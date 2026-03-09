9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 9 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Laura Stoica a fost una dintre cele mai iubite și influente artiste de muzică pop-rock din România, cu o carieră marcată de energie scenică, pasiune și talent muzical. Născută pe 10 aprilie 1967 în Bucureşti, a urmat cursuri de muzică și a studiat vioara, dar vocea sa puternică și versatilă a devenit rapid instrumentul său principal. A lansat albume și piese care au rămas în memoria colectivă, cum ar fi Un actor grăbit, Focul sau Ochii tăi. A fost activă și în actorie și televiziune, participând la spectacole de teatru și show-uri muzicale. Laura Stoica s-a stins din viaţă la doar 38 de ani, pe 9 martie 2006, într-un accident rutier. Maşina în care se afla alături de logodnicul ei a fost lovită frontal de un alt autoturism în timp ce se întorceau la București după ce susținuse un concert la Urziceni. Cei doi au murit pe loc în urma coliziunii. Moștenirea artistică a Laurei Stoica continuă să fie apreciată și să inspire noi generații de muzicieni și fani, iar cântecele ei rămân parte integrantă a culturii muzicale românești.

Ornella Muti este o actriță italiană emblematică, cunoscută pentru frumusețea sa clasică și talentul remarcabil pe marile ecrane. S-a născut pe 9 martie 1955 în Roma sub numele de Francesca Romana Rivelli. A început să apară în filme încă din adolescență, iar carisma sa a făcut-o rapid una dintre cele mai apreciate tinere actrițe din Italia anilor ‘70. A jucat în diverse genuri, de la comedii la drame și filme istorice, printre cele mai cunoscute filme ale sale numărându-se La Liceale, Flash Gordon, unde a jucat rolul prințesei Aura, și The Taming of the Shrew. Stilul său de interpretare combina grația cu expresivitatea, iar prezența sa scenică o făcea inconfundabilă. A colaborat cu regizori celebri precum Fellini și a devenit un simbol al eleganței, fiind deseori invitată la festivaluri internaționale de film. Este apreciată pentru implicarea în proiecte caritabile și pentru promovarea culturii cinematografice italiene.

Charles Bukowski a fost unul dintre cei mai influenți scriitori americani ai secolului XX, cunoscut pentru stilul său brut, direct și autobiografic. S-a născut pe 16 august 1920 în Andernach și s-a mutat cu familia în Los Angeles în copilărie. A devenit celebru prin operele sale care explorează viața marginalilor, alcoolismul, relațiile dificile și corvoada muncii. Printre lucrările sale cele mai cunoscute se numără romanele Post Office, Factotum și Women, dar și numeroase colecții de poezii precum Love Is a Dog from Hell și The Last Night of the Earth Poems. Tehnica sa se caracterizează prin realism dur, umor negru, sinceritate brutală și observații sociale acute, iar influența sa se resimte în literatura contemporană, muzică și cinema. Charles Bukowski a murit pe 9 martie 1994 în San Pedro, Los Angeles, lăsând în urmă o operă vastă și influentă, care continuă să influențeze cititori și scriitori din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1454: Amerigo Vespucci 🇮🇹⚓️ unul dintre cei mai mari navigatori. Navele sale au ajuns în Brazilia, pe 27 iunie 1499, primele ambarcațiuni europene ce au ajuns acolo. Au navigat pe Amazon, studiind totul. Vespucci se ocupa de cosmografie

🎂1890: Viaceslav Molotov 🇷🇺🗣 unul dintre cei mai importanți conducători ai guvernului sovietic, începând din deceniul al treilea al secolului XX, când a fost propulsat la putere de către protectorul său, Stalin, până în deceniul al șaselea, când a fost destituit din toate funcțiile de Nikita Hrușciov. A fost principalul semnatar, din partea sovietică, al pactului de neagresiune sovieto-german din 1939

🎂1906: Radu Boureanu 🇷🇴🎭✒️ actor de scenă, dramaturg, eseist, scriitor și traducător

🎂1934: Iuri Gagarin 🇷🇺👨🏻‍🚀 primul om care a ajuns în spațiu și pe orbita Pământului. A decedat la 34 de ani, accident aviatic

🎂1940: Raul Julia 🇺🇸🎬 Presumed Innocent (1990), The Addams Family (1991), Street Fighter (1994), The Burning Season (1994)

🎂1942: Ion Caramitru 🇷🇴🎭🎬 a jucat în peste 40 de filme de lung metraj, făcându-și debutul cu un rol secundar în Pădurea spânzuraților în regia lui Ciulei (1964). Printre cele mai cunoscute roluri sunt Romache în Diminețile unui băiat cuminte (1966), Gheorghidiu în Între oglinzi paralele (1978), Ștefan Luchian în Luchian (1981) și Socrate în seria Liceenii (1985-1987)

🎂1943: Robert Fischer 🇺🇸♟ al unsprezecelea campion mondial de șah (1972-1975)

🎂1944: Ruxandra Garofeanu 🇷🇴📺 critic de artă, realizatoare de emisiuni de televiziune la TVR pe aceeași temă

🎂1950: Dan Andrei Aldea 🇷🇴🎤 A fost liderul formației Sfinx în anii ’70. În 1981, s-a stabilit în Belgia și Germania, unde lucra ca muzician dedicat studioului de înregistrări

🎂1954: Policarp Malîhin 🇷🇴🚣🏻‍♂️ laureat cu bronz la Montreal 1976

🎂1954: Teodor Anghelini 🇷🇴⚽️ A fost unul dintre cei mai buni fundași laterali ai echipei Steaua București, în perioada 1975-1984. A fost adus de la Steagul Roșu Brașov în 1975. A fost component al echipei naționale, fiind coleg cu Vigu, Cornel Dinu, Liță Dumitru, Anghel Iordănescu și alții

🎂1955: Ornella Muti 🇮🇹🎬

🎂1957: Dan Merișca 🇷🇴✒️ scriitor de science-fiction, autorul volumului Revoltă în labirint

🎂1958: Linda Fiorentino 🇺🇸🎬 Gotcha! (1985), The Last Seduction (1994), Men in Black (1997), Dogma (1999), Where The Money Is (2000)

🎂1958: Cornelia Catangă 🇷🇴🎤 A murit la 63 de ani, de COVID

🎂1964: Juliette Binoche 🇫🇷🎬 Oscar pentru rol secundar, Pacientul englez (1996)

🎂1973: Rona Hartner 🇷🇴🎬 actriță de film, cântăreață, compozitoare și textieră. A murit la 50 de ani, de cancer pulmonar

🎂1979: Oscar Isaac 🇬🇹🇺🇸🎬 Inside Llewyn Davis (2013), Ex Machina (2014), Dune (2021), Frankenstein (2025)

🎂1986: Brittany Snow 🇺🇸🎬 John Tucker Must Die (2006), Pitch Perfect (2012), X (2022)

Decese 🕯

🕯️1764: Petru Pavel Aron 🇷🇴✝️ episcop unit, fondatorul școlilor Blajului

🕯️1928: Carol Schmidt 🇷🇴🇲🇩🇷🇺🗣 cel mai longeviv primar al Chișinăului, fiind la cârma capitalei din 1877 și până în 1903, cu o contribuție deosebită la modernizarea orașului. Este considerat drept cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul vreodată

🕯️1944: Grigore Antipa 🇷🇴🏛 savantul care a reorganizat Muzeul Național de Istorie Naturală în noua clădire care astăzi îi poartă numele, proiectată de arhitectul Grigore Cerchez

🕯️1961: Cezar Petrescu 🇷🇴✒️ romancier, nuvelist, traducător și gazetar

🕯️1994: Charles Bukowski 🇺🇸✒️ poet, nuvelist și romancier, adesea cunoscut sub pseudonime ca: Hank, Buk, Henry Chinasky, acesta din urmă fiind un alter-ego în numeroase romane autobiografice. Opera sa vorbește despre viața obișnuită a americanilor bogați, despre scris, alcool, relații și corvoada muncii. Este considerat unul dintre cei mai influenți scriitori americani ai secolului al XX-lea

🕯️1997: Christopher George Latore Wallace 🇺🇸🎤 (Notorious B.I.G.) omorât de către un necunoscut în Los Angeles. Dublul său album “Life After Death” lansat 15 zile mai târziu a debutat pe locul întâi în State și a fost certificat cu discul de diamant în 2000, pentru vânzări de peste 11 milioane exemplare

🕯️2006: Laura Stoica 🇷🇴🎤 considerată de public și presă drept cea mai importantă solistă de rock din România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone. Se stinge din viață în seara de 9 martie 2006, în urma unui accident rutier, pe când se întorcea la București de la un concert susținut la Urziceni. În momentul decesului, era însărcinată. Împreună cu ea, se stinge și cel care urma să-i devină soț, Cristian Mărgescu, cu care avea o relație din 2004. Laura avea 38 de ani

🕯️2006: Geir Ivarsøy 🇳🇴🌐 a fost liderul echipei de programatori ai browserului Opera. A decedat după o lungă suferință, de cancer, la 48 de ani

🕯️2010: Gheorghe Constantin 🇷🇴⚽️ poreclit „Profesorul”, a fost un fotbalist simbol al Stelei București

🕯️2012: Dan Damian 🇷🇴🎭

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989 (prin Legea 247 din 5 decembrie 2011)

📋🆘 Ziua Internațională a Rinichiului – are scopul de a ajuta populația să conștientizeze importanța promovării sănătății rinichilor pentru bunăstarea organismului

Calendar 🗒

🗒141 î.Hr.: Liu Che, cunoscut postum ca Împăratul Wu din dinastia Han, își asumă tronul asupra dinastiei Han din China. Domnia sa a durat 54 de ani – un record care nu a fost doborât până la domnia împăratului Kangxi, 1.800 de ani mai târziu

🗒1776: Este publicată Avuția națiunilor, de către economistul și filosoful scoțian Adam Smith

🗒1796: Napoleon Bonaparte s-a însurat cu Josephine de Beauharnais, văduva unui ofițer francez executat

🗒1842: A treia operă a lui Giuseppe Verdi, Nabucco, are premiera la Milano; succesul său îl stabilește pe Verdi drept unul dintre cei mai importanți compozitori de operă din Italia

🗒1888: Odată cu moartea tatălui său Wilhelm I, Frederic al III-lea devine împărat al Imperiului german. Domnia sa se încheie după 99 de zile din cauza decesului cauzat de cancer la gât

🗒1916: Revoluția mexicană: Pancho Villa conduce aproape 500 de raideri mexicani într-un atac împotriva orașului de frontieră Columbus, New Mexico

🗒1945: O lovitură de stat a forțelor japoneze în Indochina franceză îi îndepărtează pe francezi de la putere

🗒1959: Păpușa Barbie își face debutul la Salonul de jucării de la New York

🗒1961: Este lansat cu succes Sputnik 9, care are la bord un câine și un manechin uman și demonstrează că URSS era pregătită să înceapă zborul spațial uman

🗒1962: Începe construcția Teatrului ‘Ahmanson’ (Los Angeles)

🗒1967: Zborul 553 al Trans World Airlines s-a prăbușit într-un câmp din orașul Concord, Ohio, în urma unei coliziuni în aer cu un avion ușor Beechcraft Baront, ucigând 26 de persoane

🗒1967: Svetlana Allilueva, fiica lui Stalin, s-a refugiat în SUA via ambasada americană din India

🗒1976: 42 de persoane mor în dezastrul telecabinei Cavalese, cel mai grav accident de telecabină până în prezent

🗒1991: Noul Tratat al Uniunii Europene a pus bazele conceptului de monedă unică (EURO, care a intrat în folosință în prima zi a anului 2002)

🗒1991: La Belgrad, au loc demonstrații masive împotriva lui Slobodan Milošević. Doi oameni sunt uciși iar tancurile sunt pe străzi

🗒1997: Observatorii din China, Mongolia și Siberia de Est sunt tratați cu o caracteristică dublă rară, deoarece o eclipsă permite Cometei Hale-Bopp să fie văzută în timpul zilei

🗒2011: Are loc ultima aterizare pentru Naveta spațială Discovery care își încetează activitatea după 39 de zboruri

