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17 Iunie, calendarul zilei: Înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Bellu. Inaugurarea lucrărilor de construcție a uzinei de autoturisme Oltcit

Elena Stănică-Ezeanu
17 Iunie, calendarul zilei: Înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Bellu. Inaugurarea lucrărilor de construcție a uzinei de autoturisme Oltcit
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 17 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 17 iunie 1889 a avut loc înmormântarea poetului național al României, Mihai Eminescu, la Cimitirul Bellu. Poetul încetase din viață cu două zile înainte, pe 15 iunie 1889, la vârsta de 39 de ani, lăsând în urmă o operă care avea să devină esenţială pentru literatura română. Ceremonia funerară a reunit numeroși prieteni, admiratori și reprezentanți ai vieții culturale românești. Sicriul a fost depus la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde au fost aduse ultimele omagii marelui poet, înainte de procesiunea către Cimitirul Bellu. În timpul ceremoniei au fost rostite discursuri emoționante, iar poetul a fost înmormântat în apropierea unui tei, arbore care avea să devină un simbol asociat pentru totdeauna cu opera și memoria sa. De-a lungul anilor, mormântul său a devenit un loc de pelerinaj cultural, vizitat de generații de cititori și admiratori ai creației sale. Deși opera sa era apreciată încă din timpul vieții, după dispariția sa prestigiul poetului a crescut continuu. Poezii precum Luceafărul, Scrisoarea III și Floare albastră au devenit repere fundamentale ale literaturii române.

Mormântul lui Mihai Eminescu

La 17 iunie 1977 au fost inaugurate lucrările de construcție ale uzinei de autoturisme de mic litraj Oltcit din Craiova, unul dintre cele mai importante proiecte industriale ale României din perioada comunistă. Fabrica a fost realizată în urma colaborării dintre statul român și Citroën, având ca scop producerea unor autoturisme moderne destinate atât pieței interne, cât și exportului. Numele Oltcit provenea din combinarea denumirii regiunii istorice Oltenia cu numele companiei franceze Citroën. Construcția uzinei a reprezentat o investiție majoră, menită să dezvolte industria auto românească și să creeze mii de locuri de muncă în zona Craiovei. Primele automobile au ieșit de pe liniile de producție la începutul anilor 1980. Cel mai cunoscut model a fost Oltcit Club, apreciat pentru dimensiunile sale compacte și pentru soluțiile tehnice inspirate din tehnologia franceză. Pentru export, unele modele au fost comercializate sub marca Citroën Axel. Astăzi, platforma industrială de la Craiova găzduiește operațiunile companiei Ford Otosan, continuând tradiția producției de automobile începută odată cu proiectul Oltcit.

Autoturism Oltcit

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1825: Elena Cuza 🇷🇴 soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza
🎂1900: Martin Bormann 🇩🇪 judecat în absență la procesele de la Nürnberg și condamnat la moarte în contumacie pentru crime de război și crime împotriva umanității. Cadavrul lui Bormann a fost descoperit la Berlin în 1972
🎂1932: Sabin Bălașa 🇷🇴🎨 pictor, autor și regizor de filme de pictură animată, dar și scriitor. Obsesia declarată a vieții și a artei lui Sabin Bălașa a fost să inițieze o mare renaștere artistică și culturală
🎂1947: Paul Young 🇬🇧🎤 „Everytime You Go Away”, 1985
🎂1952: Mihai Coadă 🇷🇴📺 cunoscut pentru interpretarea rolului lui Nelu Curcă în La bloc
🎂1969: Mircea Stănescu 🇷🇴🗣️ politician fiul jurnalistului Sorin Roșca Stănescu. S-a sinucis prin împușcare pe 5 ianuarie 2009. Fusese pus sub acuzare în urma unui accident rutier în care se presupune că ar fi ucis, pe trecerea de pietoni, un bărbat
🎂1976: Scott Adkins 🇬🇧🎬
🎂1981: Sorin Paraschiv 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1925: Anghel Saligny 🇷🇴🌉 unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei românești

Evenimente📋

📋🆘 Ziua mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei
📋🇮🇸 Ziua națională a Islandei; 1944: Islanda anunţă separarea sa definitivă de Danemarca şi se proclamă republică

Calendar 🗒️

🗒️1473: Călugărul Nicodim de la mânăstirea Neamț a terminat „Tetraevangheliarul”, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitor mănăstirii Humor
🗒️1889: Înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Bellu
🗒️1910: Primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe Dealul Cotrocenilor
🗒️1944: Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă republică
🗒️1950: Medicul american Richard Lawler efectuează primul transplant de rinichi la Spitalul „Mary” din Chicago
🗒️1977: Inaugurarea lucrărilor de construcție a uzinei de autoturisme de mic litraj „Oltcit” de la Craiova

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