Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că peste 800 de copaci au fost tăiați ilegal în urma verificărilor efectuate de Garda Forestieră. Aceasta a subliniat că pădurarii care „nu au văzut tăierile ilegale”, vor suporta pagubele.

Diana Buzoianu a anunțat pe pagina sa de Facebook că peste 800 de arbori tăiați ilegal au fost descoperiți de Garda Forestieră în cinci cantoane ale ocolului silvic privat Pădurea Bogății. Potrivit acesteia, aproape 400 de copaci au fost descoperiți inițial într-un singur canton.

„Responsabilii de Pădurea Bogății îmi explicau senini cum nu e așa grav că a găsit Garda Forestieră sute de arbori tăiați ilegal. Într-un singur canton din ocolul silvic privat Pădurea Bogății au fost descoperiți aproape 400 de arbori tăiați ilegal”, a scris ministra Mediului pe Facebook.

Ministra spune că verificările au fost extinse ulterior la alte patru cantoane ale aceluiași ocol silvic, unde au fost găsiți încă aproximativ 400 de arbori tăiați ilegal. Buzoianu a precizat că acțiunea Gărzii Forestiere va continua și va fi extinsă asupra celorlalte cantoane.

„Au continuat controalele pentru încă 4 cantoane din același ocol: încă 400 de arbori tăiați ilegal descoperiți de Garda Forestieră. Vom crește acțiunea de control și pe restul cantoanelor”.

Buzoianu critică reacția responsabililor ocolului silvic

Diana Buzoianu a vorbit și despre discuțiile purtate cu persoanele responsabile de administrarea zonei, susținând că acestea ar fi minimalizat gravitatea situației constatate de inspectori.

„Dar, ce să vedeți? Cu peste 800 de arbori găsiți deja tăiați ilegal, oamenii responsabili nu văd nicio problemă. Lor li se pare că așa arată normalul în România. Și o zic și sigur pe ei”.

Sesizare penală și recuperarea prejudiciului

Potrivit ministrei, Garda Forestieră și-a intensificat deja controalele, iar în cazul descoperit la Pădurea Bogății vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislație. Buzoianu a anunțat că prejudiciile constatate vor fi imputate pădurarului care avea în responsabilitate zona și care nu a identificat tăierile ilegale.