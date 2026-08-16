Ferrari Luce sfidează criticii: Primul exemplar electric produs la Maranello s-a vândut la licitație pentru suma record de 40 de milioane de dolari

Când RM Sotheby’s a anunțat că primul model Ferrari Luce, primul vehicul electric produs la Maranello, urma să fie scos la licitație, nimeni nu s-ar fi gândit că acesta va fi cumpărat cu mai mult de un milion de dolari.

La lansarea sa, în luna mai a acestui an, modelul Ferrari Luce a stârnit un val uriaș de reacții negative, critici vehemente și ironii din partea fanilor, a experților auto și a foștilor directori ai mărcii. Imediat după prezentarea oficială de la Roma, acțiunile Ferrari au scăzut cu aproximativ 8% la Milano și peste 5% la New York, iar investitorii erau speriați de valul de nemulțumiri.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Organizatorii licitației Sotheby’s estimau că modelul Luce se va vinde cu peste 1,1 milioane de dolari, dar, în final, surpriza a fost mare entru că mașina s-a vândut cu 40 de milioane de dolari.

Potrivit Carmagazine.co, Luce nu numai că a depășit vânzările unui McLaren F1 GTR unic în aceeași licitație – care a fost vândut pentru suma la fel de uimitoare de 34,6 milioane de dolari – dar acest Ferrari electric a devenit cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată.

„Având în vedere reacțiile pe care modelul Luce le-a stârnit după lansare, această vânzare a venit ca o surpriză. Fără îndoială, este un model special, deoarece va rămâne în istorie ca primul vehicul electric cu sigla „calului cabrat”.“, scrie Thesupercarblog.com.

Șasiul Ferrari Luce nr. 0 are o caroserie în nuanța Madreperla Semi-Gloss, cu jante și etriere de frână asortate. Habitaclul este tapițat cu piele metalizată Le Mans în nuanța Perla, completată de accente subtile în nuanța Grigio Corvara.

Ferrari Luce este un model cu cinci locuri, propulsat de patru motoare electrice (câte unul pe fiecare axă). Motoarele din față dezvoltă câte 141 hp fiecare, în timp ce cele din spate generează câte 476 hp fiecare. Împreună, acestea dezvoltă 1050 hp, permițând mașinii să accelereze de la 0 la 62 mph în 2,5 secunde.

Veniturile obținute din vânzare vor fi donate Fundației Ferrari pentru a sprijini viitoarele sale inițiative educaționale.

Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită momentan.