17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine

Jim Carrey este un actor, comediant, scenarist și producător canadian-american, recunoscut la nivel mondial pentru stilul său comic exagerat, dar și pentru capacitatea de a interpreta roluri dramatice profunde. S-a născut la 17 ianuarie 1962, în Newmarket, Ontario, Canada, într-o familie modestă. Cariera sa a început cu spectacole de stand-up comedy, iar momentul decisiv a venit odată cu apariția în emisiunea In Living Color (1990-1994). În 1994, succesul filmelor Ace Ventura: Pet Detective, The Mask și Dumb and Dumber l-a transformat într-una dintre cele mai bine plătite vedete de la Hollywood. Interpretarea sa din The Truman Show (1998) i-a adus Globul de Aur, la fel ca și rolul din Man on the Moon (1999). Un alt film apreciat este Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), considerat unul dintre cele mai bune roluri ale sale. Este cunoscut pentru interesul său în filosofie, artă și spiritualitate. De-a lungul anilor, a vorbit deschis despre luptele sale cu depresia și despre importanța sănătății mintale.

Ion Rațiu a fost un politician, diplomat și om de cultură român, una dintre figurile emblematice ale luptei pentru democrație și drepturile omului. S-a născut la 6 iunie 1917, la Turda, și a trăit o mare parte din viață în exil, în Marea Britanie, după instaurarea regimului comunist în România. A fost un susținător constant al valorilor democratice și un critic ferm al comunismului, implicându-se activ în promovarea cauzei românești în Occident. După Revoluția din 1989, s-a întors în țară și a devenit una dintre vocile morale ale vieții politice românești. A candidat la alegerile prezidențiale din 1990 și a rămas în memoria colectivă prin celebra afirmație: “Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”. Ion Rațiu a murit pe 17 ianuarie 2000, la Londra, la vârsta de 82 de ani. Este amintit ca un simbol al democrației, al dialogului și al respectului pentru libertatea de opinie.

Pe 17 ianuarie 1917, Statele Unite ale Americii și Regatul Danemarcei au făcut un pas important în istoria teritorială a Americii: în urma schimbului oficial de ratificări ale Tratatului Indiilor de Vest Daneze (Treaty of the Danish West Indies), SUA au plătit Danemarcei 25 de milioane de dolari în aur pentru achiziția insulelor St. Thomas, St. John și St. Croix. Această achiziție a pus capăt controlului danez asupra acelor teritorii, care fuseseră cunoscute ca Danish West Indies și care, după transfer, au devenit cunoscute sub numele de Insulele Virgine ale Statelor Unite (U.S. Virgin Islands). Tranzacția a fost motivată strategic în contextul Primului Război Mondial: SUA își consolidau prezența în Caraibe și voiau să se asigure că teritoriile nu vor fi folosite de forțe ostile pentru a amenința ruta spre Canalul Panama. Deși plata a fost convenită și tratatul a fost schimbat la 17 ianuarie, transferul efectiv de suveranitate a avut loc mai târziu, pe 31 martie 1917, eveniment comemorat anual ca Transfer Day.

Nașteri 🎂

🎂1706: Benjamin Franklin 🇺🇸🗣⚡️ una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria SUA, unul din fondatori. Cel care i-a convins pe englezi să retragă „Legea timbrului”, respectiv i-a convins pe francezi să intervină în Războiul de Independență al SUA de partea acestora. Unul din semnatarii de frunte ai Declarației de Independență a Uniunii și al Constituției americane. A fost și un inventator prolific, lui fiindu-i atribuiți ochelarii bifocali și paratrăsnetul

🎂1860: Anton Pavlovici Cehov 🇷🇺✒️ dramaturg și prozator

🎂1899: Al Capone 🇺🇸💰 unul din cei mai faimoși gangsteri americani din anii 1920-1930. Fiu al unei familii de imigranți italieni din zona Napoli, a dominat lumea interlopă din Chicago, ajungând conducătorul unei mari rețele de crimă organizată

🎂1922: Betty White 🇺🇸🎬 pionieră a epocii de aur a televiziunii, cu o carieră de opt decenii. A fost printre primele femei care au exercitat controlul în fața și în spatele camerei și prima femeie care a produs un sitcom (Life with Elizabeth). A trăit 99 de ani

🎂1921: James Earl Jones 🇺🇸🎬 bine cunoscut pentru vocea sa de bas. A fost unul dintre artiștii care au câștigat în carieră toate cele patru premii majore pentru interpretare: Oscar, Emmy, Grammy și Tony. Cunoscut ca vocea lui Darth Vader în franciza Războiul stelelor și vocea personajului Mufasa din Lion King. A trăit 93 de ani

🎂1933: Dalida 🇫🇷🎤 A primit 55 de discuri de aur și a fost prima cântăreață care a câștigat un disc de diamant

🎂1940: Mircea Snegur 🇲🇩🗣 primul președinte al Republicii Moldova (1990-1997)

🎂1942: Cassius Clay (Muhammad Ali) 🇺🇸🥊 în 1999, a fost desemnat „Sportivul secolului” de către Sports Illustrated. El este considerat cel mai mare campion de box la categoria grea, precum și unul din cei mai populari sportivi al tuturor timpurilor

🎂1944: Françoise Hardy 🇫🇷🎤🎬 are cântece în franceză, engleză și germană

🎂1948: Mick Taylor 🇬🇧🎸 (The Rolling Stones)

🎂1959: Susanna Hoffs 🇺🇸🎤 (The Bangles) Manic Monday (1985), Walk Like an Egyptian (1985), Eternal Flame (1988)

🎂1962: Jim Carrey 🇨🇦🇺🇸🎬

🎂1964: Michelle Obama 🇺🇸🗣

🎂1968: Sofia Shinas 🇨🇦🎤🎬 The Crow (1994)

🎂1975: Freddy Rodriguez 🇺🇸🎬 Harsh Times (2005), Planet Terror (2007), Grindhouse (2007)

🎂1994: Lucy Boynton 🇬🇧🎬 Bohemian Rhapsody (2018)

Decese 🕯

🕯️1468: Skanderbeg (Gerge Kastrioti) 🇦🇱⚔️ cea mai proeminentă figură a istoriei Albaniei și, totodată, eroul național al acestei țări și al poporului albanez

🕯️1936: Mateiu I. Caragiale 🇷🇴✒️ autor, istoric al heraldicii, poet și scriitor. A fost primul fiu al dramaturgului român Ion Luca Caragiale. Romanul Craii de Curtea-Veche a avut de la început admiratori fanatici, unul din marile culte literare constante din literatura română modernă

🕯️2000: Ion Rațiu 🇷🇴✒️🗣 politician, avocat, diplomat, afacerist, jurnalist și scriitor, descendent al vechii familii Rațiu de Noșlac (Nagylak), din Turda, atestată în Transilvania la începutul sec. al XIV-lea și reînnobilată în anul 1625 de către principele Transilvaniei, Gabriel (Gabor) Bethlen

🕯️2003: Richard Crenna 🇺🇸🎬 Rambo (1982, 1985, 1988)

🕯️2008: Bobby Fischer 🇺🇸♟ jucător de șah, al 11-lea campion mondial (1972-1975)

🕯️2021: Ruxandra Garofeanu 🇷🇴📺 critic de artă, realizatoare de emisiuni de televiziune la TVR pe aceeași temă

Calendar 🗒

🗒395: În urma decesului împăratului Teodosiu I, Imperiul Roman este împărțit definitiv în Imperiul Roman de Răsărit sub Arcadius, și Imperiul Roman de Apus sub Honorius

🗒1258: Hanul mongol Hulagu ocupă Bagdadul, punând capăt califatului condus de dinastia Abbasizilor

🗒1749: Domnitorul Țării Românești Grigore Ghica dă hrisovul prin care reorganizează învățământul din Țara Românească. Hrisovul stabilește și bugetul Academiei Domnești din București

🗒1773: Căpitanul James Cook conduce prima expediție care navighează la sud de Cerc polar antarctic

🗒1917: SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane de dolari pentru Insulele Virgine Americane

🗒1946: Consiliul de Securitate al ONU se întrunește pentru prima dată, la Londra, în palatul Westminster, și adoptă principiile de funcționare ale acestui organism internațional

🗒1949: Se încheie, cu 11 condamnări la cîte 5 ani de închisoare, procesul conducerii Partidului Comunist din SUA

🗒1957: URSS și R.P.Chineză au emis o declarație comună prin care condamnau „Doctrina Eisenhower”

🗒1992: În timpul vizitei din Coreea de Sud, prim-ministrul japonez, Kiichi Miyazawa, cere scuze pentru forțarea femeilor coreene în sclavie sexuală în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

🗒1995: Un cutremur de 7,3 grade pe scara Richter care a avut loc în apropiere de Kobe, Japonia, a provocat 6.433 victime

🗒1999: A cincea mineriadă: Ultimatumul greviștilor din Valea Jiului: dacă nu le vor fi satisfăcute cel puțin două dintre revendicări, minerii vor veni la București. Ministrul Industriilor, Radu Berceanu, refuză

