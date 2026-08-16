Alertă pe litoralul românesc, după ce mai multe obiecte suspecte au apărut atât în Portul Tomis din Constanța, cât și în stațiunea Eforie Nord. În ambele situaţii au fost chemate serviciile de specialitate.

La Eforie Nord, turiștii au observat un obiect metalic, cilindric și ruginit care seamănă cu o butelie. Acesta era purtat de valuri când a fost observat și a fost trasă la mal de către un turist.

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De cealaltă parte, în Portul Tomis din Constanța, la aproximativ 1,5 kilometri de țărm, a fost surprins un alt obiect suspect, iar o ambarcațiune a Poliției de Frontiere a plecat în cercetare. Potrivit Ziua de Constanța, drona găsită în dreptul Comandamentului Flotei este fără încărcătură explozivă și va fi preluată de Garda de Coastă.