12 IULIE, calendarul zilei: Se naște fondatorul Kodak/ Moare Kelly Preston Travolta

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 12 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 12 iulie 1854, în Waterville, New York, George Eastman a fost un inventator și om de afaceri american, cunoscut ca fondatorul Eastman Kodak Company și unul dintre cei mai importanți inovatori ai fotografiei. El a revoluționat modul în care oamenii făceau fotografii, transformând procesul dintr-unul complicat și costisitor într-o activitate accesibilă publicului larg. În 1888, Eastman a lansat prima cameră portabilă sub sloganul celebru: “You press the button, we do the rest” (“Tu apeși pe buton, noi ne ocupăm de restul”). Acesta a fost începutul fotografiei de masă. Invenția filmului fotografic pe bază de rolă a pus bazele industriei cinematografice moderne. Pe lângă activitatea sa tehnologică și antreprenorială, George Eastman a fost și un important filantrop, donând milioane de dolari către universități, spitale și instituții culturale. George Eastman a murit pe 14 martie 1932, la vârsta de 77 de ani.

Kelly Preston Travolta, născută pe 13 octombrie 1962, în Honolulu, Hawaii, a fost o actriță americană cunoscută pentru roluri memorabile în filme precum Twins (1988), Jerry Maguire (1996), For Love of the Game (1999) și The Cat in the Hat (2003). În cariera sa de peste patru decenii în showbiz, Kelly a dovedit versatilitate, colaborând cu staruri precum Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, George Clooney și Kevin Costner. S-a întâlnit cu John Travolta pe platourile de filmare ale peliculei The Experts din 1989. Cei doi s-au căsătorit în 1991, în septembrie, în două ceremonii: prima discretă la Paris și a doua oficială în Florida. Împreună au avut trei copii. Kelly Preston a murit pe 12 iulie 2020, la vârsta de 57 de ani, în casa sa din Clearwater, Florida, după o luptă de doi ani cu un cancer mamar. Kelly Preston a fost apreciată pentru frumusețea și curajul ei, dar și pentru devotamentul față de familie și carieră.