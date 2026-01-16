16 Ianuarie, calendarul zilei: Regizorul John Carpenter împlinește 78 de ani. Sfârșitul monarhiei în Iran. Se stinge David Lynch

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 16 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

John Carpenter este un regizor, scenarist și compozitor american, considerat una dintre figurile esențiale ale cinematografiei horror și science-fiction. Născut în 1948, Carpenter s-a remarcat în anii ‘70-‘80 printr-un stil minimalist, bazat pe tensiune psihologică și teme precum izolarea, frica de necunoscut și neîncrederea în autoritate. A devenit celebru odată cu filmul Halloween (1978), care a redefinit genul slasher și a influențat generații întregi de cineaști. Pe lângă regie, John Carpenter este cunoscut și pentru coloanele sale sonore electronice, pe care le-a compus adesea singur, contribuind decisiv la identitatea filmelor sale. Printre alte titluri importante se numără The Thing, Escape from New York și They Live, considerate astăzi filme-cult. Deși nu a fost întotdeauna apreciat de critica vremii, impactul său asupra cinematografiei moderne este incontestabil.

Pe 16 ianuarie 1979, Mohammad Reza Shah Pahlavi, ultimul monarh al Iranului, a părăsit țara forțat de valul uriaș de proteste și disensiuni sociale, marcând un moment decisiv în Revoluția Iraniană. După aproape 38 de ani de domnie, şahul a plecat din Iran către exil, simbolizând sfârșitul monarhiei în Iran. Mulțimile din Teheran au ieșit în stradă în celebrarea momentului cu strigătul “Shah raft!” (“Șahul a plecat!”), iar controlul puterii a trecut treptat în mâinile liderului opoziției, ayatollahul Ruhollah Khomeini, care s-a întors în Iran pe 1 februarie 1979. După plecarea șahului, structurile monarhice s-au prăbușit rapid, iar pe 1 aprilie 1979, un referendum popular a consfințit transformarea Iranului într-o republică islamică, punând capăt tradiției monarhice ce dura de peste două milenii. Evenimentul rămâne unul dintre cele mai importante din istoria modernă a Orientului Mijlociu, simbolizând trecerea de la o conducere regală pro-occidentală la o republică teocratică care va domina politica regională în deceniile ce au urmat.

David Lynch a fost un regizor, scenarist și artist american, recunoscut pentru stilul său cinematografic unic, marcat de oniric, simbolism și narațiuni neconvenționale. Născut în 1946, Lynch a devenit cunoscut prin filme care explorează latura întunecată a subconștientului uman, unde realitatea se împletește cu visul și coșmarul. Debutul său, Eraserhead (1977), a devenit rapid un film-cult datorită atmosferei sale neliniștitoare și imagisticii experimentale. Printre cele mai apreciate creații ale sale se numără Blue Velvet, Mulholland Drive și serialul Twin Peaks, care a revoluționat televiziunea prin abordarea sa misterioasă. Pe lângă film, David Lynch a fost pictor, muzician și promotor al meditației transcendentale. A murit pe 16 ianuarie 2025, cu doar câteva zile înainte de a împlini 79 de ani. Influența sa asupra culturii contemporane este majoră, fiind considerat unul dintre cei mai originali și inovatori autori din istoria cinemaului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1932: Dian Fossey 🇺🇸🦍 specialistă în primatologie, antropologie și zoologie, cunoscută pentru studiile sale etologice întreprinse asupra unor grupuri de gorile de munte din Rwanda, pe o perioadă de peste 18 ani. Cadavrul său a fost descoperit în dormitorul cabanei, fiind asasinată cu lovituri de macetă. Avea 53 de ani

🎂1948: John Carpenter 🇺🇸🎥 Assault on Precinct 13 (1976), Halloween (1978), Escape from New York (1981), The Thing (1982), Christine (1983), Big Trouble in Little China (1986), Prince of Darkness (1987), They Live (1988), In the Mouth of Madness (1994). A compus singur sau cu alți compozitori majoritatea muzicii filmelor sale

🎂1963: James May 🇬🇧📺🚗 cunoscut în calitate de prezentator al emisiunii Top Gear, Grand Tour și a site-ului Drive Tribe împreună cu Richard Hammond și Jeremy Clarkson

🎂1974: Kate Moss 🇬🇧💃🏼

🎂1979: Aaliyah 🇺🇸🎤 Deși cariera sa muzicală a durat doar șapte ani, materialele sale discografice au fost comercializate în peste 32 de milioane de exemplare. Viața sa a fost curmată de un tragic accident aviatic, în care au fost implicate 9 persoane. Avea doar 22 de ani

🎂1985: Pablo Zabaleta 🇦🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1942: Carole Lombard 🇺🇸🎬 A murit la 33 de ani într-un accident aviatic

🕯️2021: Phil Spector 🇺🇸🎼 producător și textier, a fost condamnat pentru crimă în 2009 pentru moartea actriței Lana Clarckson

🕯️2023: Gina Lollobrigida 🇮🇹🎬

🕯️2024: David Lynch 🇺🇸🎥 Filmele lui sunt cunoscute pentru elementele lor de suprarealism, secvențele de vis și coșmar. Wild at Heart, Twin Peaks, Mulholland Drive, The Elephant Man, Dune, Blue Velvet

Calendar 🗒

🗒27 î.Hr.: Senatul roman îi acordă lui Gaius Julius Caesar Octavianus titlul de Augustus, marcând începutul Imperiului Roman

🗒1547: Marele Duce Ivan al IV-lea al Moscovei (Ivan cel Groaznic) devine primul țar al Rusiei, înlocuind Marele Ducat al Moscovei, vechi de 264 de ani, cu țaratul Rusiei

🗒1605: Prima ediție a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes este publicată la Madrid

🗒1632: Are loc ședința de anatomie ținută la Amsterdam, între breasla chirurgilor; corpul este al unui criminal executat prin spânzurare (Adriaan Adriaanszoon, sub pseudonimul de “Aris Kindt”). Rembrandt va picta în același an “Ora de anatomie a doctorului Nicolaes Tulp”

🗒1707: Parlamentul scoțian ratifică Actul de Unire, deschizând calea pentru crearea Marii Britanii

🗒1909: Expediția lui Ernest Shackleton găsește Polul Sud magnetic

🗒1919: Intră în vigoare un amendament la Constituția SUA care interzice fabricarea și consumul băuturilor alcoolice („Legea prohibiției”), în vigoare până la 5 decembrie 1933

🗒1945: În urma Convenției de Armistițiu, care stabilea, la articolul 11, reparațiile de război datorate de România Uniunii Sovietice (300 de milioane $), s-a semnat Convenția economică „asupra mărfurilor pe care România urmează să le livreze în compensarea daunelor cauzate de către România Uniunii Sovietice prin operațiunile militare și ocuparea teritoriului sovietic”

🗒1945: Adolf Hitler se mută în bunker-ul său, așa-numitul Führerbunker

🗒1946: George Călinescu începe la Facultatea de Litere din Universitatea București, cursul „Istoria literară ca știință inefabilă și sinteză epică” cu lecția de deschidere intitulată „Sensul clasicismului”

🗒1969: Studentul ceh Jan Palach în vârstă de 20 de ani își dă foc, la Praga, lângă clădirea Muzeului Național, pentru a protesta împotriva invaziei armatei sovietice cu un an înainte

🗒1979: În urma unor puternice manifestații, șahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a părăsit Iranul, ceea ce a dus la sfârșitul monarhiei în Iran

🗒1991: Lansarea operațiunii „Furtună în deșert” pentru eliberarea Kuweitului

🗒2001: Președintele congolez Laurent-Désiré Kabila este asasinat de unul dintre propriii săi bodyguarzi la Kinshasa

🗒2003: Naveta spațială Columbia decolează pentru misiunea STS-107, care ar fi ultima sa misiune. Columbia s-a dezintegrat 16 zile mai târziu la reintrarea în atmosfera Pământului

🗒2005: Românca Adriana Iliescu (67 de ani) este cea mai vârstnică femeie din lume care dă naștere unui copil. Va deține recordul timp de aproape 2 ani

🗒2006: Ellen Johnson Sirleaf depune jurământul ca noul președinte al Liberiei. Ea devine prima femeie din Africa aleasă ca șef al statului

