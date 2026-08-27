Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi un mesaj de condoleanțe după viiturile devastatoare care au lovit Nepalul și regiunea Tibet din China.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin 168 de persoane decedate și peste 1.300 de oameni dați dispăruți, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.

”Sunt profund îndurerat de pierderea tragică de vieți omenești și de ravagiile provocate de inundațiile din Nepal și China. Transmit condoleanțe sincere familiilor celor care și-au pierdut persoanele dragi și le doresc putere echipelor de salvare care îi caută pe cei dispăruți”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Deeply saddened by the tragic loss of lives and devastation caused by the floods in Nepal and China. I extend my heartfelt condolences to the families who lost loved ones and wish strength to the rescue teams searching for the missing. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 27, 2026

Viitura a distrus clădiri, drumuri și poduri

Dezastrul s-a produs miercuri, după prăbușirea unei porțiuni de ghețar în zona de graniță dintre Nepal și China. Torentul de apă, noroi și resturi a distrus clădiri, drumuri și poduri și a izolat mai multe comunități.

Bilanțul actual indică cel puțin 168 de morți și peste 1.300 de persoane dispărute în Nepal și Tibet. Operațiunile de căutare și salvare continuă, inclusiv cu ajutorul elicopterelor, în condiții dificile.

Echipele de intervenție continuă căutările pentru identificarea și salvarea persoanelor dispărute. Operațiunile se desfășoară în condiții dificile, iar salvatorii folosesc inclusiv elicoptere pentru a ajunge în zonele greu accesibile.

Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de salvare reușesc să ajungă în comunitățile afectate și să evalueze amploarea dezastrului.