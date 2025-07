15 IULIE, calendarul zilei: Diane Kruger împlinește 49 de ani/ Este asasinat Gianni Versace

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 15 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 15 iulie 1976 în Algermissen, Germania, Diane Kruger este o actriță care şi-a început cariera ca balerină, fiind acceptată la Royal Ballet School din Londra. O accidentare la genunchi i-a încheiat prematur cariera de balerină, iar în 1992 a fost descoperită ca model, reprezentând Germania în competiția Elite Model Look. A colaborat cu branduri de prestigiu precum Chanel, Dior și L’Oréal și a apărut pe copertele revistelor Vogue și Cosmopolitan. În 2002, Kruger a debutat în actorie în filmul francez Mon Idole. A devenit cunoscută internațional în 2004, interpretând-o pe Elena din Troia, alături de Brad Pitt. A continuat cu roluri în National Treasure (2004) și Inglourious Basterds (2009), unde a jucat rolul Bridget von Hammersmark. În 2017, a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes pentru interpretarea din In the Fade. Este cunoscută pentru eleganța sa și implicarea în diverse cauze umanitare.

Gianni Versace, născut pe 2 decembrie 1946 în Reggio Calabria, Italia, a fost un designer italian de modă și fondatorul celebrului brand Versace. Recunoscut pentru stilul său îndrăzneț, plin de culoare și influențe clasice, Versace a revoluționat moda anilor ‘80 și ‘90, combinând elemente de lux, artă și teatralitate. Brandul său a devenit un simbol al eleganței și opulenței, îmbrăcând vedete internaționale și redefinind stilul haute couture. Este considerat unul dintre pionierii conceptului de “supermodel”, el lucrând cu modele celebre precum Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer și Kate Moss. Gianni Versace a fost asasinat pe 15 iulie 1997 în fața reședinței sale din Miami Beach, Florida. A fost împușcat mortal de Andrew Cunanan, un criminal în serie. Moștenirea lui Gianni Versace continuă prin casele de modă conduse de familia sa și prin influența durabilă asupra industriei fashion.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1606: Rembrandt van Rijn 🇳🇱🎨 A trăit în perioada denumită „epoca de aur olandeză”, timp în care cultura, știința, comerțul și influența politică a Olandei au atins apogeul. Este autorul a 600 picturi, 300 gravuri și peste 2000 desene

🎂1930: Jacques Derrida 🇫🇷✒️ filosof, părintele deconstructivismului

🎂1935: Ken Kercheval 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul Cliff Barnes în filmul serial Dallas

🎂1949: Mohammed bin Rashid Al-Maktoum 🇦🇪 emir al Dubaiului

🎂1952: Terry O’Quinn 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolul lui John Locke din serialul Lost

🎂1956: Ian Curtis 🇬🇧🎸🎤 solistul trupei Joy Dvision. A decedat la doar 23 de ani (suicid)

🎂1961: Forest Whitaker 🇺🇸🎬 Oscar pentru Ultimul rege al Scoției (2007)

🎂1968: Eddie Griffin 🇺🇸🎬 actor și comedian

🎂1973: Theodor Paleologu 🇷🇴✒️🗣 eseist, diplomat și om politic

🎂1976: Diane Kruger 🇩🇪🎬 a devenit cunoscută prin rolul Elena jucat în Troia (2004), Dr. Abigail Chase în National Treasure (2004), și ca Bridget von Hammersmark în Inglourious Basterds (2009)

Decese 🕯

🕯️1904: Anton Cehov 🇷🇺✒️ dramaturg și prozator

🕯️1940: Robert Wadlow 🇺🇸📏 deținătorul recordului mondial de cel mai înalt om din lume, 2,72 m

🕯️1946: Dumitru Bagdasar 🇷🇴🩺 a pus bazele școlii românești de neurochirurgie

🕯️1992: Ion Luican 🇷🇴🎤 Numele artistului este legat de șlagărul „M-a făcut mama oltean”

🕯️1997: Gianni Versace 🇮🇹👔👖 fondatorul casei de modă Gianni Versace S.p.A., care produce accesorii, parfumuri și cosmetice, mobilă și accesorii, îmbrăcăminte. A fost asasinat pe data de 15 iulie 1997, pe scările propriei case din Miami Beach, de Andrew Cunanan, un criminal în serie

🕯️2001: Marina Știrbei 🇷🇴🛩 Supranumită „Prințesa aviației românești”, numele ei este legat de înființarea Escadrilei Albe, o unitate a Forțelor Aeriene Regale ale României încadrată cu piloți de sex feminin, care a purtat însemnele Crucii Roșii și a avut ca misiune evacuarea răniților de pe front, în al Doilea Război Mondial

Evenimente📋

📋🇷🇴📩 Ziua mărcii poștale românești

📋🙋🏻‍♂️ Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor (World Youth Skills Day); pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la importanța strategică a investiției în dotarea tinerilor cu competențe necesare pentru angajare, muncă decentă și antreprenoriat

Calendar 🗒

🗒1099: Ierusalimul este cucerit după lupte sângeroase în care cruciații sunt conduși de Godefroy de Bouillon

🗒1410: Bătălia de la Grunwald: Înfrângerea cavalerilor teutoni de către forțele unite ale polonilor și lituanieni sprijiniți de ruși, cehi, moldoveni, tătari

🗒1497: A început construcția bisericii Curții domnești de la Piatra Neamț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare

🗒1799: Piatra din Rosetta este descoperită în orașul egiptean Rosetta, de căpitanul francez Pierre-François Bouchard, în timpul campaniei lui Napoleon Bonaparte în Egipt

🗒1858: Au fost tipărite în Moldova, primele mărci poștale. Acestea erau vestitele „Cap de bour” a căror primă emisiune cuprindea patru timbre

🗒1888: A apărut ziarul Adevărul

🗒1922: A fost creat Partidul Comunist Japonez”

🗒1936: București: Apare săptămânalul „Cuget clar”, revistă de direcție literară, artistică și culturală, sub conducerea lui Nicolae Iorga

🗒1958: București: Apare sub conducerea lui Mihai Beniuc revista „Luceafărul”, organ de presă al Uniunii Scriitorilor din România

🗒1962: Reprezentativa feminină de handbal a României a cucerit titlul suprem la cea de-a doua ediție a Campionatului Mondial, desfășurat în România, între 8 și 15 iulie

🗒1964: S-a înființat, la București, studioul cinematografic „Animafilm”

🗒1997: Slobodan Milošević este ales președinte al RF Iugoslavia

🗒1997: Miami, Florida: Gianni Versace este împușcat în fața casei sale, de criminalul în serie Andrew Cunanan

🗒2016: Are loc o tentativă de lovitură de stat în Turcia

