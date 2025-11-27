Prima pagină » Actualitate » 2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează

2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează

27 nov. 2025, 09:53, Actualitate
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează

Casa de Pensii confirmă calendarul plăților pentru luna decembrie, care este unul foarte aglomerat. Pensiile intră deci în 4 etape: se dau ajutoare la energie, pentru alimente și bonusul de 400 de lei. De asemenea, și primăriile dau bani. Mai mult, se plătesc restanțe care ajung la mii de lei.

Astfel, pensionarii cu pensii mici pot ajunge să primească și 750 lei în plus, iar restanțele de la mica recalculare și de la trecerea la pensie pentru limită de vârstă pot ajunge și la 2.000 de lei pentru un pensionar.

Banii de pensia vor intra pe card pe 12 decembrie 2025, într-o zi de vineri, iar pensionarii vor avea acces la acești bani direct în conturile lor bancare.

Primii bani care se dau în plus vin în același timp cu pensia: mai exact, 400 de lei, care reprezintă a doua tranșă a ajutorului financiar acordat în 2025, în valoare totală de 800 de lei. Ajutorul se adresează pensionarilor cu venituri lunare de până la 2.574 de lei, care constituie o categorie vulnerabilă, afectată de creșterea costurilor vieții.

Pe lângă ajutorul de 400 de lei acordat pensionarilor, ei vor beneficia și de vouchere suplimentare pentru plata facturilor la energie, în valoare de 50 de lei pe lună, tichete destinate să ajute la plata facturilor de energie electrică. Banii se dau la începutul lunii.

Tot în decembrie, pensionarii români vor beneficia și de a doua tranșă de 125 de lei pe cardurile de alimente.  Și tot în această perioadă, primăriile din diverse localități din România se implică activ pentru a sprijini pensionarii aflați în dificultate financiară. Ajutoarele acordate de primării sunt în valoare de 200 de lei și sunt oferite pensionarilor care se încadrează în criteriile de eligibilitate ce sunt stabilite de autoritățile locale. De precizat este că, cererile pentru aceste ajutoare pot fi depuse în această perioadă.

Continuă, de asemenea, și trecerea la pensie limită de vârstă și trimiterea deciziilor de la mica recalculare. Cine a primit deciziile în noiembrie va primi în decembrie pensia mărită, precum și un bonus consistent. Pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă se plătesc retroactiv restanțe pe 12 luni între 1 septembrie 2024 și 1 noiembrie 2025.

Spre exemplu, pensia unui pensionar a ajuns la 6.484 lei după trecerea la pensie limită de vârstă. Astfel, după noua recalculăre și aplicărea unor taxe (CASS și impozit pe venit), a primit suma de 7.863 lei pe luna noiembrie. În acești bani a intrat și un bonus (restanțe) de 2.310 de lei. Casa Națională de Pensii Publice recunoaște doar 65.000 de decizii de la Mica Recalculare, începută la 1 septembrie 2024, au fost emise, iar cine a primit decizia în noiembrie, ia bani în plus în decembrie, scrie Newsweek.

Autorul recomandă:

Ce pensie lunară vei încasa în anul 2030, după indexarea lor, în funcție de cele actuale, de 2.500, 3.500 sau 5.000 de lei

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
12:11
Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
INEDIT Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
11:54
Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
ULTIMA ORĂ Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
11:54
Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”
11:42
Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”
UTILE De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv
11:34
De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv
EXTERNE Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”
11:27
Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Capcană pe Centura Capitalei: „Rupi un sfert de mașină acolo”. Reacția autorităților
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un consum mai redus de calorii ar putea încetini îmbătrânirea creierului, relevă un studiu
SPORT Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
12:12
Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
SPORT Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
11:54
Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
DEZVĂLUIRI 🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
11:52
🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
DEZVĂLUIRI Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
11:46
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
ULTIMA ORĂ CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților
11:37
CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților
ULTIMA ORĂ Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR
11:34
Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR