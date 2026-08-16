Călin Georgescu s-a dus la Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt, în ziua prăznuirii Martirilor Brâncoveni. Fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a mers singur, ci alături de soția sa, Cristela Georgescu. Cei doi au fost întâmpinați de mai mulți susținători.

Deși nu a anunțat direct că va participa la hramul Mănăstirii Brâncoveni, Georgescu a ajuns de dimineață la lăcașul de cult împreună cu soția sa. Cei doi au fost surprinși în mai multe imagini și filmulețe postate pe rețelele de socializare.

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Prezența lui Călin Georgescu și a Cristelei Georgescu la Mănăstirea Brâncoveni vine, astfel, în continuarea mesajului transmis înaintea sărbătorii și a îndemnului acestuia ca românii să petreacă aceste zile în rugăciune și apropiere de Biserică.

Georgescu i-a îndemnat pe români să participe la Sfânta Liturghie

Georgescu le-a transmis românilor, sâmbătă, pe rețelele sociale, un mesaj cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului și a Sfinților Martiri Brâncoveni. Acesta a făcut referire și la ziua de 16 august, când Biserica Ortodoxă Română îi cinstește pe Sfinții Martiri Brâncoveni.

„Duminică, 16 august, îi cinstim pe Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache și – de anul acesta – pe Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, a scris Georgescu pe Facebook.

În același mesaj, el le-a transmis oamenilor să își păstreze credința indiferent de dificultățile cu care se confruntă. De asemenea, el a făcut un apel la români să lase deoparte grijile și să petreacă aceste zile alături de familie, în rugăciune.