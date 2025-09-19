19 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Jeremy Irons împlinește 77 de ani/ Sunt folosite pentru prima dată emoticoanele :-) și :-( într-un mesaj

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jeremy Irons este un actor britanic de renume internațional, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru versatilitatea cu care a abordat roluri atât pe scenă, cât și pe marele ecran. Născut pe 19 septembrie 1948, în Cowes, Anglia, Irons și-a început cariera în teatru. Recunoaşterea în cinematografie a venit odată cu filmul The French Lieutenant’s Woman (1981), în care a jucat alături de Meryl Streep. A primit un Premiu Oscar pentru rolul din Reversal of Fortune (1990), unde l-a interpretat pe Claus von Bülow. De-a lungul carierei, a colaborat cu regizori importanți și a trecut cu ușurință de la filme dramatice și istorice, la blockbustere sau seriale TV, cum ar fi The Borgias (2011-2013). În ultimii ani, a fost parte din universul DC, interpretându-l pe Alfred Pennyworth în filmele cu Batman. Este căsătorit din 1978 cu actrița irlandeză Sinéad Cusack, alături de care are doi fii. Este pasionat de cai și de echitație, are o casă în Irlanda și este cunoscut pentru stilul său boem și rafinat. De asemenea, s-a implicat în numeroase cauze umanitare și ecologice, fiind Ambasador al Bunăvoinței pentru FAO.

În 1982, informaticianul american Scott Fahlman, profesor la Universitatea Carnegie Mellon, a făcut un gest aparent mic, dar cu impact uriaș asupra comunicării online: a propus folosirea secvențelor de caractere 🙂 și 🙁 pentru a marca tonul mesajelor scrise pe forumurile digitale. Pe 19 septembrie 1982, într-un mesaj adresat colegilor săi, Fahlman a sugerat că emoticonul “smiley” 🙂 ar putea fi folosit pentru a indica o glumă, iar varianta tristă 🙁 pentru a marca afirmații serioase sau mai puțin amuzante. Această idee simplă a rezolvat o problemă comună a comunicării prin text: lipsa intonației și a expresiilor faciale, care ducea adesea la neînțelegeri. Inițiativa lui Fahlman este considerată începutul culturii emoticoanelor și, mai târziu, a emoji-urilor, devenite astăzi limbaj universal în mediul digital. Astfel, o sugestie dintr-un mesaj de la începuturile internetului a schimbat definitiv modul în care oamenii își exprimă emoțiile online.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1948: Jeremy Irons 🇬🇧🎬 A obținut Oscar pentru cel mai bun actor în 1991 (rolul lui Claus von Bülow din Reversal of Fortune, 1990). Este și unul dintre câștigătorii Triple Crown of Acting

🎂1969: Candy Dulfer 🇳🇱🎷 Lily was here (1990)

🎂1971: Sanaa Lathan 🇺🇸🎬 Alien vs. Predator (2004)

🎂1974: Victoria Silvstedt 🇸🇪💃🏼 fotomodel, actriță, cântăreață și prezentatoare

🎂1975: Laurențiu Reghecampf 🇷🇴⚽️

🎂1988: Katrina Bowden 🇺🇸🎬

🎂1989: Lorenza Izzo 🇨🇱🎬 Ballerina (2025), Once Upon a Time in Hollywood (2019), Knock Knock (2015)

Decese 🕯

🕯️1961: Lucia Sturza Bulandra 🇷🇴🎭 una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în roluri de compoziție din dramaturgia universală și națională, spirit organizatoric, talent pedagogic ce a format generații întregi de actori: Nicolae Baltățeanu, George Calboreanu, Nae Roman, Dina Cocea, Radu Beligan, Victor Rebengiuc

🕯️1973: Gram Parsons 🇺🇸🎸🎤(The Birds) Decedat la 26 de ani, alcool + morfină

🕯️1985: Italo Calvino 🇮🇹✒️ printre cei mai apreciați romancieri ai secolului XX

🕯️1990: Ioana Radu 🇷🇴🎤🏍 cântăreață de muzică populară și romanțe și a doua femeie motociclist (autodeclarată) din România. Conducea o motocicletă BSA Blue Star din 1935. În 1947, cântă împreună cu Maria Tănase, Rodica Bujor, Ion Luican, Petre Gusti și Nicu Stoenescu, la sărbătorirea a 40 de ani de carieră a compozitorului Grigoraș Dinicu, la Ateneul Român. Într-un turneu, în 1961, pe șoseaua Orșova-Caransebeș, autobuzul care transporta artiștii a fost implicat într-un accident de circulație, a fost grav rănită la picioare, rămânând cu sechele pe viață. Se stinge din viață pe 19 septembrie 1990, într-o cumplită singurătate

🕯️1996: Ștefan Mihăilescu-Brăila 🇷🇴🎭🎬 Bachus din filmul Secretul lui Bachus (1984), realizat de regizorul Geo Saizescu, a fost ultimul mare rol al său

🕯️2010: Horia Șerbănescu 🇷🇴🎭 La vârsta de 5 ani este descoperit pe scena de la Cărăbuș de regizorul Paul Gusti care-l aduce la Teatrul Național în rolul dublu Statu-Palmă-Barbă-Cot din spectacolul Rodia de Aur. Spectacolul a fost primul de acest gen transmis la radio

🕯️2011: Johnny Răducanu 🇷🇴🎹 s-a născut într-o familie de romi cu tradiții muzicale de peste trei sute de ani, de pe timpul lăutarului Petrea „Crețul” Șolcan. S-a remarcat ca un talentat interpret de jazz la contrabas, încă de la 19 ani

🕯️2013: Hiroshi Yamauchi 🇯🇵🕹 președinte Nintendo

🕯️2021: Jimmy Greaves 🇬🇧⚽️ al 5-lea cel mai bun marcator internațional din istoria Angliei, cu 44 de reușite, și jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în prima divizie engleză (357). A fost de 6 ori golgheterul Premier League

Calendar 🗒

🗒1356: Bătălia de la Poitiers: Armata franceză suferă o grea înfrângere din partea celei engleze

🗒1783: A fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier, având la bord trei pasageri: o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile

🗒1863: În cadrul Războiului Civil American, armata confederată a oprit avansul unioniștilor în nord-vestul Georgiei în bătălia de pe Chickamauga

🗒1870: Armata prusacă începe „Asediul Parisului”. Va dura 135 de zile

🗒1934: Bruno Hauptmann este arestat pentru răpirea și uciderea copilului lui Charles Lindbergh

🗒1941: Trupele germane cuceresc capitala ucraineană Kiev

🗒1944: Finlanda și URSS au semnat la Moscova un armistițiu prin care au pus capăt războiului de continuare

🗒1946: Se fondează Consiliul Europei în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich

🗒1946: Festivalul de Film de la Cannes se reia după o întrerupere de șapte ani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

🗒1982: Scott Fahlman postează pentru prima dată emoticoanele 🙂 și 🙁 într-un mesaj

🗒1985: Un cutremur de 8,1 pe scara Richter lovește orașul Mexico. Peste 9.000 de oameni au decedat

🗒1995: The Washington Post și The New York Times au publicat pentru prima oară Manifestul teroristului Ted Kaczynski

🗒2022: Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit au loc la Westminster Abbey

CITEȘTE ȘI:

18 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ronaldo Luis Nazário de Lima împlinește 49 de ani, Mário Jardel face 52/ Un an de la decesul lui Salvatore Schillaci

17 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se nasc George Bacovia și Ken Kesey/ Moare Dem Rădulescu

16 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Mickey Rourke împlinește 73 de ani/ Ultimul concert al lui Dinu Lipatti