Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 8 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Zavaidoc, pe numele său real Marin Gheorghe Teodorescu, s-a născut pe 8 martie 1896 în Pitești. A fost unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți români de muzică populară și romanțe din perioada interbelică, apreciat pentru vocea sa puternică și stilul interpretativ plin de emoție. Zavaidoc a devenit celebru în anii ‘20 și ‘30, când a început să înregistreze numeroase cântece la case de discuri importante, printre care Columbia Records și His Master’s Voice. Repertoriul său includea romanțe și cântece de petrecere care au devenit foarte populare în epocă. Artistul cânta frecvent în restaurante și grădini de vară din Bucureşti, unde era foarte apreciat de public. Printre melodiile care l-au făcut celebru se numără De ce m-ai părăsit și Mă dusei să trec la Olt. A murit pe 13 ianuarie 1945 în Bucureşti, însă cântecele sale continuă să fie ascultate și astăzi, fiind considerate parte importantă a patrimoniului muzical românesc.

Cynthia Rothrock, născută pe 8 martie 1957 în Wilmington, este o celebră actriță și expertă în arte marțiale americană, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din filmele de acțiune din anii ‘80 și ‘90. Încă din adolescență, Rothrock a început să practice arte marțiale și a devenit rapid una dintre cele mai talentate sportive din domeniu. A câștigat numeroase competiții și titluri în discipline precum Karate și Taekwondo, devenind una dintre cele mai respectate luptătoare ale vremii. Deține centuri negre în 7 stiluri diferite și a fost campioană mondială neînvinsă între 1981-1985. Cariera sa cinematografică a început în anii ‘80, când a fost remarcată în filme de acțiune produse în Hong Kong. A fost una dintre primele femei care au avut roluri principale în acest gen cinematografic. A jucat în producţii populare precum Yes, Madam! și Righting Wrongs, alături de actori cunoscuți din cinematografia asiatică. Personajul Sonya Blade din jocul Mortal Kombat a fost inspirat de ea. În prezent, ea continuă să fie activă în industria filmului și predă arte marțiale.

Gala Galaction, pe numele său real Grigore Pișculescu, s-a născut pe 16 aprilie 1879 în Didești, Teleorman. A fost scriitor, teolog, profesor și preot ortodox român, cunoscut pentru contribuțiile sale importante la literatura și cultura românească. A studiat teologia la Universitatea din Bucureşti și a devenit ulterior profesor și traducător al textelor religioase. El a participat la realizarea unei traduceri importante a Bibliei în limba română din ebraică și greacă, contribuind la răspândirea culturii religioase. Este recunoscut pentru toleranța față de comunitatea evreiască, având chiar o piațetă care îi poartă numele în Ierusalim. Ca scriitor, a publicat numeroase nuvele și romane inspirate din viața oamenilor simpli, din tradițiile românești și din temele morale și religioase. Printre operele sale cunoscute se numără Roxana și Papucii lui Mahmud. Gala Galaction a fost o personalitate multilaterală, combinând vocația religioasă cu cea literară și socială. A murit pe 8 martie 1961 în Bucureşti, lăsând în urmă o operă valoroasă și apreciată.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1629: Ioan Căianu 🇷🇴✝️🎼 călugăr franciscan, constructor și reparator de orgi, culegător de folclor, gânditor de anvergură renascentistă în plină epocă a Barocului, primul autor atestat de muzică cultă din Transilvania

🎂1896: Zavaidoc (Marin Gheorghe Teodorescu) 🇷🇴🎤 cântăreț de muzică populară românească și de romanțe din perioada interbelică

🎂1910: Radu Tudoran 🇷🇴✒️ lingvist, traducător și prozator, fratele cel mai mic al muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Geo Bogza, autorul unor romane de mare succes, printre care se numără Un port la răsărit (1941, debutul său ca romancier) și celebrul Toate pânzele sus! (1954)

🎂1935: Radu Ciobanu 🇷🇴✒️ scriitor. Trăiește în prezent în Germania

🎂1936: Gina Patrichi 🇷🇴🎭 a fost o actriță de film, radio, teatru, televiziune și voce. A lucrat cu mari regizori, precum Liviu Ciulei, Valeriu Moisescu, Lucian Pintilie, Vlad Mugur, Radu Penciulescu, Andrei Șerban și Cătălina Buzoianu, și a colaborat extrem de bine cu Ion Caramitru, în postură de regizor

🎂1939: Lidia Pavlovna Skoblikova 🇷🇺⛸ Cu cele 6 medalii de aur olimpice câștigate la proba de patinaj viteză este până în prezent una dintre cele mai bune patinatoare

🎂1946: Suzana Ardeleanu 🇷🇴🤺 specializată pe floretă, campioană mondială pe echipe la Campionatul Mondial de Scrimă din 1969. A participat la proba individuală și la proba pe echipe la Jocurile Olimpice de vară din 1980

🎂1957: Cynthia Rothrock 🇺🇸🎬🥋

🎂1962: Kim Ung-Yong 🇰🇷🧠 fost copil minune coreean. A fost menționat în Guinness World Records ca având „Cel mai mare IQ” (210). Putea conversa fluent la 6 ani, fiind capabil să citească în japoneză, coreeană, germană, engleză. A avut nevoie de aproximativ o lună pentru a învăța o limbă străină. 7 luni mai târziu a învățat conceptele de înmulțire și putea să înțeleagă conceptele de calcul diferențial. În 1970, la vârsta de 8 ani, a fost invitat în SUA la NASA, unde a terminat studiile universitare

🎂1970: Clara Vodă 🇷🇴🎬 A intrat în atenția publicului odată cu rolul mamei din „Eu când vreau să fluier, fluier”, lungmetrajul de debut al regizorului Florin Șerban, pentru care acesta a câștigat premiul Alfred Bauer, parte a trofeului Ursul de Argint de la Festivalul de Film de la Berlin

🎂1972: Costel Gâlcă 🇷🇴⚽️ a participat la Campionatul Mondial din 1994

🎂1976: Freddie Prinze Jr. 🇺🇸🎬 I Know What You Did Last Summer (1997), I Still Know What You Did Last Summer (1998), Scooby-Doo (2002), Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004)

🎂1977: James Van Der Beek 🇺🇸🎬 Dawson’s Creek (1998 – 2003), The Rules of Attraction (2002)

🎂1990: Petra Kvitová 🇨🇿🥎 Cea mai bună clasare a sa la simplu este locul 2 mondial, la 31 octombrie 2011. A câștigat 30 de titluri de simplu în carieră, inclusiv două de Grand Slam, ambele la Wimbledon, în 2011 și în 2014

🎂1991: Vlăduța Lupău 🇷🇴🎤 cântăreață de muzică populară din Sălaj și moderatoarea unor emisiuni de muzică populară. Primul său cântec l-a interpretat la Tezaur Folcloric, în anul 1995, la vârsta de 4 ani

Decese 🕯

🕯️1889: John Ericsson 🇸🇪⚓️ inventator suedez. A adus un aport important împreună cu David Bushnell, Francis Pettit Smith, Robert Fulton și Josef Ressel la perfecționarea tehnicii navigației

🕯️1917: Ferdinand von Zeppelin 🇩🇪💡inventator. În 1900, cu motorul pregătit de el, a efectuat primul zbor cu un dirijabil rigid cu structură metalică

🕯️1935: Hachikō 🇯🇵🐶 câine din rasa Akita Inu născut la o fermă din apropierea orașului Ōdate, prefectura Akita, rămas în memoria umanității pentru devotamentul față de stăpânul său chiar și la mulți ani după decesul acestuia

🕯️1942: José Raúl Capablanca 🇨🇺♟ a deținut titlul de campion mondial între anii 1921 și 1927. Este considerat a fi unul dintre cei mai mari șahiști din toate timpurile

🕯️1961: Gala Galaction 🇷🇴✒️ scriitor, preot ortodox, profesor de teologie, traducător al Bibliei în limba română din ebraică și greacă (împreună cu Vasile Radu și Nicodim Munteanu) și activist de stânga

🕯️2020: Max von Sydow 🇸🇪🇫🇷🎬 Flash Gordon (1980), Minority Report (2002), Shutter Island (2020)

🕯️2021: Adrian Bărar 🇷🇴🎸 fondatorul trupei Cargo. A decedat de Covid, la 61 de ani

Evenimente📋

📋🌹Ziua Internațională a Femeii

📋🪐Ziua Internațională a Planetariilor. Are ca scop promovarea activității planetariilor și propagarea cunoștințelor astronomice – este marcată în a doua duminică a lunii

Calendar 🗒

🗒1618: Johannes Kepler descoperă a treia lege a mișcării planetelor

🗒1844: Regele Oscar I accede la tronurile Suediei și Norvegiei pe care le va conduce 15 ani

🗒1848: Are loc, la Paris, în locuința lui Nicolae Bălcescu, o întrunire a revoluționarilor români, în care se decide declanșarea revoluției în țară și se redactează programul revoluționar

🗒1856: Contele Walewski, ministrul de externe al Franței și președinte al Congresului de Pace (fiul natural al lui Napoleon I), propune, în timpul Congresului de pace de la Paris, unirea Moldovei cu Muntenia sub conducerea unui prinț străin

🗒1862: Războiul Civil American: Are loc prima bătălie între două nave de luptă îmbrăcate în fier, Monitor (aparținând Uniunii) și Merrimack (aparținând Confederației), bătălie ce a revoluționat tehnicile navale de luptă

🗒1910: Aviatoarea franceză Raymonde de Laroche devine prima femeie care primește licența de pilot

🗒1917: Începe Revoluția de la Petrograd, în urma căreia, pe 15 martie 1917, țarul Nicolae al II-lea abdică

🗒1918: Primul caz de gripă spaniolă; începutul unei pandemii devastatoare

🗒1921: Trupe franceze au ocupat Düsseldorf și alte orașe din zona Ruhrului, încălcând Tratatul de la Versailles, din cauza neachitării despăgubirilor de război de la sfârșitul Primului Război Mondial, pe care Germania le datora Franței (67 miliarde mărci-aur)

🗒1921: Lenin declară 8 martie ziua femeilor

🗒1935: La Tokyo este găsit mort pe stradă câinele credincios Hachikō, rămas în memoria umanității pentru devotamentul față de stăpânul său chiar și la mulți ani după decesul acestuia

🗒1945: La două zile după instalarea guvernului Petru Groza, la 6 martie 1945, Churchill s-a adresat președintelui american Roosevelt, printr-o telegramă personală și strict secretă, în care își manifesta îngrijorarea față de instalarea, prin forță, a unui guvern comunist și prevedea epurarea fără discriminare a românilor anticomuniști…. În telegrama de răspuns, președintele american, recunoscând amestecul conducerii de la Kremlin în numirea unui guvern comunist, menționa: eu cred că România nu este un loc bun pentru a ne măsura cu rușii

🗒1945: Guvernul român a adresat guvernului sovietic o telegramă în care solicita reintegrarea nordului Transilvaniei la România, teritoriul fiind oficial parte a Ungariei, ca urmare a Dictatului de la Viena din 1940. În telegrama de răspuns, din 9 martie 1945, I.V.Stalin consimte la reinstalarea administrației românești în N-E Transilvaniei. La 13 martie 1945, la Cluj, a avut loc proclamarea oficială a reinstalării administrației românești în această parte a țării

🗒1950: Uniunea Sovietică susține că deține bomba atomică

🗒1952: Antoine Pinay devine prim ministru al Franței

🗒1957: Egiptul re-deschide Canalul Suez

🗒1963: Venirea la putere a Partidului Baas Arab Socialist în Republica Arabă Siriană. Ziua Revoluției

🗒1968: La Praga, studenții cehoslovaci își declară sprijinul față de mișcarea de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga

🗒1970: Reprezentativa de handbal masculin a României cucerește pentru a treia oară consecutiv titlul de campioană mondială

🗒1979: Începe vizita oficială în România a președintelui Franței, Valéry Giscard d’Estaing

🗒1982: Stațiile automate interplanetare sovietice Venus-13 și Venus-14 ating suprafața planetei Venus

🗒1982: SUA acuză URSS de folosirea gazelor toxice în Afghanistan. Se afirma că aproape 3.000 de persoane au fost ucise astfel

🗒1983: Ronald Reagan numește URSS un Imperiu al Răului

🗒1991: S-a înființat AM PRESS, prima agenție de știri cu capital privat înființată după 1989

🗒1995: Deschiderea oficială a lucrărilor Comisiei de elaborare a strategiei naționale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, compusă din oameni de știință și din reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare

🗒1999: Este înființată formația românească de muzică pop-dance A.S.I.A.

🗒2000: Papa Ioan Paul al II-lea a fixat această zi pentru mea culpa publica (zi de pocăință)

🗒2002: Un asteroid cu diametrul de 50 m a trecut la 463.000 km de Pământ fără să fi fost văzut în observatoare. Abia la 12 martie masa a fost văzută. Se estimează că acesta este un obiect de același diametru cu asteroidul care a explodat înainte de a lovi solul în 1908, în regiunea siberiană de la Tunguska

🗒2014: Într-unul dintre cele mai mari mistere ale aviației, zborul 370 al Malaysia Airlines, care transporta un total de 239 de persoane, dispare de pe radar în drum de la Kuala Lumpur la Beijing. Soarta zborului rămâne necunoscută

🗒2020: Ro: Covid-19: au fost interzise manifestările publice sau private, în spații deschise sau închise, cu un număr de participanți mai mare de 1000 de persoane

🗒2024: Curtea de Arbitraj Internațională a decis că România nu va plăti despăgubiri companiei Gabriel Resources, care cerea 6,7 miliarde $ pentru anularea proiectului minier de la Roșia Montană. Premierul Ciolacu a anunțat victoria, după săptămâni de incertitudini și temeri că România ar putea fi obligată la penalități uriașe

CITEȘTE ȘI:

7 Martie, calendarul zilei: Bryan Cranston împlinește 70 de ani, Rachel Weisz 56. Moare Stanley Kubrick

6 Martie, calendarul zilei: David Gilmour împlinește 80 de ani. Rob Reiner ar fi împlinit 79. Shaquille O’Neal face 54 de ani

5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur