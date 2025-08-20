20 AUGUST, calendarul zilei: Cristian Gațu împlinește 80 de ani, Robert Plant 77/ Este lansat autoturismul Dacia 1100

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 20 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cristian Gațu, născut pe 20 august 1945, în București, este unul dintre cei mai mari handbaliști români din toate timpurile. A evoluat la Steaua București, unde și-a petrecut aproape întreaga carieră, cucerind numeroase titluri naționale și Cupa Campionilor Europeni în 1977. Ca membru al echipei naționale a României, a fost dublu campion mondial (1970 și 1974) și a câștigat medalii olimpice: argint la Montreal (1976) și bronz la München (1972). Cunoscut pentru inteligența jocului și calitățile de conducător pe teren, Gațu a fost adesea descris drept “creierul” echipei naționale din anii de glorie ai handbalului românesc. După retragere, a rămas implicat în sport ca antrenor și ulterior ca președinte al Federației Române de Handbal (1996–2014), contribuind la dezvoltarea generațiilor următoare.

Născut pe 20 august 1948, în West Bromwich, Anglia, Robert Plant este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de rock din lume, cunoscut ca solist al legendarei trupe Led Zeppelin. Vocea sa puternică, cu un registru înalt distinctiv, a devenit marcă inconfundabilă a stilului formației, influențând generații de artiști. Alături de Jimmy Page, John Paul Jones și John Bonham, Plant a contribuit la succesul imens al Led Zeppelin în anii ‘70, trupa fiind considerată pionier al hard rock-ului și heavy metal-ului. După destrămarea formației, în 1980, și-a continuat cariera solo, explorând diverse genuri muzicale, de la rock și blues până la folk și world music. Pe plan personal, Plant s-a căsătorit în 1968 cu Maureen Wilson, alături de care a avut trei copii. În 1977, fiul său Karac a murit la doar cinci ani, o tragedie care l-a marcat profund și a influențat și creația muzicală a trupei. Este pasionat de fotbal, fiind un susținător înfocat al echipei Wolverhampton Wanderers.

În 1968, industria auto românească a cunoscut un moment istoric: pe poarta uzinei de la Colibași (astăzi Mioveni, județul Argeș) a ieșit prima Dacie, modelul Dacia 1100. Acest eveniment a marcat renașterea producției de autoturisme în România, după mai bine de două decenii de la apariția modelului experimental Malaxa (1945). Dacia 1100 era un autoturism de clasă mică, fabricat sub licență Renault 8, cu motor amplasat în spate și tracțiune pe roțile din spate. Modelul s-a produs în aproximativ 37.500 de exemplare până în 1971, când a fost înlocuit treptat de mult mai cunoscuta Dacia 1300, devenită simbol al automobilismului românesc. Lansarea Daciei 1100 a reprezentat începutul unei industrii care avea să marcheze profund economia și viața cotidiană din România, transformând marca Dacia într-un nume asociat cu mobilitatea și modernizarea.

Nașteri 🎂

🎂1779: Jöns Jakob Berzelius 🇸🇪🧪 inventator al notației chimice moderne, membru fondator al chimiei moderne, alături de John Dalton și Antoine Lavoisier. Pentru a înțelege mai bine experimentele, a creat un sistem de notații chimice în care elementelor le erau date denumiri simple, literale, precum O pentru oxigen, sau Fe pentru fier, și proporțiile erau desemnate prin numere

🎂1833: Benjamin Harrison 🇺🇸🗣 al 23-lea președinte SUA A participat la Războiul civil în calitate de colonel de infanterie, pentru scurt timp și general de brigadă. A câștigat mandatul prezidențial prin voturile electorilor, deși a pierdut alegerile populare

🎂1864: Ion I. C. Brătianu 🇷🇴🗣 a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal

🎂1890: H. P. Lovecraft 🇺🇸✒️ considerat unul dintre părinții literaturii fantastice a începutului secolului XX (Call of Cthulhu)

🎂1901: Salvatore Quasimodo 🇮🇹✒️ unul dintre cei mai notabili poeți italieni ermetici, a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1959, stârnind multiple controverse, mai ales în Italia

🎂1941: Slobodan Milošević 🇷🇸🗣 al 3-lea președinte al Serbiei și Muntenegru A fost condamnat în mai 1999, în timpul războiului din Kosovo, de către Tribunalul Internațional al Națiunilor Unite pentru crime împotriva umanității și o gravă încălcare a Convenției de la Geneva

🎂1945: Cristian Gațu 🇷🇴🤾🏻‍♂️ a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, campioană mondială în 1970 și 1974 și cu argint olimpic la Montreal 1976 și bronz la München 1972. Cu Steaua București a câștigat zece titluri nationale, iar în 1977 a cucerit Cupa Campionilor Europeni

🎂1948: Robert Plant 🇬🇧🎤 Led Zeppelin

🎂1966: Dimebag Darrell 🇺🇸🎸 membru fondator al formațiilor Pantera și Damageplan, alături de fratele său, Vinnie Paul. Este considerat a fi unul din reprezentanții de bază al genului groove metal. A fost împușcat mortal în cap de trei ori în timp ce cânta pe scenă la un concert în Ohio

🎂1975: Beatrice Câșlaru 🇷🇴🏊🏻 înotătoare a câștigat o medalie de argint și una de bronz la Sydney 2000

🎂1987: Cătălina Ponor 🇷🇴🤸🏻🥇 triplă campioană olimpică la Atena, 2004

🎂1992: Demi Lovato 🇺🇸🎬🎤

Decese 🕯

🕯️1872: Dimitrie Bolintineanu 🇷🇴✒️ poet macedonean aromân de origine, om politic, diplomat, participant la Revoluția de la 1848

🕯️1910: Nicolae Manolescu 🇷🇴🩺 medic oftalmolog și educator sanitar, întemeietorul școlii românești de oftalmologie

🕯️1978: Diana Budisavljević 🇦🇹🏳️ umanitaristă austriacă, de profesie asistentă medicală. În timpul celui de al Doilea Război Mondial a salvat etnici sârbi din Croația și, în număr mai mic, evrei, copii din lagărele de concentrare operate în Croația. A salvat peste 12.000 de vieți omenești

🕯️1980: Joe Dassin 🇫🇷🎤 La începutul anilor 1970 cântecele sale au atins primele poziții ale topurilor din Franța, devenind un artist renumit în această țară. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze cântece și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză. A murit de infarct, la doar 41 de ani

🕯️2013: Costică Ștefănescu 🇷🇴⚽️ supranumit „Ministrul apărării”. Fiind diagnosticat cu cancer pulmonar, a decis să se arunce de la balconul spitalului unde era internat, la 62 de ani

🕯️2017: Jerry Lewis 🇺🇸🎬🎤 umorist, actor de film și TV, regizor, scenarist și producător

🕯️2023: Constantin Bălăceanu-Stolnici 🇷🇴📜 om de știință, medic neurolog, profesor de Neuropsihologie și Anatomie a Sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Medicale din România. Descendent al Bălăcenilor, veche familie boierească aparținând nobilimii pământene, căreia în secolul al XVII-lea aula imperială vieneză i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German și i-a concesionat stema

Evenimente📋

📋🇭🇺 Ziua naţională a Republicii Ungare. Sărbătoarea Sfântului Ştefan

Calendar 🗒

🗒636: Bătălia de la Yarmuk: forțele arabe conduse de Khalid ibn al-Walid preiau controlul în Siria și Palestina, marcând primul mare val de cuceriri musulmane și înaintarea rapidă a Islamului în afara Arabiei

🗒917: Bătălia de Acheloos: Țarul Simeon I al Bulgariei înfrânge decisiv o armată bizantină

🗒1000: Întemeierea statului maghiar de Ștefan I (canonizat în 1083). Astăzi, sărbătorită ca zi națională în Ungaria

🗒1469: Bătălia de la Lipnic, pe Nistru: Ștefan cel Mare a învins oastea tătară

🗒1749: A început domnia fanariotă a lui Constantin Racoviță în Moldova

🗒1791: Navigatorul danez Vitus Jonas Behring a descoperit Alaska

🗒1866: Președintele Andrew Johnson declară oficial Războiului Civil American încheiat

🗒1884: A aparut primul mare cotidian, „Universul”. Primul director: Luigi Cazzavillan

🗒1940: Leon Troțki, creatorul Armatei Roșii și tovarăș al lui Lenin în Revoluția bolșevică, a fost asasinat în Mexic unde fusese exilat de Stalin

🗒1940: Winston Churchill ține al patrulea din faimoasele sale discursuri din timpul războiului, conținând fraza: „Niciodată atâția oameni nu au datorat atât de mult unui număr atât de mic de semeni ai lor”, referindu-se la piloții din Royal Air Force

🗒1968: Invadarea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia pune capăt perioadei de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga

🗒1968: Pe poarta uzinei de la Colibași a ieșit primul autoturism românesc (de la Malaxa, 1945), Dacia 1100. Între 1968 și 1971 au fost produse 37.546 de autoturisme. Inițial, era identică cu un Renault 8, doar emblema era diferită. Toate piesele mari erau livrate din Franța și Valladolid, Spania, apoi asamblate în România. Motoarele și cutiile de viteze veneau gata montate, trebuia doar introdus ulei în ele. Caroseria era sudată și vopsită local

🗒1975: NASA a lansat sonda spațială Viking 1 către Marte

🗒1981: Intră în vigoare acordul de încetare a atacurilor împotriva Iranului. Conflictul s-a soldat cu 300.000 de morți în rîndul irakienilor

🗒1991: Estonia își declară independența față de URSS

