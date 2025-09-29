29 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Miguel de Cervantes/ Se sting Émile Zola și Gellu Naum

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 29 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 29 septembrie 1547 în Alcalá de Henares, Regatul Castiliei, Miguel de Cervantes Saavedra este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori din literatura universală și părintele literaturii spaniole moderne. Cea mai celebră operă a sa, Don Quijote de la Mancha, publicată în două părți (1605 și 1615), este adesea privită ca primul roman modern și o capodoperă a literaturii mondiale. Cervantes a avut o viață plină de aventuri: a luptat în bătălii, a fost capturat și ținut prizonier timp de cinci ani în Algeria, experiențe care i-au influențat profund scrierile. În Don Quijote, combină umorul, critica socială și o reflecție profundă asupra naturii umane. Opera sa a avut un impact uriaș asupra culturii și literaturii, inspirând numeroși autori și rămânând un reper esențial în studiul literar până în prezent.

Émile Zola, născut pe 2 aprilie 1840 la Paris, a fost unul dintre cei mai importanți scriitori și publiciști francezi, recunoscut ca părintele curentului literar naturalist. Prin operele sale, a adus în prim-plan viața oamenilor obișnuiți, cu toate greutățile și contradicțiile sociale ale vremii. Cel mai celebru ciclu al său este seria de 20 de romane Les Rougon-Macquart, care oferă o frescă amplă a societății franceze din secolul al XIX-lea. Zola a fost, de asemenea, un activist dedicat, iar celebrul său articol “J’accuse!” (1898) a denunțat antisemitismul și nedreptățile din cazul Dreyfus, având un rol crucial în apărarea ofițerului evreu Alfred Dreyfus. Émile Zola a murit pe 29 septembrie 1902, în urma unui accident tragic: s-a intoxicat cu monoxid de carbon după un incendiu la soba din locuința sa, cauzat probabil de o defecțiune tehnică.

Gellu Naum, născut pe 1 aprilie 1915 în București, este unul dintre cei mai importanți poeți și scriitori suprarealişti din România. Membru fondator al grupului “unu”, Naum a adus un suflu proaspăt și inovator în literatura română, explorând lumea viselor, absurdului și a imaginației nelimitate. Opera sa cuprinde poezie, teatru, proză și eseuri, iar temele recurente sunt fantasticul, misterul și căutarea sensului într-o lume adesea haotică. Gellu Naum este cunoscut pentru stilul său unic, plin de imagini surprinzătoare și simboluri profunde. A murit pe 29 septembrie 2001 şi a fost unul dintre ultimii mari reprezentanți ai curentului suprarealist pe plan european. Contribuția sa la cultura română este apreciată atât pentru valoarea literară, cât și pentru spiritul său inovator, făcându-l o figură emblematică a avangardei românești.

Nașteri 🎂

🎂1547: Miguel de Cervantes 🇪🇸✒️ considerat simbolul literaturii spaniole, autorul celebrului roman „Iscusitul hidalgo Don Quijote de La Mancha” sau prescurtat: „Don Quijote de La Mancha”, în spaniolă „El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, („hidalgo” este un reprezentant al micii nobilimi) pe care mulți critici literari l-au considerat primul roman modern și una din cele mai valoroase opere ale literaturii universale

🎂1571: Caravaggio 🇮🇹🎨 unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii

🎂1758: Horatio Nelson 🇬🇧⚓️ învingătorul flotei franco-spaniole în Bătălia de la Trafalgar, cu prețul vieții

🎂1901: Enrico Fermi 🇮🇹🔬 laureat Nobel, descoperitorul fisiunii nucleare. A avut un rol important în conceperea proiectului Manhattan de punere la punct a bombei nucleare

🎂1910: Arsenie Boca 🇷🇴✝️ stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi al Mănăstirii Prislop, unde, datorită personalității sale, veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de Securitate. A fost unul din martorii gulagului comunist, închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și la Oradea

🎂1912: Michelangelo Antonioni 🇮🇹🎥 considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului XX, recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră

🎂1931: Anita Ekberg 🇸🇪🇮🇹🎬 model și sex simbol. Este cunoscută pentru rolul Silvia din filmului lui Federico Fellini, La Dolce Vita (1960)

🎂1935: Jerry Lee Lewis 🇺🇸🎤 pionier al muzicii rock and roll

🎂1936: Silvio Berlusconi 🇮🇹🗣

🎂1943: Lech Wałęsa 🇵🇱🗣 cofondator al primului sindicat independent din Europa de Est comunistă, Solidaritatea (Solidarność), laureat Nobel pentru Pace în 1983 și a îndeplinit funcția de președinte al Poloniei între 1990 și 1995

🎂1949: Gheorghe Funar 🇷🇴🗣

Decese 🕯

🕯️1888: Iulia Hașdeu 🇷🇴✒️ Copil supradotat, la 8 ani neîmpliniți a trecut examenele cumulate ale celor patru clase primare. La 11 ani, a absolvit Colegiul Național „Sfântul Sava”, iar în paralel a urmat cursurile Conservatorului de muzică din București. A plecat apoi la studii la Paris, fiind prima româncă ce a studiat la Sorbona, începând studiile de acolo la vârsta de 16 ani și uimindu-și profesorii cu talentul său. La doar 11 ani, cunoștea cinci limbi străine. A murit de tuberculoză, în vârstă de doar 18 ani și a fost înmormântată la Cimitirul Bellu. Tatăl Iuliei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, nu s-a resemnat niciodată cu pierderea celei mai dragi ființe. Foarte afectat, a construit, în memoria ei, un castel la Câmpina, Castelul Iulia Hasdeu

🕯️1902: Émile Zola 🇫🇷✒️ cel mai cunoscut reprezentant al școlii naturaliste și un personaj public cu impact semnificativ în ceea ce privește procesul de liberalizare politică al Franței

🕯️1913: Rudolf Diesel 🇩🇪⚙️ inginer, a inventat motorul care-i poartă numele

🕯️1928: Ion D. Berindey 🇷🇴🧱 arhitect, unul din promotorii constanți ai stilului neo-românesc. A proiectat Palatul Administrativ din Iași – 1906-1925 (azi Palatul Culturii), Leagănul Sfânta Ecaterina (lângă Arcul de Triumf) – 1899, Palatul Cantacuzino / Casa cu Lei / Muzeul Național „George Enescu” (Calea Victoriei nr. 141) – 1902, Proiectul parcelării Ioanid (Parcul Ion Voicu) – 1909, Vila amiral Vasile Urseanu / Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu (str. Lascăr Catargiu nr. 21) – 1910 și multe altele

🕯️2001: Gellu Naum 🇷🇴✒️ cel mai important reprezentant român al curentului suprarealist și unul dintre ultimii mari reprezentanți ai acestuia pe plan european

🕯️2010: Tony Curtis (Bernard Schwartz) 🇺🇸🎬

🕯️2022: Alexandru Arșinel 🇷🇴🎭

Evenimente📋

📋🫀 Ziua Mondială a Inimii, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la bolile cardiovasculare

Calendar 🗒

🗒642: Generalul Amr ibn al-‘As intră în Alexandria, desăvârșind astfel cucerirea musulmană a Egiptului

🗒1885: La Blackpool (UK) s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume

🗒1911: Italia declară război Imperiului Otoman, după ce otomanii au lăsat să treacă termenul ultimatumului italian de predare a orașului Tripoli

🗒1938: Semnarea Acordului de la München. Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania, și a celor locuite de polonezii din Cehia (regiunea Cieszyn) către Polonia

🗒1954: Douăsprezece țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară (CERN), care a devenit cel mai mare laborator de fizica particulelor din lume

🗒1962: Canada lansează pe orbită satelitul Alouette 1, stabilind o premieră: acesta era primul satelit lansat de un alt stat în afară de SUA și URSS

🗒2020: Bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 depășește un milion de decese

