100 lei mai puțin la pensie, în 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează

100 lei mai puțin la pensie, în 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează

100 lei mai puțin la pensie, în 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează

Banca Națională a România a venit cu prognoza pentru anul 2026 și cât va fi inflația în acest an. Câți bani vă mănâncă inflația în 2026 dacă aveți între 1.200 lei și 6.000 lei. Toți pensionarii sunt afectați.

Pensiile nu au mai fost indexate în 2025 și 2026. Newsweek a făcut calculul pentru a vedea ce bani au pierdut pensionarii la pensie pentru că nu au mai primit indexările.

Dacă ai o pensie de 2.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 100 de lei din cauza inflației.

Optimismul BNR și realitatea din teren

Pensionarii au pierdut deja în medie 330 de lei pentru că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2025 cu 13%. Veștile proaste nu se opresc aici. BNR a anunțat că în acest an inflația va fi de 4%. Deci, pensionarii vor pierde iarăși la pensie în 2026 deoarece pensiile nu cresc, dar va exista inflație. Chiar dacă rămân nominal cu aceiași pensie, puterea de cumpărare va scădea cu inflația.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Ce bani pierzi la pensie dacă inflația va fi de 4%?

  • Pensia medie este de 3.100 de lei. Astfel că, în medie, puterea de cumpărare se va diminuna cu 4% din 3.100 de lei, adică cu 124 de lei. 
  • Dacă ai o pensie de 1.281 de lei, în 2026 pierzi la pensie (prin diminuarea puterii de cumpărare) suma de 51 de lei din cauza inflației.
  • Dacă ai o pensie de 2.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 80 de lei din cauza inflației.
  • Dacă ai o pensie de 2.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 100 de lei din cauza inflației.
  • Dacă ai o pensie de 3000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 120 de lei din cauza inflației.
  • Dacă ai o pensie de 3.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 140 de lei din cauza inflației.
  • Dacă ai o pensie de 4.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 160 de lei din cauza inflației.
  • Dacă ai o pensie de 5.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 200 de lei din cauza inflației.
  • Dacă ai o pensie de 6.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 240 de lei din cauza inflației.

Neindexarea pensiei cu inflația = bani în minus la pensie

Newsweek a prezentat opinia unui avocat care arăta că neindexarea pensiilor înseamnă de fapt o diminuare a acesteia.

Suspendarea indexării, prin amânarea aplicării acestei prevederi, nu este doar o întârziere tehnică. În practică, ea înseamnă că pensia își pierde valoarea reală, chiar dacă suma de pe hârtie rămâne aceeași. Astfel, pensionarii suportă efectiv o reducere a veniturilor.

„Prin suspendarea indexării, statul păstrează formal cuantumul nominal al pensiei. Dar permite degradarea sa reală prin inflație. Din punct de vedere juridic, efectul este identic cu o diminuare a pensiei.

Dreptul constituțional protejează efectul real al prestației, nu aparența sa contabilă”, a explicat avocatul Daniel Udrescu.

Ce ajutoare la pensie se dau în 2026?

Se propune ca pensionarii cu pensii mici să beneficieze de un sprijin financiar cuprins între 600 și 1.000 de lei, acordat în două tranșe egale, de Paște și de Crăciun, după cum urmează, conform Newsweek:

  • 1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii mai mici de 1.500 de lei;
  • 800 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei;
  • 600 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

