16 IULIE, calendarul zilei: Are loc Marea Schismă/ Sunt emise primele bancnote din Europa/ Moare Jane Birkin

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 16 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marea Schismă din 1054 reprezintă ruptura oficială dintre Biserica Creștină Occidentală (catolică), cu centrul la Roma, și Biserica Creștină Orientală de rit bizantin (ortodoxă), cu centrul la Constantinopol. Această despărțire a fost rezultatul unor divergențe teologice, liturgice și politice acumulate de-a lungul secolelor. Printre cauzele principale s-au numărat disputa privind Filioque (adăugarea expresiei “și de la Fiul” în Crezul de la Niceea), diferențele privind autoritatea papală, Roma susținând primatul papei asupra întregii creștinătăți, precum și conflictele culturale între lumea latină și cea greacă. Momentul decisiv a avut loc în 1054, când delegații papei Leon al IX-lea au depus pe altarul Hagiei Sofia un document de excomunicare împotriva patriarhului Mihail I Cerularie, care a răspuns prin propria excomunicare a delegației papale. Acest act simbolic a consfințit separarea formală dintre cele două mari ramuri ale creștinismului.

Pe 16 iulie 1661, Banca suedeză “Stockholms Banco” a emis primele bancnote din Europa, cunoscute sub denumirea de Kreditivsedlar. Emiterea acestor instrumente financiare a reprezentat o soluție inovatoare pentru înlocuirea monedelor masive de cupru folosite în acel timp în Suedia. Bancnotele reprezentau un titlu de valoare garantat de bancă, ușor de transportat și utilizat în tranzacții comerciale. Deși Stockholms Banco a întâmpinat ulterior dificultăți financiare și a fost închisă în 1667, ideea bancnotelor a fost preluată și dezvoltată de alte instituții financiare europene, devenind o parte esențială a economiilor moderne.

Jane Birkin, născută în 1946 în Londra, a fost o actriță, cântăreață și model britanică, devenită celebră în Franța, unde și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei. Este cunoscută mai ales pentru colaborarea artistică și relația personală cu muzicianul francez Serge Gainsbourg, alături de care a înregistrat piesa iconică Je t’aime… moi non plus (1969), considerată una dintre cele mai controversate melodii ale epocii. Pe lângă activitatea muzicală, Jane Birkin a jucat în numeroase filme franceze și britanice și a devenit un simbol al eleganței și al stilului nonșalant, influențând moda europeană timp de mai multe decenii. Celebra geantă Birkin, creată de casa Hermès în anii 1980, îi poartă numele. De-a lungul vieții, a fost implicată și în acțiuni umanitare, susținând drepturile femeilor. Jane Birkin a încetat din viață pe 16 iulie 2023, la vârsta de 76 de ani, fiind găsită decedată în locuința ei din Paris.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1796: Jean-Baptiste Camille Corot 🇫🇷🎨 cel mai mare pictor peisagist francez al secolului al XIX–lea, poate fi socotit precursorul impresionismului

🎂1888: Frits Zernike 🇳🇱🔬 laureat Nobel pentru Fizică în 1953 pentru inventarea microscopului cu contrast de fază, instrument care permite studiul structurii celulelor vii fără necesitatea de a le omorî

🎂1903: Fritz Bauer 🇩🇪⚖️ procuror și judecător, a jucat un rol esențial în demararea celor șase procese împotriva membrilor pazei și administrării lagărului de la Auschwitz, procese cunoscute în germană ca „Auschwitzprozesse”

🎂1907: Barbara Stanwyck 🇺🇸🎬 a avut o carieră de peste 60 de ani, fiind favorita unor regizori ca Cecil B. DeMille, Fritz Lang sau Frank Capra

🎂1911: Ginger Rogers 🇺🇸🎬 laureată Oscar pentru rol principal (1941)

🎂1976: Șerban Huidu 🇷🇴📺

🎂1989: Gareth Bale 🇬🇧⚽️ galez, a evoluat la Tottenham Hotspur, Real Madrid și Los Angeles FC, precum și la echipa națională a Țării Galilor, pe postul de atacant dreapta

Decese 🕯

🕯️1943: Eugen Lovinescu 🇷🇴✒️ critic și istoric literar cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu

🕯️1946: Dimitrie Bagdasar 🇷🇴🧠 a pus bazele școlii românești de neurochirurgie

🕯️1999: Dan Sava 🇷🇴📺 comedian, membru Vacanta Mare a plecat de la o terasă din stațiunea Olimp și a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a oboselii. Avea doar 32 de ani

🕯️1999: John F. Kennedy Jr. 🇺🇸🗣 avocat, fiul președintelui John F. Kennedy decedat în accident aviatic, la 38 de ani

🕯️2012: Jon Lord 🇬🇧🎹 A fost unul dintre fondatorii Deep Purple. El și bateristul Ian Paice au fost singurii membri constanți ai trupei în perioada 1968-1976 dar și de la reunirea din 1984 până ce Lord a părăsit formația în 2002

🕯️2020: George Paul Avram 🇷🇴📺 Haralamb din Toate pânzele sus

🕯️2023: Jane Birkin 🇬🇧🇫🇷🎬👜 actriță și cântăreață engleză care a locuit în Franța. Este cunoscută ca muza lui Serge Gainsbourg care i-a scris o serie de albume. Devine fashion-icon, casa Hermès lansând celebra geantă care-i poartă numele

Evenimente📋

📋🇫🇷🕎 Ziua memoriei naţionale în Franţa, stabilită de fostul preşedinte François Mitterrand, în 1993, pentru comemorarea evreilor închişi pe velodromul de iarnă din Paris (1942) şi trimişi în lagărul de la Auschwitz-Birkenau

📋🇩🇪 Jocurile Mondiale Universitare de Vară au loc în zona metropolitană Rhin-Ruhr din Germania (16-27 iulie)

Calendar 🗒

🗒1054: Marea Schismă dintre bisericile creștine occidentale și bisericile orientale de rit bizantin

🗒1264: Prima mențiune documentară a orașului Bistrița

🗒1544: Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu Catehismul Luteran, prima carte de cult din România şi prima carte tipărită în limba română

🗒1661: Banca suedeză „Stockholms Banco” emite primele bancnote din Europa. Acestea au purtat numele de Kreditivsedlar

🗒1782: La Burgtheater are loc premiera operei Răpirea din serai, de Wolfgang Amadeus Mozart

🗒1898: Începe vizita oficială a regelui Carol I al României la Sankt Petersburg. Este prima vizită a unui șef de stat român în Rusia, după cucerirea independenței

🗒1920: „Acordul de la Spa” privind reparațiile datorate de Germania puterilor învingătoare din Primul Război Mondial. României i-a fost repartizată o cotă de 1% din totalul reparațiilor germane și 10,55% de la Ungaria, Austria și Bulgaria

🗒1921: A avut loc primul Congres al medicilor din România, prezidat de prof. dr. Ioan Cantacuzino

🗒1945: În deșertul Alamogordo din SUA a avut loc primul test al unei bombe atomice „Trinity Test”, în care s-au folosit șase kilograme de plutoniu și care a declanșat o explozie echivalentă cu puterea a 19 kilotone de TNT; ca urmare a exploziei, suportul de lansare a fost pulverizat, iar nisipul, pe o rază de 700 metri, calcinat

🗒1951: Este publicat romanul autorului american J.D. Salinger, De veghe în lanul de secară. Aproximativ un milion de exemplare sunt vândute în fiecare an

🗒1961: Iolanda Balaș a stabilit, într-un concurs desfășurat la Sofia, al 14-lea și ultimul record mondial al său la săritura în înălțime: 1,91 m

🗒1965: Charles de Gaulle și președintele Italiei, Giuseppe Saragat, inaugurează tunelul de sub Mont Blanc, care leagă localitatea franceză Chamonix de cea italiană Aosta; considerat, la inaugurare, cel mai lung tunel din lume (11600 m), în prezent ocupă locul al patrulea

🗒1969: Apollo 11, prima misiune cu echipaj uman care urmează să aterizeze pe Lună, este lansată de la Kennedy Space Center din Cape Canaveral, Florida

🗒1979: Președintele irakian, Ahmed Hassan al-Bakr, demisionează și este înlocuit cu Saddam Hussein

🗒1990: În Ucraina a fost adoptată „Declarația privind suveranitatea de stat”

🗒1992: A avut loc prima ședință a „Consiliului Național al Audiovizualului”, în cadrul căreia Titus Raveica a fost ales președinte

🗒1994: Cometa Shoemaker-Levy 9 este distrusă într-o coliziune frontală cu Jupiter

🗒1999: John F. Kennedy, Jr., care pilota un avion Piper Saratoga, moare când avionul său s-a prăbușit în Oceanul Atlantic

🗒2000: Ultima eclipsă de lună a secolului XX

