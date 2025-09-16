Prima pagină » Actualitate » 16 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Mickey Rourke împlinește 73 de ani/ Ultimul concert al lui Dinu Lipatti

Elena Stănică-Ezeanu
16 sept. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 16 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mickey Rourke este un actor american cunoscut pentru talentul său și pentru cariera sa neobișnuită, marcată de suișuri și coborâșuri spectaculoase. Născut pe 16 septembrie 1952, în Schenectady, New York, Rourke a început inițial ca boxer, dar s-a orientat spre actorie în anii ‘70. A atras atenția criticilor prin roluri memorabile în filme precum Diner (1982), Rumble Fish (1983) și 9 ½ Weeks (1986), devenind rapid un sex simbol al vremii. În anii ‘90, s-a întors la boxul profesionist, fapt care i-a afectat atât cariera, cât și înfățișarea, după mai multe accidentări și operații estetice. Totuși, în anii 2000 s-a reîntors la filme, culminând cu rolul din The Wrestler (2008), pentru care a câștigat Globul de Aur și a primit o nominalizare la Oscar. A avut două mariaje, cu actrița Debra Feuer și cu modelul Carré Otis. În prezent, trăiește mai retras, fiind cunoscut pentru dragostea sa față de câinii de companie, pe care îi consideră “adevărata familie”.

Dinu Lipatti, marele pianist și compozitor român, a susținut ultimul său concert pe 16 septembrie 1950, la Besançon, în Franța. Grav bolnav de leucemie, Lipatti era deja extrem de slăbit, însă a urcat pe scenă și a oferit publicului o interpretare de neuitat. Programul a inclus lucrări de Bach, Mozart, Schubert și Chopin. Deși nu mai avea puterea fizică să finalizeze repertoriul integral, Lipatti a încheiat recitalul cu Corala Jesu, Joy of Man’s Desiring de Johann Sebastian Bach, interpretare care a rămas legendară prin emoția și puritatea ei. Era felul său de a-și lua rămas-bun de la scenă și de la public. La doar câteva luni după acest moment tulburător, pe 2 decembrie 1950, Dinu Lipatti s-a stins din viață la numai 33 de ani. Ultimul său concert este considerat astăzi o mărturie de curaj artistic și de devotament absolut față de muzică.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1745: Mihail Kutuzov 🇷🇺☆ feldmareșal țarist, căruia i se atribuie meritul salvării țării în timpul invaziei napoleoniene din 1812.
🎂1867: Vintilă I. C. Brătianu 🇷🇴🗣 cel de-al 31-lea prim-ministru al României în perioada 1927-1928. A fost al treilea fiu al Ion C. Brătianu
🎂1887: Mihail Moruzov 🇷🇴✩ asasinat de legionari în Masacrul de la Jilava, anti-fascist și anti-legionar, specialist în informații și contra-informații militare, a fost creatorul și directorul Serviciului Secret de Informații al Armatei Române
🎂1891: Karl Dönitz 🇩🇪☆ amiral și om politic, după sinuciderea lui Hitler a îndeplinit pentru scurt timp, în perioada 30 aprilie – 23 mai 1945, funcția de președinte al Germaniei
🎂1924: Lauren Bacall 🇺🇸🎬 Părinții ei erau evrei imigranți, ale căror familii proveneau din România și Belarus. A fost căsătorită cu actorul Humphrey Bogart până la moartea prematură a acestuia. A decedat în urma unui accident cerebral
🎂1925: B.B. King 🇺🇸🎤 Odată cu dobândirea celebrității, a primit pseudonimul Beale Street Blues Boy, care a fost scurtat la Blues Boy King, iar în cele din urmă a devenit B.B. King
🎂1927: Peter Falk 🇺🇸🎬 popular în special datorită rolului din serialul „Columbo”, în care a fost protagonist mai bine de 20 de ani, fiind recompensat în 1973 cu Golden Globe
🎂1952: Mickey Rourke 🇺🇸🎬 Premiul Golden Globe în 2009 pentru Cel mai bun actor într-o dramă (The Wrestler), BAFTA în același an pentru Cea mai bună prestație masculină, același premiu la Festivalul internațional de film din Toronto din 2008 și o nominalizare pentru Oscar, la aceeași categorie
🎂1956: David Copperfield 🇺🇸🪄🎩🐇 magicianul cu cel mai mare succes comercial din istorie (încasări ce au depășit 4 miliarde $). Show-urile sale de televiziune au câștigat 21 de Premii Emmy
🎂1957: Anca Parghel 🇷🇴🎤 a fost o cântăreață și profesoară de jazz, fosta soție a pictorului Virgiliu Parghel
🎂1963: Richard Marx 🇺🇸🎤 Right Here Waiting (1989)
🎂1968: Marc Anthony (Marco Antonio Muñiz) 🇺🇸🎤 artistul cu cele mai mari vânzări de salsa tropical din toate timpurile. A primit de două ori premiul Grammy, de cinci ori premiul Grammy Latino și a vândut mai mult de 12 milioane albume
🎂1984: Katie Melua 🇬🇪🇬🇧🎤 originară din Georgia, naturalizată în UK. Just Like Heaven (2003), Piece by Piece, Nine Million Bicycles (2005)

Decese 🕯

🕯️1736: Gabriel Daniel Fahrennheit 🇩🇪🌡 A introdus scara termometrică cunoscută sub numele „scara Fahrenheit“. A fost primul care a utilizat mercurul ca lichid termometric și a fabricat primele termometre de dimensiuni reduse care puteau măsura temperatura umană și temperatura atmosferică până la 96 de grade
🕯️1932: Peg Entwistle 🇬🇧🎬 s-a sinucis la 24 de ani, sărind de pe litera „H” din celebrul semn „Hollywood” (Los Angeles). Renumita Bette Davis a fost inspirată de ea la începutul carierei cinematografice
🕯️1977: Marc Bolan 🇬🇧🎸🎤 T. Rex, pionier al stilului glam rock
🕯️1977: Maria Callas 🇬🇷🇺🇸🎼 Supranumită „Divina” sau „Regina della lirica” (Regina Operei), este considerată una dintre cele mai mari soprane din a doua jumătate a secolului al XX-lea
🕯️2000: Valeriu Sterian 🇷🇴🎤 Iubitor de protest și cu un spirit acid, a reprezentat un segment artistic practic neîntâlnit în întreg peisajul muzicii românești. A criticat constant în cântecele sale lipsa de orientare a omului societății contemporane, nedreptatea, subproducțiile muzicale și de critică ale vremii sau ororile determinate de Războiul Rece. A murit la 47 de ani, de cancer
🕯️2000: Ioan Alexandru 🇷🇴🗣 poet, eseist, publicist și politician, membru fondator și vicepreședinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat

Evenimente📋

📋🌍 Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon
📋🆘 Ziua europeană de prim ajutor, pentru a atrage atenția, prin manifestările organizate în această zi, asupra importanței cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor în acțiunile de salvare a persoanelor aflate în primejdie
📋🇲🇽 Ziua naţională a Statelor Unite Mexicane; aniversarea proclamării independenţei (1810)

Calendar 🗒

🗒1836: Domnul Țării Românești Alexandru Ghica instituie ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale
🗒1880: Înființarea Societății farmaciștilor din România
🗒1908: În orașul Flint, din statul american Michigan, sunt puse bazele General Motors Corporation
🗒1920: New York: atentat cu bombă pe Wall Street, în fața băncii JP Morgan Inc. explodează un vagon tras de cai în care erau 45 kg de dinamită, împreună cu 230 kg de fragmente din fontă declanșate de un detonator temporizat, provocând împrăștierea bucăților de metal în toate direcțiile. Au fost 38 de decese și aproximativ 400 de răniți
🗒1938: Hitler îl primește la reședința sa din Berchtesgaden pe primul ministru britanic Arthur Neville Chamberlain, care își exprimă disponibilitatea de a convinge guvernul de la Praga să cedeze regiunile sudete, locuite în majoritate de germani
🗒1941: Marea Britanie și URSS îl obligă pe Reza Shah Pahlavi să demisioneze și să se exileze ca parte a invaziei anglo-sovietice din Iran, pentru a putea crea un coridor de aprovizionare militară pentru trupele sovietice (coridorul persan)
🗒1950: Pianistul român Dinu Lipatti a fost nevoit să-și încheie prematur ultimul concert la Besançon, Franța, din cauza bolii și și-a luat rămas bun de la publicul său cu aranjamentul pentru pian „Iisus rămâne bucuria mea” de Johann Sebastian Bach. Două luni și jumătate mai târziu, la vârsta de 33 de ani, a murit de limfom Hodgkin
🗒1955: În Argentina are loc a doua lovitură de stat militară împotriva președintelui Juan Domingo Perón, care de data aceasta are succes
🗒1963: Malaya, Singapore, Borneo de Nord (Sabahul de astăzi) și Sarawak s-au unit pentru a forma Malaezia
🗒1966: Inaugurarea noii Opere Metropolitan din New York
🗒1970: Conflictul dintre palestinieni și guvernul iordanian escaladează în Septembrie negru
🗒1975: Papua Noua Guinee își câștigă independența față de Australia
🗒1976: A intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin
🗒1987: S-a definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia
🗒1992: Are loc așa-numita „Miercurea Neagră” declanșată de speculații valutare care forțează guvernul britanic să retragă lira sterlină din Mecanismul european al cursului de schimb
🗒1996: Miniștrii de externe ai României și Ungariei, Theodor Meleșcanu și László Kovács, semnează la Timișoara tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate

