2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează

Casa de Pensii confirmă calendarul plăților pentru luna decembrie, care este unul foarte aglomerat. Pensiile intră deci în 4 etape: se dau ajutoare la energie, pentru alimente și bonusul de 400 de lei. De asemenea, și primăriile dau bani. Mai mult, se plătesc restanțe care ajung la mii de lei.

Astfel, pensionarii cu pensii mici pot ajunge să primească și 750 lei în plus, iar restanțele de la mica recalculare și de la trecerea la pensie pentru limită de vârstă pot ajunge și la 2.000 de lei pentru un pensionar.

Banii de pensia vor intra pe card pe 12 decembrie 2025, într-o zi de vineri, iar pensionarii vor avea acces la acești bani direct în conturile lor bancare.

Primii bani care se dau în plus vin în același timp cu pensia: mai exact, 400 de lei, care reprezintă a doua tranșă a ajutorului financiar acordat în 2025, în valoare totală de 800 de lei. Ajutorul se adresează pensionarilor cu venituri lunare de până la 2.574 de lei, care constituie o categorie vulnerabilă, afectată de creșterea costurilor vieții.

Pe lângă ajutorul de 400 de lei acordat pensionarilor, ei vor beneficia și de vouchere suplimentare pentru plata facturilor la energie, în valoare de 50 de lei pe lună, tichete destinate să ajute la plata facturilor de energie electrică. Banii se dau la începutul lunii.

Tot în decembrie, pensionarii români vor beneficia și de a doua tranșă de 125 de lei pe cardurile de alimente. Și tot în această perioadă, primăriile din diverse localități din România se implică activ pentru a sprijini pensionarii aflați în dificultate financiară. Ajutoarele acordate de primării sunt în valoare de 200 de lei și sunt oferite pensionarilor care se încadrează în criteriile de eligibilitate ce sunt stabilite de autoritățile locale. De precizat este că, cererile pentru aceste ajutoare pot fi depuse în această perioadă.

Continuă, de asemenea, și trecerea la pensie limită de vârstă și trimiterea deciziilor de la mica recalculare. Cine a primit deciziile în noiembrie va primi în decembrie pensia mărită, precum și un bonus consistent. Pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă se plătesc retroactiv restanțe pe 12 luni între 1 septembrie 2024 și 1 noiembrie 2025.

Spre exemplu, pensia unui pensionar a ajuns la 6.484 lei după trecerea la pensie limită de vârstă. Astfel, după noua recalculăre și aplicărea unor taxe (CASS și impozit pe venit), a primit suma de 7.863 lei pe luna noiembrie. În acești bani a intrat și un bonus (restanțe) de 2.310 de lei. Casa Națională de Pensii Publice recunoaște că doar 65.000 de decizii de la Mica Recalculare, începută la 1 septembrie 2024, au fost emise, iar cine a primit decizia în noiembrie, ia bani în plus în decembrie, scrie Newsweek.

Autorul recomandă:

Ce pensie lunară vei încasa în anul 2030, după indexarea lor, în funcție de cele actuale, de 2.500, 3.500 sau 5.000 de lei