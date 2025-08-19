19 AUGUST, calendarul zilei: Se naște George Enescu/ Matthew Perry ar fi împlinit 56 de ani/ John Deacon împlinește 74 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 19 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

George Enescu, născut pe 19 august 1881 în satul Liveni, județul Botoșani, a fost unul dintre cei mai mari muzicieni români și o personalitate de renume mondial în domeniul muzicii clasice. Considerat un copil-minune al viorii, a studiat la Conservatorul din Viena și apoi la Paris, unde și-a desăvârșit formarea artistică. A fost violonist virtuoz, dirijor, pianist și compozitor. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără Rapsodiile Române, care surprind frumusețea folclorului românesc, iar opera sa monumentală, Oedipe, este considerată o capodoperă a muzicii secolului XX. Enescu a susținut concerte pe marile scene ale lumii și a fost mentor pentru mari artiști, precum violonistul Yehudi Menuhin. În ciuda succesului internațional, a rămas profund legat de originile sale, inspirându-se constant din tradițiile și melodiile populare românești. Astăzi, Festivalul Internațional “George Enescu” îi poartă numele, celebrându-i moștenirea și universalitatea artei sale.

Născut pe 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts, Matthew Perry a fost un actor și scenarist canadian-american, cunoscut în special pentru rolul său memorabil Chandler Bing în serialul de succes Friends (1994–2004). Cu umorul său inconfundabil și replicile pline de sarcasm, Perry a devenit unul dintre cei mai iubiți actori de televiziune ai anilor ’90. De-a lungul carierei, a jucat și în filme precum The Whole Nine Yards, Fools Rush In și 17 Again, dar și în producții de teatru și alte seriale TV. Dincolo de succesul profesional, viața sa a fost marcată de lupte personale cu dependența de alcool și medicamente, despre care a vorbit deschis în memoriile sale, dorind să îi ajute pe cei aflați în situații similare. A murit la vârsta de 54 de ani, pe 28 octombrie 2023, din cauza efectelor acute ale ketaminei.

John Deacon, născut pe 19 august 1951, în Leicester, Anglia, este basistul trupei legendare Queen și unul dintre cei mai apreciați muzicieni britanici. Alăturându-se formației în 1971, a devenit rapid un element esențial, contribuind nu doar prin linia de bas distinctivă, ci și prin talentul său de compozitor. Deacon este autorul unor piese de mare succes din repertoriul Queen, precum Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, You’re My Best Friend sau Spread Your Wings. Stilul său muzical se remarcă prin simplitate, ritm precis și melodii memorabile, care au oferit profunzime și echilibru trupei. După moartea lui Freddie Mercury, în 1991, John Deacon s-a retras treptat din viața publică și din activitatea muzicală, preferând o existență discretă. Totuși, contribuția sa rămâne esențială în istoria Queen, iar piesele sale continuă să inspire generații de artiști și fani din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1646: John Flamsteed 🇬🇧🔭 astronom, organizator al Observatorului Greenwich, primul care a purtat titlul de Astronomer Royal. A observat planeta Uranus, confundând-o cu o stea și numind-o 34 Tauri

🎂1828: Ioan Rațiu 🇷🇴🗣 unul dintre întemeietorii Partidului Național Român din Transilvania Dr. Ioan Rațiu a fost unul din principalii autori ai Memorandumului adresat în 28 mai1892 împăratului Francisc Iosif I în numele națiunii române din Transilvania

🎂1871: Orville Wright 🇺🇸🛩 În 1904-1905, cei doi frați Wright au dezvoltat, din prima lor mașină de zbor, primul avion practic cu aripi fixe⁠. Deși nu au fost primii care au construit avioane experimentale, ei au fost cei care au inventat mecanismele de control al zborului care au făcut posibil primul zbor autopropulsat

🎂1881: George Enescu 🇷🇴🇫🇷🎼 compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor. Este considerat cel mai important muzician român. Odată instaurată dictatura comunistă, s-a exilat definitiv la Paris. S-a stins din viață în noaptea dintre 3 și 4 mai 1955. A fost înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris, într-un cavou de marmură albă

🎂1883: Coco Chanel 🇫🇷👗👡 considerată una dintre cele mai mari creatoare de modă ale secolului al XX-lea, alături de nume precum Paul Poiret, Christian Dior, Christian Lacroix, Guy Laroche, Nina Ricci sau Hubert de Givenchy. Publicația Time a considerat-o una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea

🎂1929: Ion N. Petrovici 🇷🇴🇩🇪🩺 medic neurolog, profesor universitar de Neurologie și Psihiatrie la Universitatea din Köln, reprezentant în Germania al Școlii Românești de Neurologie a lui Gheorghe Marinescu

🎂1945: Ian Gillan 🇬🇧🎤 solistul Deep Purple În 1969 a fost vocea lui Jesus din Jesus Christ Superstar, o operă rock realizată de Andrew Lloyd Webber și Tim Rice. Albumul constă într-o dramatizare muzicală a ultimei săptămâni din viața lui Isus Hristos de la intrarea Sa în Ierusalim până la Crucificare. Inițial, albumul a fost cenzurat de către BBC

🎂1946: Bill Clinton 🇺🇸🗣 al 42-lea președinte SUA

🎂1948: Radu Anton Roman 🇷🇴🍲 jurnalist, scriitor și realizator TV, cunoscut pentru documentarea gastronomiei românești și pentru emisiunile pe teme culinare

🎂1951: John Deacon 🇬🇧🎸 chitară bas Queen

🎂1957: Martin Donovan 🇺🇸🎬 Malcolm X, RFK, Sabotage, Omul-furnică, Insomnia, Tenet

🎂1957: Cesare Prandelli 🇮🇹⚽️

🎂1965: Kevin Dillon 🇺🇸🎬 Platoon, The Doors, The Delta Force, True Crime

🎂1969: Nate Dogg 🇺🇸🎤 în 1994 a produs primul lui hit single, „Regulate”, cu Warren G. A apărut și în multe din lansările lui 2-Pac. A murit la 41, în Long Beach, California, din cauza complicațiilor legate de accidentele vasculare cerebrale anterioare

🎂1969: Matthew Perry 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing în Friends. A decedat la 54 de ani, supradoză ketamină

🎂1970: Fat Joe (Joseph Cartagena) 🇺🇸🎤🎬 rapper și actor

🎂1971: João Pinto 🇵🇹⚽️

🎂1973: Marco Materazzi 🇮🇹⚽️ În finala Campionatului Mondial de Fotbal (2006), Materazzi a fost implicat într-un incident cu Zinedine Zidane, când a primit un cap în piept, care a dus la eliminarea fotbalistului francez

🎂1987: Nico Hülkenberg 🇩🇪🏎

Decese 🕯

🕯️1891: Theodor Aman 🇷🇴🎨 întemeietor al primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București

🕯️1936: Federico Garcia Lorca 🇪🇸✒️ cel mai popular și influent scriitor spaniol din secolul XX. Ca dramaturg este considerat una dintre figurile de referință ale teatrului spaniol din secolul XX. A murit executat, la 38 de ani, în timpul Războiului Civil din Spania (1936-1939), datorită simpatiei sale pentru Frontul Popular și condiției sale de homosexual declarat. Cadavrul a fost aruncat într-o groapă comună

🕯️1977: Groucho Marx 🇺🇸🎬 celebru actor de comedie

🕯️2014: Dinu Patriciu 🇷🇴💰 politician, om de afaceri. Cancer hepatic

🕯️2024: Alain Delon 🇫🇷🎬 unul dintre cei mai cunoscuți actori din cinematografia franceză și sex simbol al anilor ’60, ’70 și ’80. A obținut critici elogioase pentru roluri din filmele În plin soare (1960), Rocco și frații săi (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Samuraiul (1967), Piscina (1969), Cercul roșu (1970), Polițistul (1972) și Monsieur Klein (1976)

Evenimente📋

📋🇦🇫 Ziua naţională a Afganistanului; aniversarea proclamării republicii (1919)

📋🇺🇸✈️ Ziua Națională a Aviației Americane. Franklin Delano Roosevelt a comemorat ziua de naștere a lui Orville Wright declarând 19 august Ziua Națională a Aviației

Calendar 🗒

🗒1316: Regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și-l scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia

🗒1792: Prusia a invadat Franța revoluționară

🗒1839: Guvernul francez anunță că procesul fotografic (Daghereotipia – prima tehnică fotografică reușită) al lui Louis Daguerre este un cadou „gratuit pentru lume”. Prima imagine fotografică în cameră obscură folosind asfalt pe plăcuțe de cupru tratate cu ulei de levănțică, procedeu ce impunea expuneri îndelungate

🗒1848: The New York Herald dă vestea pe Coasta de Est a Statelor Unite despre goana după aur din California (deși goana a început în ianuarie)

🗒1858: Convenția de la Paris: Pentru Principatele Române se prevedea un regim parlamentar și censitar și se desființau privilegiile marii boierimi

🗒1885: Astronomul amator irlandez Isaac Ward descoperă supernova S Andromedae în galaxia Andromeda

🗒1917: În cadrul bătăliei de la Mărășești a avut loc atacul „cămășilor albe” din Regimentul 32 Infanterie „Mircea”

🗒1919: Regatul Unit a recunoscut independența Afganistanului

🗒1934: Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri

🗒1943: Semnarea acordului de la Quebec, dintre SUA și Marea Britanie, privind realizarea bombei nucleare

🗒1954: Congresul american a votat legea Humphrey-Buler, privind controlul activității comuniste. Interzicerea Partidului Comunist American

🗒1960: Moscova: pilotul avionului american U-2 doborât, Francis Gary Powers, este condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj

🗒1989: La picnicul Pan-European de lângă Sopron, cu ajutorul maghiar, peste 600 de cetățeni est germani fug în Occident. Acesta era sfârșitul RDG-ului

🗒1990: Leonard Bernstein dirijează ultimul său concert, sfârșind cu Simfonia nr. 7 de Ludwig van Beethoven

🗒1991: Puciul de la Moscova: Puciștii preiau controlul Televiziunii și Radioului

🗒2004: Lansarea la bursa a companiei Google

🗒2005: China și Rusia au început primele exerciții militare comune în așa-numita „Misiune de Pace 2005”. Exercițiile vor dura opt zile și vor simula invadarea unei țări imaginare, în zona Vladivostokului și a regiunii chineze Shandong

CITEȘTE ȘI:

18 AUGUST, calendarul zilei: Roman Polanski împlinește 92 de ani, Robert Redford 89/ Edward Norton împlinește 56

17 AUGUST, calendarul zilei: Robert De Niro împlinește 82 de ani, Sean Penn 65/ Thierry Henry face 48 de ani

16 AUGUST, calendarul zilei: Madonna împlinește 67 de ani/ Se naște Charles Bukowski/ Se stinge Elvis Presley