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Ion Cristoiu: La un an de la întâlnirea din Alaska, zisă și a păcii, Donald Trump a declanșat un nou război

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție împlinirea unui an de la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska.

„Sâmbătă, 15 august 2026, s-a împlinit un an de la istorica întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. E mai mult decât interesant că în presa lumii, dar și din România, această aniversare a fost tratată cu fundul. Nu am văzut emisiuni, comentarii.

Explicabil, din punctul meu de vedere, presa din România este tefelizată și, la vremea respectivă, această întâlnire a fost criticată drept concesie de neiertat făcută de Donald Trump lui Putin, cu narațiuni din basmele populare malgașe. Putin îl influențează pe Donald Trump, Trump este fascinat de Vladimir Putin, narațiuni propagandistice de domeniul basmelor”, a declarat Ion Cristoiu.

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„Avem o realitate pe dos față de ceea ce schița întâlnirea”

„Însă, în jurnalul meu video de aseară, am comentat evenimentul numărul 1 al acestor zile, și anume împlinirea unui an de la întâlnirea din Alaska, o întâlnire care, la un an de zile, s-a schițat nu cu schițarea păcii în războiul ruso-ucrainean, ci cu o escaladare deosebit de periculoasă a acestui război și cu izbucnirea unui altui război care durează din februarie, și anume războiul americano-iranian.

Putem vorbi, așadar, că după un an de zile, nu numai că din înțelegerile, speranțele întâlnirii de la Alaska nu a rămas nimic, ba mai mult, avem o realitate pe dos față de ceea ce schița întâlnirea. Întâlnirea a avut loc pe fondul războiului ruso-ucrainean și pe fondul unei uriașe tensiuni între America și Federația Rusă, stârnită și alimentată de sprijinul fățiș dat de America Ucrainei. Se ajunsese cu tensiunea încât se vorbea mereu de următorul pas care poate fi un război apocaliptic, mondial”, a continuat publicistul.

 „Omul păcii, Donald Trump, a devenit omul războiului”

Această întâlnire a detensionat relațiile internaționale și, în principal, a fost inițiativa lui Donald Trump, care a venit la întâlnire cu un plan de pace între Rusia și Ucraina. Acest plan se baza pe o ipoteză: America are influență covârșitoare asupra Ucrainei și e important să se obțină concesii de la partea rusă. S-au obținut, numai că în momentul în care a venit la întâlnire, Donald Trump nu avea nicio carte, era o cacealma.

Zelenski nu avea de gând să cedeze, occidentul nu avea de gând să cedeze și mașinăria americană nu avea, nici ea. de gând să cedeze. S-a ajuns acum la escaladare și, mai ales, la dezlănțuirea unui nou război. La ora actuală avem două războaie. Omul păcii, Donald Trump, care zicea că vrea să ia Premiul Nobel pentru Pace, a devenit omul războiului. A escaladat un război existent și a declanșat unul, în condițiile în care Biden a plecat din Afghanistan. Deci putem spune că Biden a fost omul păcii, și nu el.

Ca de obicei, Donald Trump a venit la această întâlnire ca la un show mediatic, nu a venit cu nimic pregătit ca să poată să transpună în practică o minimă înțelegere. Îi plac chestiile astea mediatice, a spus cuvinte mari, că e prieten cu Putin, Putin a fost mai prudent. Putem vorbi, repet, la un an de la întâlnirea păcii, s-au întețit două războaie”, a conchis Ion Cristoiu.

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