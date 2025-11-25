Prima pagină » Actualitate » 800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România

25 nov. 2025, 07:34, Actualitate
O anumită categorie de pensionari din România va primi 800 de lei în plus la pensie începând cu data de 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii a lămurit cum stau lucrurile, iar toate speculațiile făcute în ultima vreme au luat sfârșit.

În 2026, foarte mulți pensionari nu vor beneficia de nicio majorare la pensie în 2026, nici măcar de un leu, scrie Newsweek.

Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor

Totuși, o anumită categorie de seniori are motive de bucurie.

La 1 ianuarie 2026, pensiile ar fi trebuit indexate cu 7%, valoarea inflației, la care se adaugă 50% din creșterea medie a salariului mediu, dar acest lucru nu se va întâmpla. Autoritățile, însă, nu vor respecta legea, astfel că pensiile nu vor crește.

Ministerul Muncii a anunțat, de altfel, că 2.200.000 de pensii nu se vor majora în următoarele 14 luni.

Și, totuși, anumiți pensionari vor lua cu 800 de lei mai mult de la 1 ianuarie.

Potrivit articolului 31 din Ordoinanața austerității, în 2026, valoarea punctului de referință privind sistemul public de pensii se menține la nivelul de 81 lei. Dar această valoare ar trebui să crească la data de 1 ianuarie 2026 la 87 de lei, deci vorbim de o creștere de 6 lei.

Ca să majoreze pensiile de la 1 ianuarie, în medie cu 180 de lei, Guvernul Bolojan ar fi avut de făcut un effort de aproximativ 1.500.000.000 de euro, scrie sursa citată.

Cine va primi bani la pensie

Newsweek citează un secretar de stat din Ministerul Muncii care confirmă că indexarea așteptată de pensionari la 1 ianuarie nu se va realiza.

În schimb, autoritățile le promite românilor că și anul viitor va acorda ajutorul de 800 de lei, care va fi dat în două tranșe.

„Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de «one off» pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în două tranșe, de Paște și de Crăciun”, a precizat un secretar de stat din Ministerul Muncii.

Astfel, în 2026, vor beneficia de cei 800 de lei – de Paște și de Crăciun – pensionarii care câștigă lunar sub 2570 de lei. Mai bine de 2,2 milioane de români, cu pensia mai mare de 2500 de lei, nu vor avea parte de niciun sprijin financiar la pensie anul viitor.

Începând cu 2026, statul român va tăia și ajutorul de 250 de lei care s-a dat anul acesta pe cardul de alimente. În schimb, seniorii cu pensie sub 1.950 de lei vor încasa în lunile ianuarie, februarie și martie câte 50 de lei pentru plata facturilor la energie.

Iar de la 1 aprilie 2026 se liberalizează și prețul la gaze, o altă lovitură încasată de români anul viitor.

