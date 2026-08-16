AUR publică imagini cu Călin Georgescu la Mănăstirea Brâncoveni: „Țara se ridică prin oamenii săi!”

AUR a publicat duminică imagini cu Călin Georgescu, care a participat la slujba și evenimentele prilejuite de hramul Mănăstirii Brâncoveni din județul Olt, în ziua în care sunt prăznuiți Sfinții Martiri Brâncoveni. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezent la lăcașul de cult împreună cu soția sa, Cristela Georgescu.

Călin Georgescu, prezent la hramul Mănăstirii Brâncoveni

Călin Georgescu a participat duminică la manifestările religioase organizate la Mănăstirea Brâncoveni, cu ocazia hramului lăcașului de cult. Georgescu a mers la mănăstire împreună cu soția sa, Cristela Georgescu. Cei doi au fost întâmpinați de mai mulți susținători, iar imagini de la eveniment au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare.

AUR a publicat fotografii de la evenimentul la care a participat Georgescu

AUR a distribuit mai multe fotografii în care apare Călin Georgescu alături de soția sa și de persoane prezente la Mănăstirea Brâncoveni.

Postarea partidului este însoțită de mesajul: „Țara se ridică prin oamenii săi! Alături de români, la fiecare pas! ”

Evenimentul are loc în ziua prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni, sărbătoare dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu și celor patru fii ai săi, precum și sfetnicului Ianache.