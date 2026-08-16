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Prima reacție a NATO după ce un F-18 spaniol a doborât o dronă lângă Galați. Ce anunță Alianța

Melania Agiu
Prima reacție a NATO după ce un F-18 spaniol a doborât o dronă lângă Galați. Ce anunță Alianța
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Alianța Nord-Atlantică este în permanență în alertă și pregătită să se apere împotriva oricărei amenințări, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar al NATO, colonelul american Martin O’Donnell, în urma doborârii unei drone în România. Oficialul a precizat că detaliile incidentului în care a fost implicat un avion de vânătoare F-18 spaniol sunt încă în curs de investigare, însă primele date indică faptul că aparatul de zbor care a încălcat spațiul aerian românesc aparține Federației Ruse.

„Detaliile suplimentare privind incidentul de duminică sunt încă în curs de investigare, ⁠dar drona pare să fie de origine rusă”, a spus el, potrivit Reuters.

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Agenția de presă citează datele Ministerului Apărării din România și precizează că un avion de vânătoare F-18, aflat într-o misiune de patrulare aeriană a NATO, a doborât, duminică, o dronă care a încălcat ilegal spațiul aerian național al României, aceasta fiind a patra aeronavă fără pilot doborâtă deasupra țării în acest an.

„România, stat membru al NATO, ​are o frontieră terestră de 614 km cu Ucraina și a semnalat încălcări repetate ​ale spațiului său aerian de către drone rusești în ultimii patru ani, precum și prezența unor mine plutitoare în Marea Neagră, pe rutele comerciale și energetice cheie.“, relatează Reuters.

Sursa citată subliniază că Ministerul Apărării din România nu a precizat originea dronei, menționând doar că aceasta a fost detectată de radar în momentul în care a intrat pe teritoriul țării dinspre Moldova, la 24 km nord de orașul Galați.

Avionul F-18, care face parte dintr-un contingent spaniol al NATO dislocat în România, „a stabilit contactul radar cu ținta și a primit permisiunea de a interveni”, a precizat ministerul într-un comunicat, adăugând că drona a fost doborâtă în condiții de siguranță la ora 05:01 (02:01 GMT).

Ministerul a declarat că fragmentele dronei distruse par să fi căzut într-o zonă nelocuită situată între două sate.

În luna iulie, piloții avioanelor de vânătoare F-16 românești au doborât trei drone rusești care au încălcat spațiul aerian național pentru prima dată, după zeci de astfel de incursiuni de la începutul războiului Rusiei în Ucraina.

Reamintim că, în luna mai, o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, iar două persoane au fost rănite.

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