18 AUGUST, calendarul zilei: Roman Polanski împlinește 92 de ani, Robert Redford 89/ Edward Norton împlinește 56

Elena Stănică-Ezeanu
18 aug. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 18 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Roman Polanski, născut pe 18 august 1933 la Paris, este un regizor, scenarist și producător de film polonez-francez, considerat unul dintre cei mai importanți cineaști ai secolului XX. Copilăria sa în Polonia a fost marcată de experiențe traumatizante în timpul Holocaustului, evenimente care au influențat adesea temele filmelor sale. Polanski a câștigat recunoaștere internațională prin filme precum Rosemary’s Baby (1968), Chinatown (1974) și The Pianist (2002), pentru care a primit Oscarul pentru cel mai bun regizor. Stilul său este caracterizat de tensiune psihologică, atmosferă întunecată și explorarea vulnerabilității umane. Deși apreciat pentru realizările sale cinematografice, Polanski a fost implicat în controverse legale și personale, care i-au afectat cariera și viața personală, făcând din el o figură polarizantă în industria filmului.

Robert Redford, născut pe 18 august 1936 în Santa Monica, California, este un actor, regizor și producător american, considerat o legendă a cinematografiei. A devenit celebru în anii ‘60 și ‘70 prin roluri din filme precum Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) și All the President’s Men (1976), combinând carisma naturală cu talentul dramatic. Pe lângă activitatea actoricească, Redford este fondatorul Festivalului de Film Sundance, una dintre cele mai importante platforme pentru filme independente din lume, și al Institutului Sundance, dedicat promovării cinematografiei independente. Cariera sa a fost recompensată cu numeroase premii, inclusiv un Oscar pentru regie, un Oscar onorific pentru întreaga carieră și un Glob de Aur pentru contribuția sa remarcabilă în film. A fost căsătorit cu Lola Van Wagenen între 1958 și 1985, cu care a avut patru copii. În 2009, s-a recăsătorit cu Sibylle Szaggars, o artistă germană. Redford este cunoscut şi pentru preocupările sale ecologice, activismul civic și implicarea în cauze sociale.

Născut pe 18 august 1969 în Boston, Massachusetts, Edward Norton este un actor și regizor american cunoscut pentru versatilitatea și implicarea sa în proiecte provocatoare. A debutat cu rolul din Primal Fear (1996), care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, și a continuat cu filme remarcabile precum American History X (1998), Fight Club (1999) și Birdman (2014). Norton este apreciat pentru stilul său meticulos de pregătire a rolurilor și pentru capacitatea de a interpreta personaje complexe. Pe lângă activitatea actoricească, a regizat și produs filme, fiind implicat și în cauze ecologice și sociale, promovând sustenabilitatea și implicarea civică în comunitățile locale. Spre deosebire de mulți colegi de Hollywood, viața lui amoroasă este aproape necunoscută publicului. Nu s-a căsătorit și nu are copii, ceea ce a alimentat speculații și curiozitate despre preferințele sale personale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1750: Antonio Salieri 🇮🇹🇦🇹🎼 rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. Se bănuiește că ar fi fost implicat în moartea lui Mozart (ecranizare „Amadeus”, 1984, regizat de Milos Forman, film premiat cu nu mai puțin de 8 Oscaruri)
🎂1830: Franz Joseph I 🇦🇹🇭🇺♛ împărat al Austriei și rege al Ungariei Domnia sa de 68 de ani a fost a patra ca lungime dintre domniile din Europa, după cea a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit și a principelui Johann al II-lea al Liechtensteinului
🎂1927: Rosalynn Carter 🇺🇸✒️ scriitoare și activistă, a fost Prima Doamnă a SUA între 1977 și 1981, în calitate de soție a lui Jimmy Carter. A trăit 96 de ani
🎂1933: Roman Polanski 🇵🇱🇫🇷🎥 Oscar pentru regie, Pianistul (2002). Recunoscut pentru talentul său, realizează mai multe producții hollywoodiene, dar în 1979 fuge din SUA și se stabilește definitiv în Franța, fiind acuzat într-un proces de viol al unei minore
🎂1933: Just Fontaine 🇫🇷⚽️ a fost deținătorul recordului mondial pentru cele mai multe goluri înscrise la un Campionat Mondial, cu 13 reușite, în 1958
🎂1936: Robert Redford 🇺🇸🎬 Fondatorul Festivalului de Film Sundance, a primit Premiul Oscar de două ori, în 1981 pentru regie, Oameni obișnuiți, și pentru întreaga sa activitate în 2003
🎂1943: Gianni Rivera 🇮🇹⚽️ a primit cel mai prestigios premiu individual din fotbal, Balonul de Aur, în 1969
🎂1952: Patrick Swayze 🇺🇸🎬 A devenit celebru datorită interpretărilor din Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She’s Like the Wind, Road House (1989), Ghost (1990), Point Break (1991). A fost răpus de cancerul pancreatic, la 57 de ani
🎂1957: Denis Leary 🇺🇸🎬 Rescue Me (2004 – 2011)
🎂1958: Madeleine Stowe 🇺🇸🎬 Revenge, Stakeout, Unlawful Entry, Ultimul mohican, Blink, China Moon, 12 Monkeys, We Were Soldiers
🎂1960: Adrian Niculescu 🇷🇴✒️ istoric
🎂1966: Ovidiu Ioncu (Kempes) 🇷🇴🎤 În 1988, este cooptat în Cargo de la trupa Capricorn din Arad, în locul lui Leo Iorga. Porecla „Kempes” i s-a dat datorită îndemânării în ale fotbalului și a asemănării cu fotbalistul argentinian Mario Kempes
🎂1969: Edward Norton 🇺🇸🎬 Pentru primul rol, din Primal Fear (1996), a câștigat un Golden Globe și a fost nominalizat la Oscar. Doi ani mai târziu, joacă rolul unui neo-nazist în American History X, rol pentru care a fost nevoit să câștige 15 kg de mușchi. Și pentru acest rol a fost nominalizat la Oscar, de data aceasta pentru rol principal. Peste încă un an joacă în aclamatul Fight Club, alături de Brad Pitt

Decese 🕯

🕯️1850: Honoré de Balzac 🇫🇷✒️ unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, psihologic și fantastic. În cultura română a avut doi admiratori de valoare, G.Călinescu și Mircea Eliade
🕯️1944: Alexandru Șerbănescu 🇷🇴🛩 as al aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial. A căzut în lupta împotriva Aliaților, copleșit de escorta de Mustanguri ale operațiunii de bombardament american asupra Ploieștiului
🕯️1998: Iosif Sava 🇷🇴🎼 muzicolog, realizator de emisiuni radio și de televiziune
🕯️2018: Kofi Annan 🇬🇭🗣 politician ghanez, secretar general al ONU, laureat Nobel
🕯️2020: Gheorghe Dogărescu 🇷🇴🤾‍♂️ a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, medaliată cu bronz olimpic la Los Angeles 1984
🕯️2024: Alain Delon 🇫🇷🎬 unul dintre cei mai cunoscuți actori din cinematografia franceză și sex simbol al anilor ’60, ’70 și ’80. În 1985, a câștigat Premiul César pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din Notre histoire (1984). A obținut critici elogioase pentru roluri din filmele În plin soare (1960), Rocco și frații săi (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Samuraiul (1967), Piscina (1969), Cercul roșu (1970), Polițistul (1972) și Monsieur Klein (1976). A trăit 88 de ani

Calendar 🗒

🗒1201: Este fondat orașul Riga
🗒1812: Bătălia de la Smolensk. Cu mari pierderi, francezii au învins armata rusă a lui Kutuzov
🗒1844: Constituirea „Roatei de Pompieri” printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu, la propunerea Departamentului Treburilor din Lăuntru. Noua unitate militară din Garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 cai, 40 căngi și 50 lopeți de lemn. Incendiul cu cel mai mare impact în istoria ultimilor 300 de ani, a fost focul din ziua de Paşti, la 23 martie 1847, când Bucureştiul a fost mistuit de foc pentru a 15-a oară. În doar 3 ore arseseră 300 de case mari, iar fumul gros şi norii de funingine făceau ca omul să nu vadă nimic în faţa lui
🗒1868: Astronomul francez Pierre Jules César Janssen descoperă heliul analizând cromosfera Soarelui în timpul unei eclipse solare totale în Guntur, India
🗒1877: A apărut „Albina Carpaților”. Fiind o revistă cu profil enciclopedic, a publicat fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni, datini, credințe și moravuri, articole istorice, descrieri de călătorii, biografii, articole de igienă, poezii, recenzii și studii, articole de științe naturale, industrie, arhitectură și sculptură, bibliografii. Fiecare număr conținea ilustrații
🗒1916: Bulgaria a atacat Dobrogea românească. Declarația de război a fost făcută abia a doua zi
🗒1920: A fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției SUA care garantează dreptul la vot al femeilor
🗒1932: Fizicianul elvețian Auguste Piccard și fizicianul belgian Max Cosyns urcă până la recordul mondial de înălțime de 16.940 de metri într-un balon stratosferic
🗒1939: În Germania, moașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începe Programul de eutanasiere
🗒1941: Ca urmare a protestelor din Germania, Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal și a handicapaților
🗒1949: România: declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Hotărârea va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională
🗒1969: S-a încheiat festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de patru zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 1960
🗒1988: Într-un discurs de campanie, candidatul american la președinție, George H. W. Bush, face celebra promisiune, „Read my lips: no new taxes”
🗒2008: Rafael Nadal a devenit Numărul 1 ATP după ce a câștigat turneul de tenis de la Jocurile Olimpice Beijing 2008
🗒2008: Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, demisionează din cauza amenințării de punere sub acuzare
🗒2015: Dunărea are cel mai mic debit din ultimii 32 de ani. Fluviul, pe jumătate secat, creează o mulţime de probleme. Traficul fluvial este îngreunat

