Hendrix Experience

🎂1947: Mirabela Dauer 🇷🇴🎤

🎂1947: O. J. Simpson 🇺🇸🏉🎬

🎂1950: Viktor Ianukovici 🇺🇦🗣 al 4-lea președinte al Ucrainei

🎂1951: Chris Cooper 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol secundar, Adaptation (2002)

🎂1956: Tom Hanks 🇺🇸🎬

🎂1957: Kelly McGillis 🇺🇸🎬 personajul Charlie în Top Gun (1986) alături de Tom Cruise

🎂1964: Courtney Love 🇺🇸🎬🎤 căsătorită cu Kurt Cobain, împreună cu care are o fiică. O fire rebelă, provocatoare și nonconformistă, a fost catalogată de Rolling Stone ca fiind cea mai controversată prezență feminină din istoria rock-ului alternativ

🎂1964: Gianluca Vialli 🇮🇹⚽️ s-a transferat la Juventus pentru o sumă record de 12,5 milioane £ în 1992. Cu Juve el a câștigat Serie A, Cupa Italiei, Supercupa Italiei, Liga Campionilor și Cupa UEFA. În 1996 s-a alăturat lui Chelsea, devenind jucător-antrenor pentru sezonul următor. Cu ”aristocrații” a câștigat Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei, Cupa Cupelor 1997-1998 și Supercupa Europei 1998. Astfel, este unul din cei nouă fotbaliști care au câștigat cele trei competiții de club europene majore și este unicul jucător din istoria fotbalului european care a devenit campion și vice-campion în toate cele trei competiții de club europene majore. A murit la 58 de ani de cancer pancreatic

🎂1968: Paolo Di Canio 🇮🇹⚽️ A fost numit jucătorul anului în Scoția în 1997 și fotbalistul anului pentru West Ham United în 2000

🎂1968: Daniel Iordăchioaie 🇷🇴🎤

🎂1971: Marc Andreessen 🇺🇸🌐 cel mai bine cunoscut ca autor, împreună cu Eric Bina, al Mosaic, primul browser web utilizat pe scară largă. Este co-fondator al Netscape Communications Corporation

Decese 🕯

🕯️1932: King Camp Gillete 🇺🇸🪒 inventator al lamei de bărbierit, brevetată în 1895, și lansată pe piață în 1903

🕯️2002: Rod Steiger 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun actor, In the Heat of the Night (1967)

Evenimente📋

📋🇦🇷 Ziua Națională a Argentinei

Calendar 🗒

🗒118: Hadrian, devenit împărat cu un an în urmă, la moartea lui Traian, își face intrarea în Roma

🗒1520: Aceasta este data primei mențiuni păstrate privind o „hotărnicie”, se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și Transilvania, în zona din nordul Olteniei

🗒1595: Johannes Kepler a publicat lucrarea „Mysterium cosmographicum”, în care menționează șase planete

🗒1600: Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia românească din Transilvania

🗒1762: Ecaterina cea Mare devine împărăteasă a Rusiei în urma loviturii de stat împotriva soțului ei, țarul Petru al III-lea

🗒1810: Napoleon anexează Regatul Olandei ca parte a Primului Imperiu francez

🗒1816: Argentina își declară independența față de Spania

🗒1850: Profetul persan Báb este executat la Tabriz, Persia

🗒1877: S-a desfășurat prima ediție a Wimbledon-ului. Primul câştigător a fost Spencer Gore, într-un meci cu numai 22 de jucători, în faţa a 200 de spectatori

🗒1902: Oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță ce va sta la baza somniferelor

🗒1918: Nashville, Tennessee: două trenuri de pasageri se ciocnesc frontal, ucigând cel puțin 101 de persoane și rănind alte 171. Este considerat cel mai grav accident feroviar din istoria SUA

🗒1922: Johnny Weissmüller, înotător american originar din Timișoara, coboară sub 1 minut recordul mondial la 100 m liber (58.6 secunde)

🗒1934: La Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni

🗒1941: Armata Română încheie operațiunile militare în Nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și URSS în vara anului 1940

🗒1941: În Transilvania de Nord, atribuită Ungariei fasciste prin Dictatul de la Viena, încep a fi organizate, de către autoritățile maghiare, detașamente de muncă formate din români

🗒1943: Invazia aliată în Sicilia va cauza căderea lui Mussolini și-l va forța pe Hitler să anuleze o ofensivă majoră la Kursk

🗒1945: În Austria se decide acordul aliaților asupra celor patru zone de ocupație

🗒1979: Sonda Voyager 2 a ajuns la maximă apropiere de Jupiter, trecând la 570.000 km de planetă și trimițând multe fotografii cu Jupiter și lunile sale

🗒1993: Conferința Națională a Frontului Democrat al Salvării Naționale (FDSN) a hotărât schimbarea denumirii partidului în Partidul Democrației Sociale din România (PDSR)

🗒1997: Mike Tyson a fost retras temporar din meciurile de box, ca pedeapsă pentru că l-a mușcat pe Evander Holyfield de ureche

🗒2007: În Argentina mai multe orașe au fost afectate de furtuni de zăpadă și viscole, într-o țară în care acest fenomen meteorologic este foarte rar. A fost pentru a treia oară când un fenomen de genul asta s-a întâmplat în Argentina. Prima dată a fost în 1912, iar cea de-a doua a fost în 1918

🗒2018: Japonia: ploile abundente aduse de un taifun au produs inundații masive; 222 de persoane au murit și 30 sunt date dispărute

