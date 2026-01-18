18 Ianuarie, calendarul zilei: Kevin Costner împlinește 71 de ani, Dave Bautista 57. Peste 10.000 de mineri încep un marș spre București

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 18 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Kevin Costner este un actor, regizor, producător și muzician american, considerat una dintre cele mai importante vedete de cinema ale generației sale. Născut pe 18 ianuarie 1955, în Lynwood, California, acesta a cunoscut consacrarea cu filme precum The Untouchables, Bull Durham și Field of Dreams, iar apogeul carierei sale a fost atins cu Dances with Wolves (1990), film pe care l-a regizat și în care a jucat rolul principal. Producția a câștigat șapte premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor. De-a lungul carierei, Kevin Costner a abordat o varietate de genuri, western, dramă, thriller și aventură. În ultimii ani, a revenit în atenția publicului prin serialul de mare succes Yellowstone, unde interpretează rolul lui John Dutton, pentru care a primit un Glob de Aur. În plan personal, este pasionat de muzică și este solistul trupei Kevin Costner & Modern West, alături de care a lansat mai multe albume.

Dave Bautista este un actor american și fost luptător profesionist de wrestling, cunoscut pentru forța fizică impresionantă și pentru carisma de pe ecran. S-a născut pe 18 ianuarie 1969, în Washington, D.C., și a devenit celebru inițial în cadrul WWE, unde a fost de mai multe ori campion mondial. După retragerea din wrestling, și-a construit o carieră solidă în cinematografie. A câștigat popularitate internațională prin rolul lui Drax the Destroyer din seria Guardians of the Galaxy, parte a universului Marvel. De-a lungul timpului, a jucat în filme precum Blade Runner 2049, Dune, Spectre și Knock at the Cabin. Bautista este considerat un exemplu de reinventare profesională, reușind să depășească eticheta de sportiv și să se impună ca actor respectat în industria filmului.

La 18 ianuarie 1999, peste 10.000 de mineri din Valea Jiului au început un marș spre București, declanșând una dintre cele mai tensionate crize sociale din România postcomunistă. Protestul a fost cauzat de nemulțumirile legate de închiderea minelor nerentabile, concedieri masive și deteriorarea condițiilor de trai ale minerilor. Minerii, conduși de Miron Cozma, au pornit spre Capitală pentru a forța Guvernul să revină asupra deciziilor economice. Marșul a dus la confruntări violente cu forțele de ordine, în special în zona Costești, și a generat o stare de instabilitate politică majoră. Criza s-a încheiat temporar după negocierile dintre liderii minerilor și autorități, cunoscute sub numele de “Pacea de la Cozia”. Evenimentul rămâne un moment simbolic al tranziției dificile a României către economia de piață și al conflictelor sociale din anii ‘90.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1689: Montesquieu 🇫🇷✒️ una dintre cele mai complexe și importante figuri ale iluminismului francez

🎂1848: Ioan Slavici 🇷🇴✒️ L-a cunoscut pe Mihai Eminescu la Viena, iar la îndemnul acestuia a debutat cu comedia Fata de birău în 1871. Printre cele mai importante scrieri literare ale sale se numără romanul Mara, nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca

🎂1892: Oliver Hardy 🇺🇸🎬 devenit celebru în cuplul de comici Stan și Bran (Laurel & Hardy) din 1927 până în 1951

🎂1898: Filip Brunea-Fox 🇷🇴✒️ unul din cei mai cunoscuți reporteri interbelici care, alături de Geo Bogza, a pus bazele reportajului literar românesc, fiind parte, de asemenea, a mișcării de naștere a suprarealismului românesc

🎂1904: Cary Grant 🇬🇧🇺🇸🎬 una dintre marile stele americane de film ale Hollywood-ului de altădată

🎂1916: Silviu Brucan (Saul Bruckner) 🇷🇴🗣 a fost un politician comunist, ambasador al României în SUA și la ONU, precum și director al Societății Române de Radiodifuziune. După 1989 a fost prezent în mass media ca analist politic

🎂1955: Kevin Costner 🇺🇸🎬 două premii Oscar, ambele pentru Dansând cu lupii (1990), pentru cel mai bun regizor și pentru producător

🎂1969: Dave Bautista 🇺🇸🎬

🎂1971: Josep Guardiola 🇪🇸⚽️ A făcut parte din echipa de vis a lui Johan Cruyff care a adus prima Cupă a Campionilor Europeni la Barcelona

🎂1978: Bogdan Lobonț 🇷🇴⚽️

🎂1979: Roberta Metsola 🇲🇹🗣 președinte al Parlamentului European

Decese 🕯

🕯️1821: Alexandru Suțu 🇹🇷🇷🇴♚ ultimul domn fanariot din Țara Românească

🕯️1936: Rudyard Kipling 🇬🇧✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1907. Este celebru prin povestirea sa pentru copii „Cartea Junglei” (1894)

🕯️2009: Grigore Vieru 🇲🇩✒️ poet român din Republica Moldova

🕯️2011: Cristian Pațurcă 🇷🇴🎤 cantautor, compozitor, revoluționar și prodemocrat. Este autorul „Imnului Golanilor” precum și al altor piese cântate la Manifestațiile din Piața Universității, în perioada aprilie – iunie 1990. A murit la 18 ianurie 2011, la 46 de ani, după o lungă luptă cu tuberculoza. A fost găsit mort în garsoniera în care locuia cu chirie, de către proprietarul locuinței

🕯️2017: Ion Besoiu 🇷🇴🎭🎬

🕯️2020: Dan Andrei Aldea 🇷🇴🎤 A fost liderul formației Sfinx în anii ’70. În 1981, s-a stabilit în Belgia și Germania, unde lucra ca muzician dedicat studioului de înregistrări

Calendar 🗒

🗒1733: A fost adus la o gradină zoologică din Boston primul urs polar prezentat public vreodată în SUA

🗒1778: James Cook este primul european care descoperă Insulele Hawaii, pe care le numește „Insulele Sandwich”

🗒1799: Francezul Louis Robert primește brevetul pentru descoperirea sa din 1798, prima instalație de produs hârtie

🗒1821: Începutul Revoluției de la 1821. Marii boieri: Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcărescu, membri ai Comitetului de Oblăduire, dar și ai Eteriei, încheie o înțelegere cu Tudor Vladimirescu prin care îi făgăduiesc slugerului, să-i acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă

🗒1844: La Iași se joacă, în premieră, comedia lui Vasile Alecsandri „Iorgu de la Sadagura”, prima scriere dramatică originală a lui Alecsandri, considerată ca piatră de temelie a dramaturgiei românești

🗒1847: Franz Liszt concertează la Iași, în casa vistiernicului Alecu Balș, unde face cunoștință cu Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negri

🗒1860: Înființarea liceului Gheorghe Lazăr din București

🗒1871: Wilhelm I al Germaniei este proclamat primul împărat al Germaniei în Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles (Franța) spre sfârșitul războiului franco-prusac. Imperiul este cunoscut sub numele de al doilea Reich al germanilor

🗒1878: Spiru Haret își ia doctoratul în matematici la Sorbona cu o teză de mecanică cerească devenită celebră

🗒1879: La Teatrul Național din București are loc premiera comediei „O noapte furtunoasă”, de Ion Luca Caragiale

🗒1887: Lazăr Edeleanu reușește prima sinteză a amfetaminei la Universitatea Friedrich-Wilhelms

🗒1911: Americanul Elly, pilotând un avion „Curtis”, reușește prima aterizare pe o navă, cuirasatul „Pennsylvania”

🗒1919: A fost fondată compania Bentley Motors

🗒1919: Delegația română formată din I.I.C. Brătianu, Alexandru Vaida Voievod, C. Angelescu, Victor Antonescu participă la lucrările Conferinței de Pace de la Paris

🗒1941: În teritoriul Transilvaniei de Nord-Est, ocupat de Ungaria, în urma Dictatului de la Viena, s-a dispus, printr-o ordonanță, ca în toate actele de stare civilă numele românești să fie scrise cu grafie maghiară

🗒1945: Eliberarea orașului polonez Cracovia de către Armata Roșie

🗒1968: Marin Sorescu publică piesa „Iona”

🗒1977: S-a descoperit că misterioasa boală a legionarilor este cauzată de o bacterie denumită astăzi Legionella

🗒1977: Cel mai mare dezastru feroviar din Australia are loc la Granville, Sydney, unde au fost ucise 83 de persoane

🗒1999: A cincea mineriadă – Peste 10.000 de mineri încep un marș spre București pentru a obține mărirea salariilor și renunțarea la programul de închidere a minelor nerentabile

🗒2005: Airbus a lansat, la Toulouse, modelul A380, cel mai mare aparat de zbor din lume, destinat transportului civil

🗒2017: Încep protestele din România față de proiectul PSD-ALDE de modificare a Codului penal și grațierea unor pedepse

