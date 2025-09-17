17 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se nasc George Bacovia și Ken Kesey/ Moare Dem Rădulescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 17 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

George Bacovia, pe numele real George Andone Vasiliu, a fost unul dintre cei mai importanți poeți simboliști români, remarcându-se printr-un stil unic, dominat de melancolie, nevroză și imagini de atmosferă apăsătoare. Născut pe 4 septembrie 1881, în Bacău, a transpus orașul natal în universul său literar, reflectând în versurile sale monotonia și cenușiul existenței cotidiene. Opera sa centrală, volumul Plumb (1916), este considerată un manifest al simbolismului românesc, surprinzând universul apăsător al singurătății și al morții. Poezia lui se caracterizează prin cromatică sumbră (plumb, cenușiu, violet), repetiții obsesive și o muzicalitate interioară care amplifică senzația de neliniște. Bacovia era pasionat de desen și muzică, cânta la vioară. S-a căsătorit cu poeta Agatha Grigorescu, ea având un rol esențial în a-i face cunoscută opera și în a-l proteja de greutățile vieții cotidiene.

Născut pe 17 septembrie 1935, în La Junta, Colorado, Ken Kesey a fost un scriitor american, celebru mai ales pentru romanul său Zbor deasupra unui cuib de cuci (1962). Cartea, inspirată din experiența sa ca voluntar într-un spital de psihiatrie, a devenit rapid un simbol al revoltei împotriva autorității și conformismului. Kesey este adesea asociat cu mișcarea hippie și cultura psihedelică a anilor ‘60. A condus grupul “Merry Pranksters”, cu care a străbătut America într-un autobuz colorat, promovând libertatea, experimentarea drogurilor psihedelice și arta spontană. Experiențele sale cu LSD (testat inițial ca voluntar într-un program guvernamental) i-au influențat profund scrisul și viziunea asupra lumii. Pe lângă One Flew Over the Cuckoo’s Nest, a mai scris și romanul Sometimes a Great Notion (1964), considerat de critici chiar mai ambițios și complex. De-a lungul vieții, Kesey a rămas o figură centrală a contraculturii americane, un simbol al nonconformismului și al căutării libertății autentice.

Dem Rădulescu a fost unul dintre cei mai iubiți actori români de teatru și film, cunoscut pentru carisma, umorul și talentul său inconfundabil. Născut pe 21 septembrie 1931 la Râmnicu Vâlcea, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, unde ulterior a devenit și profesor, formând generații întregi de actori. Pe scenă, a jucat la Teatrul de Comedie, unde a strălucit în roluri comice, dar și în personaje cu profunzime dramatică. În cinematografie, a rămas memorabil în filme precum Brigada Diverse, Operațiunea Monstrul, Nea Mărin miliardar sau Astă-seară dansăm în familie, aducând zâmbetul pe chipul publicului prin expresivitatea și naturalețea sa. Supranumit “Bibanu’”, pentru robustețea și vitalitatea sa, Dem Rădulescu era apreciat nu doar ca actor, ci și ca pedagog exigent și dedicat. A murit pe 17 septembrie 2000, la București, în urma unui stop cardiac. Prin umorul și energia sa, a devenit o figură emblematică a culturii române, lăsând o amprentă durabilă în memoria publicului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1854: David Dunbar Buick 🇺🇸🚗 Fondatorul Buick Motor Company (1902). A inventat motorul cu supapa de evacuare în cap, folosit de mai toți producătorii de autovehicule

🎂1881: George Bacovia 🇷🇴✒️ autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira

🎂1923: Hank Williams 🇺🇸🎤 unul dintre cei mai semnificativi și influenți cântăreți și compozitori americani ai secolului al XX-lea. A murit la 29 de ani, de atac de cord, urmare a consumului de alcool și morfină

🎂1929: Stirling Moss 🇬🇧🏎 Considerat unul dintre cei mai mari piloți care nu au câștigat niciun Campionat Mondial de Formula 1

🎂1935: Ken Kesey 🇺🇸✒️ cunoscut pentru celebrul său roman Zbor deasupra unui cuib de cuci, care ulterior a fost ecranizat

🎂1948: John Ritter 🇺🇸🎬 Three’s Company (1977 – 1984)

🎂1949: Dan Matei Agathon 🇷🇴🗣

🎂1950: Narendra Modi 🇮🇳🗣 prim-ministru al Indiei

🎂1960: Damon Hill 🇬🇧🏎 fost pilot de Formula 1, campion mondial în 1996. El este fiul lui Graham Hill și, împreună cu Nico Rosberg, unul dintre cei doi fii ai unui campion mondial de Formula 1 care a câștigat și titlul

🎂1969: Keith Flint (Prodigy) 🇬🇧🎤 S-a sinucis prin spânzurare, la 49 de ani

🎂1971: Adriana Karembeu 🇸🇰🇫🇷💃🏼 supermodel

🎂1996: Olivia Addams (Adriana Livia Opriș) 🇷🇴🎤 cântăreață, compozitoare, producător muzical, YouTuber, TikToker și fostă membră a trupei Jealous Friend

Decese 🕯

🕯️1823: Gheorghe Lazăr 🇷🇴✒️ pedagog, teolog, traducător și inginer, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească (în 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava)

🕯️2000: Dem Rădulescu 🇷🇴🎭🎬 s-a stins din viață la București în urma unui infarct. Este înmormântat la cimitirul Bellu. De Ziua Mondială a Teatrului din 2016, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului (Cocor) și Placheta Orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului

🕯️2017: Lascăr Pană 🇷🇴🤾🏻‍♂️ a fost un mare antrenor de handbal și președinte de onoare al clubului pe care l-a înființat în 1974, HC Minaur Baia Mare. A condus echipa națională a României care a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1980, de la Moscova

Calendar 🗒

🗒1620: Imperiul Otoman învinge Uniunea statală polono-lituaniană (sprijinită de trupele Moldovei) în timpul Bătăliei de la Țuțora, pe malurile Prutului

🗒1630: Este fondat orașul Boston, Massachusetts

🗒1683: Antonie van Leeuwenhoek scrie o scrisoare către Royal Society descriind „animalcules” (cunoscute mai târziu sub numele de protozoare)

🗒1787: Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției SUA

🗒1908: Când avionul cu două locuri Wright Model A pilotat de Orville Wright s-a prăbușit, pasagerul Thomas Selfridge este ucis, devenind prima persoană care a fost ucisă într-un accident de avion

🗒1911: La Viena are loc o revoltă în rândul muncitorilor împotriva prețurilor ridicate la alimente, care este suprimată violent de militari. Pentru prima dată din 1848, focul este deschis din nou asupra manifestanților din Viena. Trei persoane sunt ucise și 149 rănite

🗒1916: Manfred von Richthofen („Baronul Roșu”), un as al zborului Luftwaffe german, câștigă prima sa luptă aeriană lângă Cambrai, Franța

🗒1939: Armata sovietică a invadat Polonia dinspre est, la șaisprezece zile după ce Germania Nazistă a atacat-o dinspre vest

🗒1939: Submarinul german U-boot U 29 scufundă portavionul britanic HMS Courageous cu două lovituri de torpile; la bord erau peste 500 de oameni

🗒1939: Finlandezul Taisto Mäki devine primul om care a alergat 10.000 de metri în mai puțin de 30 de minute, mai exact: 29:52,6

🗒1944: Armata a IV-a română poartă lupte grele pentru forțarea Mureșului în centrul Transilvaniei, în zona Oarba de Mureș – Dealul Sângiorgiu – Iernut, zdrobind rezistența înverșunată și bine organizată a armatelor germano-ungare

🗒1947: A fost inaugurat Teatrul Municipal din București (în prezent Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”), cu piesa „Insula”, de Mihail Sebastian. La o lună după spectacolul inaugural, se joacă o comedie scrisă de G. B. Show, Nu se știe niciodată. S-a jucat de nu mai puțin de 111 ori și la spectacole au asistat 73.153 de spectatori. La acea vreme, populația Bucureștiului era de aproximativ 600.000 locuitori. Primul director a fost Lucia Sturdza Bulandra

🗒1948: Diplomatul suedez Contele Folke Bernadotte este asasinat la Ierusalim de către extremiști evrei

🗒1959: Avionul experimental North American X-15 propulsat de un motor rachetă zboară pentru prima dată

🗒1978: Președintele Egiptului Anwar Al-Sadat și prim-ministrul Israelului Menachem Begin au semnat Acordurile de la Camp David

🗒1983: Vanessa Williams devine prima afro-americană Miss America

🗒1987: Papa Ioan Paul al II-lea îmbrățișează un băiat infestat cu SIDA în timpul vizitei la San Francisco

🗒1988: Se deschide la Seul a XXIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară

🗒1991: Estonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Letonia, Lituania, Insulele Marshall și Micronezia se alătură ONU

🗒1991: Linus Torvalds lansează prima versiune Linux

🗒1993: Se lansează în Europa Cartoon Network/TNT Classic Movies (redenumit în 1999, TCM, si după aceea în România și Polonia, TNT, în 2015)

🗒2013: Jocul video Grand Theft Auto V câștigă peste jumătate de miliard $ în prima zi de lansare

