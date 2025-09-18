18 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ronaldo Luis Nazário de Lima împlinește 49 de ani, Mário Jardel face 52/ Un an de la decesul lui Salvatore Schillaci

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ronaldo Luis Nazário de Lima, cunoscut simplu ca Ronaldo, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Născut pe 18 septembrie 1976, la Rio de Janeiro, Brazilia, Ronaldo a impresionat prin combinația rară de viteză, tehnică și forță fizică, fiind poreclit “Il Fenomeno”. Și-a început cariera profesionistă la Cruzeiro, iar talentul său l-a propulsat rapid în Europa, unde a jucat pentru PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter Milano, Real Madrid și AC Milan. În ciuda accidentărilor grave la genunchi, Ronaldo a revenit mereu spectaculos, câștigând respectul lumii fotbalului. La echipa națională a Braziliei, Ronaldo a strălucit, cucerind două Cupe Mondiale și devenind golgheterul ediției din 2002. Cu 62 de goluri marcate în 98 de meciuri pentru Seleção, este al doilea cel mai bun marcator din istoria naționalei. A fost de trei ori desemnat “Jucătorul anului FIFA” (1996, 1997, 2002). După retragerea din 2011, a rămas activ în lumea fotbalului, devenind om de afaceri și președinte al clubului Real Valladolid din Spania.

Mário Jardel, născut pe 18 septembrie 1973, la Fortaleza, Brazilia, este un fost fotbalist de renume, considerat unul dintre cei mai prolifici atacanți ai anilor ‘90 și începutul anilor 2000. A fost un jucător care marca din aproape orice poziție. A evoluat la mai multe cluburi importante, printre care Grêmio, Porto, Galatasaray, Sporting Lisabona și Bolton Wanderers. Cea mai bună perioadă a sa a fost la FC Porto și Sporting, unde a devenit golgheter constant, câștigând de două ori Gheata de Aur a Europei (1999 și 2002). Pentru naționala Braziliei, a avut însă doar câteva apariții, nereușind să se impună la nivel internațional. După retragerea din fotbal, viața lui Jardel a fost marcată de dificultăți personale și probleme financiare, dar rămâne amintit ca unul dintre cei mai eficienți marcatori din istoria modernă a fotbalului.

Salvatore Toto Schillaci, născut pe 1 decembrie 1964 la Palermo, Italia, este un fost atacant italian celebru pentru performanțele sale la Cupa Mondială din 1990, găzduită de Italia. Deși nu era foarte cunoscut înaintea turneului, Schillaci a devenit surpriza competiției, marcând șase goluri și câștigând atât Gheata de Aur, cât și titlul de cel mai bun jucător al turneului. La nivel de club, a jucat pentru Messina, Juventus și Internazionale, cucerind trofee interne și internaționale. După retragerea din fotbal, în 1999, a rămas aproape de comunitatea sa și a deschis la Palermo o academie de fotbal pentru copii, cu scopul de a oferi șanse tinerilor din medii modeste. A murit pe 18 septembrie 2024, la vârsta de 59 de ani, la spitalul „Civico” din Palermo, Italia. Decesul a survenit ca urmare a unui cancer de colon, boală de care suferea din 2022.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂53: Traian 🇮🇹♛ al doilea din așa-zișii cinci împărați buni ai Imperiului Roman. În timpul domniei sale imperiul a ajuns la întinderea teritorială maximă

🎂1819: Leon Foucault 🇫🇷🌍🧭 a demonstrat rotația Pământului în jurul axei sale (pendulul lui Foucault, instalat în Pantheonul din Paris). Alte contribuții ale sale în fizică: determinarea vitezei luminii, inventarea giroscopului, descoperirea „curenților Foucault”

🎂1905: Greta Garbo 🇸🇪🇺🇸🎬 Încă din perioada filmului mut a fost considerată un star internațional, sex simbol, model care a fost ulterior urmat de multe alte actrițe. Federico Fellini susținea că „a fost fondatoarea unui ordin religios numit „cinema””. A fost supranumită divina, sfinxul suedez sau prințesa de vis a eternității

🎂1923: Ana, Principesă de Bourbon-Parma 🇫🇷🇷🇴♛ soția Regelui Mihai I al României

🎂1949: Peter Shilton 🇬🇧⚽️ deține recordul la numărul de meciuri jucate pentru echipa națională de fotbal a Angliei, 125, și de asemenea recordul mondial absolut, all-time, la numărul de apariții pe teren în toate competițiile oficiale, 1390 de meciuri jucate

🎂1961: James Gandolfini 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul Tony Soprano în serialul Clanul Soprano

🎂1971: Jada Pinkett Smith 🇺🇸🎬 A fost soția lui Will Smith, cu care are doi copii, Jaden și Willow

🎂1973: Mário Jardel 🇧🇷⚽️

🎂1974: Sol Campbell 🇬🇧⚽️

🎂1976: Ronaldo (Ronaldo Luis Nazário de Lima) 🇧🇷⚽️ unul din cei trei jucători care au câștigat premiul Fotbalistul Anului FIFA de trei ori sau mai mult, alături de Zinedine Zidane și Lionel Messi

🎂1979: Alison Lohman 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1970: James Marshall „Jimi” Hendrix 🇺🇸🎸 Deși cariera sa a durat doar patru ani, este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii universale, și unul dintre cei mai celebri muzicieni ai secolului XX. Moare din cauza consumului de barbiturice, la doar de 27 de ani, devenind rapid o figură emblematică în cultura psihedelică a lumii occidentale. Decesul său a contribuit la Clubul 27, termen luat ființă odată cu moartea mai multor muzicieni de 27 de ani (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin și Jim Morrison) între 1969 și 1971. Seria de evenimente tragice a devenit și rămâne un subiect permanent al culturii populare

🕯️1980: Katherine Anne Porter 🇺🇸✒️ Romanul ei Ship of Fools din 1962 a fost cel mai bine vândut roman din America în acel an

🕯️2019: Alexandru Darie 🇷🇴🎭 regizor de teatru. Este fiul cunoscutului actor de teatru și film Iurie Darie și al actriței Consuela Roșu

🕯️2024: Salvatore Toto Schillaci 🇮🇹⚽️ golgheter al Campionatului Mondial din 1990, cu 6 goluri, a murit de cancer de colon, la 59 de ani

Evenimente📋

📋💰🟰🪙 Ziua Internațională a Egalității de Salarizare – International Equal Pay Day

📋🇨🇱 Chile: Ziua națională – Aniversarea proclamării independenței (1810)

📋🪨 Ziua mondială a geologilor

Calendar 🗒

🗒14: Tiberius este confirmat ca împărat roman de Senatul Roman în urma morții naturale al lui Augustus

🗒96: Împăratul roman Domițian este asasinat în urma unei conjurații de palat. Va fi succedat de Nerva, care a fondat linia împăraților adoptivi

🗒324: Constantin cel Mare l-a învins pe Licinius în bătălia de la Chrysopolis, bătălie ce a adus Imperiul Roman sub controlul lui, și în cele din urmă a dus la creștinarea acestuia

🗒1600: Mihai Viteazul este învins la Mirăslău de generalul Gheorghe Basta

🗒1739: Prin pacea de la Belgrad, Oltenia este reîncorporată Țării Românești

🗒1809: „The Royal Opera House” din Londra, distrusă în 1808, se redeschide cu premiera Macbeth, de William Shakespeare

🗒1851: A apărut prima ediție a ziarului The New York Times sub titlul „The New York Daily Times”

🗒1879: Prima vizită oficială a principelui Alexandru al Bulgariei în Regatul României

🗒1904: A apărut, la București, până în 1930, săptămânalul umoristic „Furnica”

🗒1911: Regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc: „Amor fatal”, „dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf”. Acesta corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme. Din distribuție făceau parte Lucia Sturdza-Bulandra, Tony Bulandra, A. Barbelian. Este considerat film pierdut

🗒1914: S-a încheiat Acordul secret ruso-român prin care Rusia, în schimbul neutralității prietenoase a României, recunoștea dreptul țării noastre asupra teritoriilor locuite de români aflate în Austro-Ungaria

🗒1931: A început agresiunea Japoniei împotriva Chinei. Acțiunile agresive ale Japoniei au drept rezultat ocuparea în mai puțin de cinci luni a întregului teritoriu al Chinei de nord-est

🗒1939: Guvernul polonez al lui Ignacy Mościcki fuge în România

🗒1944 Submarinul britanic HMS Tradewind torpileează vasul cargo japonez Junyō Maru, ucigând 5.600 de oameni, în majoritate muncitori sclavi și prizonieri de război

🗒1951: Premiera în SUA a filmului Un tramvai numit dorință (A Streetcar Named Desire), realizat după piesa cu același titlu a dramaturgului Tennessee Williams. Filmul a fost regizat de Elia Kazan, care a fost și regizorul piesei de teatru montată pe Broadway. În 1999, filmul, considerat ca fiind unul clasic, a fost denominat ca fiind de o „importanță culturală semnificativă” de către Biblioteca Congresului SUA. Ca atare, a fost selecționat spre conservare în Registrul național de filme al SUA

🗒1952: Charlie Chaplin a părăsit SUA pentru o călătorie în Europa și nu a putut intra înapoi la ordinul lui J. Edgar Hoover, directorul FBI

🗒1954: Președintele finlandez J.K. Paasikivi devine primul șef de stat occidental care primește cea mai înaltă onoare a Uniunii Sovietice, Ordinul Lenin

🗒1965: Astronomii japonezi amatori descoperă cometa Ikeya-Seki. Cometa va deveni mai târziu atât de strălucitoare încât va putea fi văzută lângă Soare în timpul zilei. S-a dovedit a fi una dintre cele mai strălucitoare comete văzute în ultimii mii de ani și este uneori cunoscută sub numele de „Marea Cometă din 1965”

🗒1973: Bahamas, Republica Democrată Germania și Republica Federală Germania sunt admise în ONU

🗒1974: A fost inaugurat, la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Monumentul Ostașului Român

🗒1977: Voyager 1 face prima fotografie în care Pământul și Luna pot fi văzute (în întregime) împreună

🗒1997: A intrat în vigoare Convenția ONU asupra interzicerii folosirii, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal

🗒1998: S-a înființat ICANN, o organizație non-profit care se ocupă cu asignarea numelor de domenii și a adreselor IP în Internet

🗒2001: SUA. Scrisori care conțin spori antrax sunt trimise prin poștă către mai multe birouri de presă, la Princeton, New Jersey, ABC News, CBS News, NBC News, New York Post și National Enquirer. În total, douăzeci și două de persoane sunt expuse, rezultând cinci decese

🗒2014: Scoția votează împotriva independenței față de Regatul Unit, cu 55% la 45%. Prezența la vot a fost de 84,59%

CITEȘTE ȘI:

17 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se nasc George Bacovia și Ken Kesey/ Moare Dem Rădulescu

16 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Mickey Rourke împlinește 73 de ani/ Ultimul concert al lui Dinu Lipatti

15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21