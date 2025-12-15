Prima pagină » Știri externe » Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic

15 dec. 2025, 11:32, Știri externe
După masacrul de duminică, de pe plaja Bondi din Sydney, Australia a anunțat planuri de înăsprire a legislației privind armele de foc. Potrivit rapoartelor CNN, autoritățile impun noi măsuri care vor restricționa accesul la permisele de port-armă.

Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat, luni, modificările propuse, după o ședință cu liderii statelor și teritoriilor, la o zi după cel mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani.

Conform planului, numai cetățenii australieni vor avea dreptul să dețină un permis de port-armă. Vor exista noi limite privind numărul de arme pe care le pot deține și tipul de arme de foc care pot fi achiziționate.

De asemenea, permisele de port armă pe termen nelimitat vor fi restricționate, iar proprietarii de arme vor trebui să solicite din nou aprobarea pentru a deține un permis.

Unul dinre cei doi atacatori, în vârstă de 50 de ani, care a fost ucis în schimbul de focuri cu poliția, deținea un permis de port armă valabil și era proprietarul legal a șase arme de foc. El nu era cetățean australian, însă fiul său era.

Dacă modificările vor fi adoptate, aceasta va fi prima revizuire majoră a legislației australiene privind armele de foc de la masacrul de la Port Arthur din 1996, când țara a adoptat în grabă o nouă legislație care a schimbat cultura armelor de foc în Australia.

Guvernul încearcă, de asemenea, să accelereze lucrările la un registru național al armelor de foc pentru a compila datele deținute în diferite state și teritorii despre cine deține arme și câte.

Cine erau cei doi atacatori de la Bondi Beach.

Potrivit datelor transmise de BBC, cei doi indivizi care au ucis, duminică, 15 persoane la un eveniment de Hanukkah pe plaja Bondi erau tată și fiu.

Bărbați au locuit într-o suburbie a orașului Sydney înainte de a închiria un Airbnb mai aproape de plajă.
Mai exact, acum locuiau în Bonnyrigg, New South Wales, la aproximativ o oră de mers cu mașina de plaja Bondi.

Sajid și Naveed Akram au stat acolo până acum câteva săptămâni, când s-au mutat într-un Airbnb din Campsie, mai aproape de locul atacului.

Sajid Akram a sosit în Australia cu o viză de student în 1998, care a fost transferată în 2001 într-o viză de partener și ulterior în viză de rezident. Avea permis de port-armă pentru vânătoare recreativă și era membru al unui club de vânătoare.

Legături cu gruparea teroristă ISIS

Postul de televiziune australian ABC relatează că Naveed Akram, cetățean născut în Australia, a fost interogat în legătură cu legăturile sale strânse cu o celulă teroristă a Statului Islamic (SI) cu sediul la Sydney. ABC relatează, de asemenea, că poliția antiteroristă crede că atacatorii au jurat credință grupării teroriste ISIS.

Două steaguri ale Stat Islamic (IS) au fost găsite în mașina atacatorilor, a declarat un oficial pentru ABC News Australia.

În imaginile de la fața locului putea fi văzut un steag pe capota mașinii, relatează postul de televiziune.

Eroul de la Bondi Beach, recompensat cu 65.000 de dolari americani

După ce un videoclip cu un bărbat care îl înfruntă pe unul dintre atacatori și reușește să îl dezarmeze a devenit viral, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și-a anunțat intenția de a-l recompensa erou.

Bancherul evreo-american William Ackman, cu o avere netă estimată la peste 9,5 miliarde de dolari, a indicat că dorește să-l recompenseze pe australian pentru curajul său.

„Poate cineva să configureze un cont verificat pentru a-l putea recompensa pe el și familia lui?”, a spus el pe rețelele de socializare.

Un cont deschis pe o platformă de strângere de fonduri – GoFundMe – pentru Ahmed Al Ahmed a strâns aproape 1 milion de dolari.

Cea mai mare donație – 99.999 de dolari australieni (aprox. 65.000 de dolari americani n.r.) – este din partea lui William Ackman, directorul general al Pershing Square Capital Management, care l-a lăudat pe „eroul curajos” pentru salvarea de vieți omenești pe X.

Imaginile de pe rețelele de socializare îl arată pe proprietarul unui magazin de fructe, în vârstă de 43 de ani, tată a doi copii, alergând spre atacator și confiscând arma. Apoi îndreaptă arma spre atacator, forțându-l să se retragă.

Părinții lui Ahmed au declarat că acesta a fost împușcat de patru sau cinci ori în umăr și este internat în spital.

Baie de sânge pe o plajă în Australia. 16 morți și 38 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul

Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați

