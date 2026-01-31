Prima pagină » Actualitate » 31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45

31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45

Elena Stănică-Ezeanu
31 ian. 2026, 07:15, Actualitate
31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 31 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Virginia Ruzici este una dintre cele mai importante figuri din istoria tenisului românesc și internațional. S-a născut pe 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, și a început să practice sportul de la o vârstă fragedă. Apogeul carierei sale a fost atins în anul 1978, când a câștigat turneul de Grand Slam de la Roland Garros la simplu. În același an, a obținut și titlul la dublu feminin, realizând o performanță rară și deosebit de valoroasă. De-a lungul carierei, a câștigat peste 20 de titluri WTA la simplu și dublu și a ajuns până pe locul 8 în clasamentul mondial, fiind una dintre cele mai bine clasate jucătoare din istoria României. Pe lângă succesul individual, a reprezentat România cu onoare în competițiile internaționale, inclusiv în Fed Cup, unde a avut rezultate notabile. După retragerea din activitatea competițională, ea a continuat să fie implicată activ în lumea tenisului, devenind manager sportiv. Prin profesionalismul, ambiția și performanțele sale excepționale, Virginia Ruzici rămâne un simbol al excelenței sportive și o sursă de inspirație pentru generațiile tinere.

Justin Timberlake este un artist american complex, cunoscut ca şi cântăreț, compozitor, actor, producător muzical. Născut pe 31 ianuarie 1981, în Memphis, Tennessee, și-a început cariera la o vârstă fragedă, devenind faimos ca membru al trupei *NSYNC, una dintre cele mai populare formații pop ale anilor ‘90. După destrămarea trupei, Timberlake a avut o carieră solo de mare succes, lansând albume apreciate ca Justified, FutureSex/LoveSounds și The 20/20 Experience. Hituri precum Cry Me a River, SexyBack și Mirrors l-au consacrat drept unul dintre cei mai influenți artiști pop ai generației sale. Pe lângă muzică, a avut și apariții notabile în film și televiziune. A câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy, și este apreciat pentru stilul său muzical modern, care îmbină pop-ul, R&B-ul și elemente de funk.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1797: Franz Schubert 🇦🇹🎼 este asociat cu precădere cu liedul. Suferea de o boală incurabilă, unele dintre simptomele sale potrivindu-se cu cele ale otrăvirii cu mercur. A murit la Viena, la 31 de ani
🎂1929: Jean Simmons 🇬🇧🎬
🎂1937: Marin Moraru 🇷🇴🎭🎬 actor de film, radio, teatru, televiziune și voce
🎂1947: Jonathan Banks 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)
🎂1953: Ovidiu Lipan „Țăndărică” 🇷🇴🥁 membru a două formații marcante de muzică rock din România: Roșu și Negru și Phoenix
🎂1955: Virginia Ruzici 🇷🇴🥎 a câștigat 14 titluri la simplu în carieră, unul de Grand Slam, la Roland Garros, în 1978
🎂1956: Johnny Rotten 🇬🇧🎤 vocalist Sex Pistols
🎂1981: Justin Timberlake 🇺🇸🎤 În anii 90, a devenit celebru ca membru fondator al formației ‘N Sync

Decese 🕯

🕯️1418: Mircea cel Bătrân 🇷🇴♛ În timpul domniei sale, Țara Românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa
🕯️1918: Ivan Pulyui 🇺🇦🩻 a contribuit la utilizarea razelor X în obținerea radiografiilor medicale. A fost cel care i-a furnizat fizicianului german Wilhelm Conrad Röntgen una din lămpile cu care acesta a obținut ceea ce a numit „raze X”

Calendar 🗒

🗒106: Se termină reconstrucția podului peste Dunăre (cu o lungime de 1135 m) la Drobeta, de către Apolodor din Damasc
🗒1504: Tratatul de la Lyon pune capăt războiului italian, confirmând dominația franceză în nordul Italiei, în timp ce Spania primește Regatul Napoli
🗒1578: Bătălia de la Gembloux se termină cu victoria forțele spaniole conduse de Don Juan de Austria asupra unei armate rebele de olandezi, flamanzi, englezi, scoțieni, germani, francezi și valoni
🗒1747: Se deschide spitalul London Lock ca prima clinică specializată în boli venerice și de piele. Pacienții cu sifilis sunt clienții lor în primii ani
🗒1844: Emanciparea țiganilor aparținând așezămintelor bisericești și mănăstirilor de către Mihail Sturdza, Domnul Moldovei. La 14 ianuarie 1844, au fost eliberați și țiganii robi ai statului
🗒1862: Astronomul american Alvan Graham Clark descoperă steaua pitică albă Sirius B, un companion al lui Sirius, printr-un telescop de 47 cm situat acum la Universitatea Northwestern
🗒1863: În Franța este publicat pentru prima dată romanul Cinq Semaines en ballon („Cinci săptămâni în balon”) de Jules Verne
🗒1920: Inaugurarea „Universității din Cluj”, deschisă de Consiliul Dirigent al Ardealului în prezența Regelui Ferdinand I
🗒1929: Leon Troțki este exilat la Alma-Ata împreună cu alți membri ai opoziției
🗒1943: Mareșalul german Friedrich Paulus se predă sovieticilor la Stalingrad, urmat 2 zile mai târziu de restul armatei sale a șasea, punând capăt uneia dintre cele mai aprige bătălii ale războiului
🗒1946: Noua constituție a Iugoslaviei, modelată după cea a Uniunii Sovietice, stabilește șase republici constitutive (Bosnia și Herțegovina, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia)
🗒1950: Președintele american Harry S. Truman anunță un program pentru dezvoltarea bombei cu hidrogen la câteva luni după primul test sovietic cu arme nucleare. Este testată ca Ivy Mike în 1952
🗒1958: Prima lansare, reușită, în Cosmos a unui satelit construit de SUA – Explorer 1
🗒1961: Cimpanzeul Ham, primul hominid lansat în spațiu, a făcut un zbor suborbital în misiunea Mercury-Redstone 2, parte a proiectului Mercury al programului spațial american. Zborul a durat 16 minute și 39 de secunde după care capsula a aterizat în Oceanul Atlantic. Singura lui vătămare fizică a fost un nas învinețit
🗒1967: România și Republica Federală Germania au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă
🗒1990: A fost deschis la Moscova primul restaurant McDonald’s
🗒1996: Astronomul japonez amator Yūji Hyakutake descoperă Cometa Hyakutake, care a trecut foarte aproape de Terra în martie a acelui an. A fost supranumită „Marea cometă din 1996”; trecerea sa pe lângă Terra a fost una dintre cele mai apropiate abordări cometare din ultimii 200 de ani
🗒2001: Pronunțarea verdictului în procesul privind atentatul de la Lockerbie, din 1988, în urma căruia cetățeanul libian Abdel Basset Ali al-Megrahi a fost condamnat la închisoare pe viață, iar cel de-al doilea suspect, Al Amine Khalifa Fhimah, a fost achitat de către instanța scoțiană
🗒2010: Avatar devine primul film cu încasări de peste 2 miliarde $ la nivel mondial
🗒2020: Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, după 47 de ani ca stat membru

