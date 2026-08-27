Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după viiturile cumplite din Nepal și China

Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după viiturile cumplite din Nepal și China

Elena Popescu
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după viiturile cumplite din Nepal și China
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi un mesaj de condoleanțe după viiturile devastatoare care au lovit Nepalul și regiunea Tibet din China.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin 168 de persoane decedate și peste 1.300 de oameni dați dispăruți, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.

”Sunt profund îndurerat de pierderea tragică de vieți omenești și de ravagiile provocate de inundațiile din Nepal și China. Transmit condoleanțe sincere familiilor celor care și-au pierdut persoanele dragi și le doresc putere echipelor de salvare care îi caută pe cei dispăruți”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Viitura a distrus clădiri, drumuri și poduri

Dezastrul s-a produs miercuri, după prăbușirea unei porțiuni de ghețar în zona de graniță dintre Nepal și China. Torentul de apă, noroi și resturi a distrus clădiri, drumuri și poduri și a izolat mai multe comunități.

Bilanțul actual indică cel puțin 168 de morți și peste 1.300 de persoane dispărute în Nepal și Tibet. Operațiunile de căutare și salvare continuă, inclusiv cu ajutorul elicopterelor, în condiții dificile.

Echipele de intervenție continuă căutările pentru identificarea și salvarea persoanelor dispărute. Operațiunile se desfășoară în condiții dificile, iar salvatorii folosesc inclusiv elicoptere pentru a ajunge în zonele greu accesibile.

Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de salvare reușesc să ajungă în comunitățile afectate și să evalueze amploarea dezastrului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
14:11
CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
FLASH NEWS 11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
13:57
11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
13:50
Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
EXCLUSIV Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
13:42
Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
NEWS ALERT George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă
13:29
George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă
Gândul de Vreme ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
12:44
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
VIDEO. Italia: Momentul în care un elicopter agață cablurile unei telecabine și explodează în aer
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Click
Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au injectat, în premieră, mitocondrii din piciorul unei femei, în ochi
EXCLUSIV Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
13:55
Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
TENSIUNI Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
13:54
Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
DEZVĂLUIRI Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova
13:31
Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova
ECONOMIE Leul câștigă teren în lupta cu euro și lira sterlină, dar îngenunchează în fața dolarului. Cotațiile de ultimă oră ale BNR
13:26
Leul câștigă teren în lupta cu euro și lira sterlină, dar îngenunchează în fața dolarului. Cotațiile de ultimă oră ale BNR
ULTIMA ORĂ Pilot militar rus, ucis într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg. Explozia a distrus complet mașina în care se afla
13:17
Pilot militar rus, ucis într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg. Explozia a distrus complet mașina în care se afla
ULTIMA ORĂ Regele Harald al Norvegiei, în stare foarte gravă la spital. Familia Regală și-a anulat toate evenimentele
13:05
Regele Harald al Norvegiei, în stare foarte gravă la spital. Familia Regală și-a anulat toate evenimentele

Cele mai noi

Trimite acest link pe