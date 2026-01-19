19 Ianuarie, calendarul zilei: Actrița Tippi Hedren împlinește 96 de ani, Dolly Parton face 80. Horia Tecău împlinește 41 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 19 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tippi Hedren este o actriță și activistă americană, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din filmele lui Alfred Hitchcock. Născută pe 19 ianuarie 1930, în New Ulm, Minnesota, ea și-a început cariera ca model înainte de a fi descoperită de regizorul Alfred Hitchcock. Rolul care i-a adus faima mondială a fost în thriller-ul The Birds (1963), urmat de filmul Marnie (1964). Colaborarea cu Hitchcock a fost însă tensionată, Hedren afirmând că a fost victima comportamentului abuziv al regizorului, ceea ce a afectat evoluția carierei sale. Pe lângă actorie, este apreciată pentru activitatea sa umanitară, în special pentru protecția și salvarea felinelor mari, fondând Shambala Preserve, un sanctuar pentru animale sălbatice. Prin această inițiativă, a atras atenția internațională asupra problemelor legate de conservarea speciilor și abuzul asupra animalelor. Hedren rămâne un simbol al Hollywoodului clasic și al implicării sociale.

Dolly Parton este o cântăreață, compozitoare și actriță americană, considerată una dintre cele mai mari legende ale muzicii country. S-a născut pe 19 ianuarie 1946, în Tennessee, într-o familie numeroasă și modestă, fiind unul dintre cei 12 copii. Cariera sa profesională a început în anii ‘60, când a devenit cunoscută ca solistă country, iar în timp și-a extins succesul la nivel internațional. Este autoarea unor hituri celebre precum Jolene, I Will Always Love You și Coat of Many Colors. În plus, a avut și o carieră cinematografică notabilă, cu roluri în filme precum 9 to 5 și Steel Magnolias. Este cunoscută pentru implicarea filantropică. În 1995, a fondat Dolly Parton’s Imagination Library, un program internațional care oferă cărți gratuite copiilor pentru a încuraja lectura și alfabetizarea. De asemenea, a contribuit la diverse cauze sociale, inclusiv sănătate și educație, iar generozitatea sa a devenit parte integrantă a imaginii publice.

Horia Tecău este un jucător de tenis român, specializat în proba de dublu, cunoscut pentru tehnica sa excelentă și pentru colaborările de succes cu mai mulți parteneri internaționali. S-a născut pe 19 ianuarie 1985, în Constanța, și a început tenisul de la o vârstă fragedă, arătând rapid talent în competițiile de juniori. A câștigat multiple titluri ATP și Grand Slam, printre care Wimbledon 2015 și US Open 2017 la dublu masculin, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer. A fost finalist și la alte turnee majore, inclusiv Turneul Campionilor și Australian Open, iar pe parcursul carierei a ocupat poziții de top în clasamentul mondial de dublu, atingând chiar locul 1 mondial în 2015. În afara terenului, este apreciat pentru modestia și implicarea sa în proiecte caritabile și pentru promovarea tenisului în România.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1736: James Watt 🇬🇧🚂 inventatorul și deținătorul de patent al locomotivei cu abur

🎂1807: Robert E. Lee 🇺🇸☆ unul dintre cei mai respectați generali din istoria militară americană, comandantul armatei sudiste în timpul Războiului de secesiune american

🎂1809: Edgar Allan Poe 🇺🇸✒️🐦‍⬛ considerat inventatorul genului ficțiunii polițiste⁠, precum și un important contribuitor la genul ficțiunii științifico-fantastice. Este primul scriitor american cunoscut care și-a câștigat existența doar scriind, ceea ce a dus la o viață și o carieră dificile din punct de vedere financiar. La 29 ianuarie 1845, poezia „Corbul” (The Raven) a apărut în Evening Mirror și a devenit o senzație populară. Ea l-a făcut pe Poe celebru aproape instantaneu, deși primise doar 9$ pentru publicarea ei. Medicul său curant a spus că ultimele cuvinte i-au fost: „Doamne, ajută-mi bietul suflet”. Toate dosarele medicale relevante s-au pierdut, inclusiv certificatul de deces

🎂1923: Markus Wolf 🇩🇪🇷🇺🗣 a condus timp de 34 de ani serviciul de informații externe al RDG (Stasi)

🎂1930: Tippi Hedren 🇺🇸🎬 The Birds (1963), Marnie (1964), Roar (1981), In the Cold of the Night (1989), Pacific Heights (1990). Este mama actriței Melanie Griffith

🎂1943: Janis Joplin 🇺🇸🎤 considerată unul dintre cele trei superstaruri ale generației flower power, alături de Jimi Hendrix și Jim Morrison. Ca și aceștia, a murit la 27 de ani

🎂1946: Dolly Parton 🇺🇸🎤 cântăreață, multi-instrumentistă, actriță, autoare, femeie de afaceri

🎂1947: Rod Evans 🇬🇧🇺🇸🎤 membru fondator al trupei Deep Purple în 1968. A fost înlocuit de Ian Gillan în 1969

🎂1949: Robert Palmer 🇬🇧🎤 „Addicted to Love”, ”Bad Case of Loving You”, ”Simply Irresistible”. Fumător înrăit, a decedat la 54 de ani, infarct

🎂1954: Katey Sagal 🇺🇸🎬 Peggy Bundy din Married… with Children

🎂1960: Mauro Tassotti 🇮🇹⚽️ 17 ani la AC Milan

🎂1966: Stefan Edberg 🇸🇪🥎 număr 1 ATP, șase titluri de Grand Slam la simplu

🎂1973: Tania Popa 🇷🇴🎬

🎂1985: Horia Tecău 🇷🇴🥎 de trei ori campion de Grand Slam, după ce a câștigat Wimbledon 2015 și Openul SUA din 2017 alături de Jean-Julien Rojer la dublu masculin, precum și Openul australian din 2012 cu Bethanie Mattek-Sands la dublu mixt. A mai ajuns în alte cinci finale de Grand Slam. În noiembrie 2015, a atins cea mai bună clasare la dublu, locul 1

Decese 🕯

🕯️2003: Mihai Ionescu 🇷🇴⚽️ A apărat poarta Petrolului vreme de 13 ani (1960-1973). Fapt fără precedent, în întreaga sa activitate nu a suferit nicio sancțiune (niciodată avertizat, niciodată eliminat)

🕯️2013: Taihō Kōki 🇯🇵🤼‍♂️ cel mai mare luptător de sumo din perioada postbelică. A devenit yokozuna în 1961, la vârsta de 21 de ani, cel mai tânăr la timpul respectiv, și a câștigat 32 turnee între 1960 și 1971, stabilind, astfel, un record

🕯️2015: Justin Capră 🇷🇴💡 inventator, profesor și inginer, care a construit mai multe vehicule cu consum redus de combustibil și care susținea că a inventat un jet pack⁠

🕯️2022: Gaspard Ulliel 🇫🇷🎬 cunoscut pentru că l-a portretizat pe tânărul Hannibal Lecter în Hannibal Rising (2007) și pe mogulul modei Yves Saint Laurent în filmul biografic Saint Laurent (2014) și pentru că a fost imaginea parfumului pentru bărbați Chanel Bleu de la Chanel. A murit la 37 de ani, în urma unui accident de schi

Calendar 🗒

🗒1419: Războiul de 100 de ani: orașul francez Rouen s-a predat lui Henric al V-lea al Angliei, completând recucerirea Normandiei

🗒1806: Marea Britanie a ocupat Capul Bunei Speranțe (Africa de Sud)

🗒1834: S-a deschis, la București, Școala de muzică vocală, declamație și literatură a Societății Filarmonice, nucleul viitorului Conservator. Primul director și profesor de literatură a fost Ion Heliade Rădulescu

🗒1840: Căpitanul american Charles Wilkes a observat în timpul unei expediții de explorare, coasta estică a Antarcticii și a cerut ca această regiune, cunoscută ulterior drept Wilkes Land, să devină parte a SUA

🗒1862: Războiul civil american: Confederația suferă prima înfrângere semnificativă în conflict în Bătălia de la Mill Springs

🗒1871: Războiul franco-prusac: În asediul Parisului, Prusia câștigă bătălia de la St. Quentin

🗒1889: Statul român a devenit proprietarul tuturor căilor ferate de pe teritoriul României, care măsurau 1.377 km

🗒1901: Regina engleză Victoria este lovită de paralizie. Ea moare trei zile mai târziu, la vârsta de 82 de ani

🗒1915: Primul Război Mondial: A avut loc primul atac aerian major asupra unor ținte civile în Marea Britanie când două zepeline germane au bombardat orașele Great Yarmouth și King’s Lynn de pe coasta estică

🗒1946: La Tokio a luat ființă Tribunalul Militar Internațional pentru Extremul Orient, în scopul judecării criminalilor de război japonezi

🗒1966: Indira Gandhi a devenit prim-ministru al Indiei

🗒1969: Studentul Jan Palach moare după ce și-a dat foc cu trei zile mai devreme în Piața Wenceslas din Praga pentru a protesta împotriva invadării Cehoslovaciei de către URSS în 1968

🗒1978: Ultimul Volkswagen Broscuță fabricat în Germania părăsește fabrica VW din Emden. Producția va continua în America Latină până în 2003

🗒1983: Criminalul nazist de război Klaus Barbie („Măcelarul din Lyon”), fost șef al Gestapo la Lyon, este arestat în Bolivia, unde emigrase în 1951 și trăia sub pseudonimul Klaus Altmann

🗒1999: A cincea mineriadă – Ministrul de Interne, Gavril Dejeu, demisionează după ce minerii au trecut de toate barajele forțelor de ordine din Defileul Jiului. Președintele Constantinescu a anunțat că autoritățile sunt hotărâte să împiedice repetarea descinderilor minerilor în Capitală din 1990 și 1991. Minerii au refuzat să negocieze cu o comisie guvernamentală desemnată în acest sens

🗒2006: NASA a lansat prima sondă spațială către Pluto, numită New Horizons

